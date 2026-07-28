Capitana de Bolivia expone la realidad del vóley en su país tras la Copa Sudamericana: “Soy la única que vive de este deporte”

Fernanda Maida hizo un balance de la participación boliviana en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (Video: La Cátedra Deportes)

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La selección de Bolivia puso punto final a su participación en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 con un triunfo por 3-0 sobre Ecuador, resultado que le permitió quedarse con el séptimo lugar del certamen. Tras el cierre de la competencia, Fernanda Maida, capitana del combinado altiplánico, compartió su satisfacción por el desempeño del equipo y, al mismo tiempo, expuso las dificultades que aún enfrenta esta disciplina en su país.

La voleibolista, que tuvo un paso por Deportivo Soan de la Liga Peruana de Vóley, hizo un balance general y aseguró que la participación de la ‘verde’ dejó sensaciones positivas al representar un avance respecto a torneos anteriores. Además, destacó el crecimiento del grupo tanto dentro como fuera de la cancha.

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“Yo me siento muy contenta. Creo que esta fue una buena representación en comparación con años anteriores. Estoy muy feliz de haber debutado con la selección y siendo capitana. Fue una muy linda experiencia. Todas hemos crecido como jugadoras y personalmente también, eso es algo muy positivo para la selección en el futuro”, declaró a ‘La Cátedra Deportes’.

Las palabras de Maida reflejan el optimismo con el que el plantel cerró su participación en la competencia, en la que enfrentó a selecciones con mayor tradición y desarrollo en el voleibol sudamericano. Aunque el séptimo puesto puede parecer discreto, para las bolivianas significó una oportunidad para medir su evolución y adquirir experiencia internacional.

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Fernanda Maida es la capitana de la selección de Bolivia. Crédito: CSV

La dura realidad del vóley boliviano

Durante el campeonato, diversos entrenadores y especialistas destacaron el progreso que viene mostrando Bolivia en los últimos años. Al ser consultada sobre esos comentarios, la capitana reconoció que son un incentivo para continuar trabajando, aunque dejó claro que la realidad del voleibol boliviano todavía presenta enormes desafíos.

“Escuchamos un par de comentarios que obviamente nos animaron bastante, que quiere decir que vamos por buen camino. Obviamente hay muchas cosas que mejorar porque yo soy la única que básicamente vive del vóley y trabaja para eso. Entonces, muchas chicas tuvieron que pedir permiso en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Es una realidad diferente, pero creo que con lo que teníamos, lo hicimos lo mejor que pudimos”, expresó.

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La confesión de Maida pone en evidencia la brecha que aún existe entre Bolivia y otras selecciones de la región. Mientras en varios países las jugadoras cuentan con estructuras profesionales que les permiten dedicarse exclusivamente al deporte, en el combinado boliviano gran parte de las voleibolistas deben compatibilizar los entrenamientos con sus estudios o empleos para poder representar a su país.

A pesar de esas limitaciones, la capitana destacó el compromiso de todas sus compañeras, quienes realizaron un gran esfuerzo para formar parte de la Copa Sudamericana. El hecho de que muchas tuvieran que solicitar permisos en sus centros de trabajo, universidades o colegios demuestra el sacrificio que implica vestir la camiseta de la selección boliviana.

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La selección de Bolivia que compitió en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: CSV

Bolivia dejó una imagen positiva en Lima

Más allá de los resultados, Maida considera que el equipo dejó una imagen positiva en Lima y que esta experiencia puede servir como punto de partida para seguir impulsando el crecimiento del voleibol femenino en Bolivia. Asimismo, espera que su trayectoria pueda inspirar a las nuevas generaciones de deportistas.

“Espero ser un ejemplo para las más chicas. Lo que más quiero siempre es aportar lo que pueda y dejar enseñanzas a las que se puede también. Estoy supercontenta”, señaló.

Con un mensaje que mezcla orgullo, autocrítica y esperanza, Fernanda Maida resumió el presente del voleibol boliviano: una disciplina que continúa creciendo gracias al esfuerzo de sus jugadoras, pero que todavía necesita mejores condiciones para dar el salto definitivo en el escenario sudamericano.

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