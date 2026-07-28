Juan Sheput asume el Ministerio de Trabajo: trayectoria política y desafíos al frente del MTPE

Juan Sheput fue integrante del partido Perú Posible hasta octubre del 2014.

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Juan Manuel Sheput Moore fue nombrado como nuevo titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en el primer gabinete de la presidenta Keiko Fujimori.

Sheput ya ocupó la cartera en dos ocasiones anteriores. Formó parte del gabinete durante el breve gobierno de Manuel Merino en noviembre de 2020, y previamente asumió el cargo en 2005, durante la administración de Alejandro Toledo. En esa etapa, participó en procesos de transferencia gubernamental que, de acuerdo con el entorno fujimorista, aportan valor para el arranque de la actual gestión.

El nuevo titular del MTPE también fue congresista entre 2016 y 2019 por el partido Peruanos Por el Kambio (PPK), donde ejerció como vocero parlamentario. Su paso por el Legislativo estuvo marcado por la promoción de iniciativas como la bicameralidad parlamentaria, la regulación del gasto en publicidad estatal y la ley de museos abiertos, según recogen los registros del Congreso.

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En el terreno académico, Sheput es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional Federico Villarreal y cuenta con un magíster en la Universidad Externado de Colombia, además de un doctorado en Ingeniería por la Universidad Mayor de San Marcos.

Esta combinación de formación técnica y experiencia política ha impulsado su figura como analista y vocero en medios nacionales, con foco en gobernabilidad, economía e inversión.

Aliado externo y retos laborales

De acuerdo al diario Expreso, el gabinete de Keiko Fujimori resaltó el carácter de aliado externo de Juan Sheput, quien no proviene del núcleo fujimorista y ha colaborado con agrupaciones como Perú Posible y Peruanos Por el Kambio. Este perfil refuerza la idea de una administración “amplia” en la que confluyen distintas trayectorias políticas, según remarcan fuentes del Ejecutivo a Expreso.

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Uno de los principales retos de la nueva gestión será la informalidad laboral, que afecta a más del 70 % de la Población Económicamente Activa (PEA) en el país. La generación de empleo formal es uno de los ejes del discurso económico de Fuerza Popular y de la política anunciada por el MTPE.

El nuevo ministro también deberá enfrentar demandas sindicales históricas. El SUTEP mantiene abierto su pliego de reclamos, que incluye la reglamentación de la Ley de Pensiones Dignas, mejoras salariales y el rechazo al bono ofrecido en la última negociación colectiva. El sindicato ha advertido que no descarta paros de 48 horas o, incluso, una huelga nacional en 2026 si el gobierno no responde a las demandas.

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Anteriormente, Sheput ha sostenido que “el diálogo y la concertación serán fundamentales para lograr acuerdos sostenibles en materia laboral”. La necesidad de articular respuestas ante los reclamos del sector educativo y otros gremios será un eje central de su agenda.

Trayectoria y vínculos en el nuevo gabinete

La designación de Juan Sheput responde también a su cercanía con figuras políticas como Carlos Álvarez, quien hoy es aliado de la presidenta Fujimori. Este vínculo, según fuentes oficiales, refuerza su papel dentro de la coalición de gobierno.

En el plano electoral, Sheput postuló sin éxito a las elecciones congresales de 2020 con el partido Contigo, el cual obtuvo el último lugar según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Pese a ese revés, su presencia mediática y su experiencia en gestión pública lo han mantenido como referente en temas de trabajo y empleo.

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