Quién es María Seminario, la nueva ministra de la Mujer con pasado en los gobiernos de Alan García y Manuel Merino

La administradora María Seminario juró este martes como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), como parte del gabinete inicial que acompaña a Keiko Fujimori, la primera mujer elegida por voto popular para asumir la Presidencia durante el periodo 2026-2031.
Seminario, quien ocupó cargos públicos durante el segundo gobierno del expresidente Alan García (1949-2019) y la breve administración de Manuel Merino, asumió el puesto dentro de la plancha ministerial liderada por el premier Luis Galarreta.
Nacida en Piura, es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Piura, donde también cursó el Programa de Alta Dirección. Posteriormente obtuvo una maestría en Comunicación y Marketing Político en la Universidad Internacional de La Rioja, España.
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Además, cuenta con una certificación como coach ejecutivo otorgada por el INCAE (Instituto Centroamericano de Administración de Empresas).
Durante el segundo gobierno de García, la funcionaria inició su trayectoria en el Estado como directora de Promoción de Turismo de PromPerú (2006-2009) y, posteriormente, asumió la vice titularidad del sector Turismo en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) hasta julio de 2011.
Nueve años después, en noviembre de 2020, regresó al Ejecutivo como ministra de Comercio Exterior y Turismo durante la breve gestión de Merino, quien llegó a la Presidencia tras la vacancia de Martín Vizcarra (2018-2020) aprobada por el Congreso cuando ejercía la presidencia del Parlamento.
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Esa administración, marcada por el rechazo de diversos sectores políticos y sociales, provocó una ola de protestas que terminó con la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las movilizaciones del 14 de noviembre. Ante la presión ciudadana y política, Merino dejó el cargo apenas cinco días después de haber jurado.
Seminario continuó vinculada al sector empresarial y académico. Entre 2013 y 2018 ocupó la gerencia general de la Fundación Romero, organización relacionada con el Grupo Romero, y también ejerció labores de docencia en la Universidad de Piura.
Se trata de una de las dos únicas mujeres que integran la primera composición ministerial del gobierno de Fujimori, junto con Maritza Canales, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
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Además, es hermana de la periodista y conductora de Canal N Diana Seminario, quien se desempeñó en el área de prensa y comunicaciones del Arzobispado de Lima durante la gestión del cardenal Juan Luis Cipriani, denunciado y llevado al exilio por una denuncia de abuso sexual.
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La lideresa de Fuerza Popular inaugura así la segunda etapa del fujimorismo al convertirse en jefa de Estado para el quinquenio 2026-2031, un objetivo que persiguió durante más de dos décadas de trayectoria política.
Tras imponerse en su cuarto intento electoral —luego de perder en segunda vuelta en las tres contiendas anteriores—, encabeza el retorno al poder de un movimiento que vuelve al Ejecutivo casi 26 años después de que su padre, Alberto Fujimori, renunciara por fax desde Japón, en medio del mayor escándalo de corrupción de su gobierno, que involucró también a su asesor Vladimiro Montesinos.
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Durante este cuarto de siglo, la primogénita del exdictador tomó las riendas del fujimorismo con el propósito de liberar a su padre, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción, y de recuperar el poder para reivindicarlo e intentar limpiar su nombre.
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