El análisis completo del look de Keiko Fujimori en su juramentación: vestido azul, labios rojos y un bolso multicolor

Keiko Fujimori llegó este 28 de julio al Congreso de la República para la ceremonia de juramentación como presidenta con un vestido azul sobrio que, según la consultora de imagen Patricia Quinto (AICI CIC), se alineó con el protocolo y buscó proyectar autoridad y confianza.
En Infobae Perú conversamos con Patty Quinto para leer el look desde un ángulo de moda, pero con una idea clara: explicar, en palabras simples, por qué cada elección —color, corte, accesorios y maquillaje— suma (o resta) en un momento donde todo se mira.
El azul como elección de estilo: clásico, serio y “de confianza”
El primer mensaje del look llegó por el color. Quinto lo dijo sin rodeos: “Es un color entero, es un azul, muy bien elegido”. Y explicó por qué este tono funciona en un evento de alto perfil: “El azul es un color que en psicología del color nos transmite primero diplomacia, pero también inspira confianza”.
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En moda, el azul cumple un rol parecido al del negro, pero con un giro: mantiene la sobriedad, sin endurecer demasiado la imagen. Además, para la especialista, fue un tono que se acopló bien a Keiko Fujimori.
“El azul, en este caso, es un color que a Keiko le queda muy bien, es un tono propio de su paleta de colores”, explicó.
El vestido y el corte: escote, cintura y líneas que “estilizan” la silueta
Más allá del color, el corte fue clave en el vestido creado por Patricia Musiris, directora creativa y fundadora de la firma peruana MODA & CÍA. En este tipo de ceremonias, el vestido no está para competir con la banda ni con el momento; está para acompañar, sostener y estructurar.
Quinto destacó el escote como un acierto: “En cuanto a la prenda en sí, en ella le favorece un montón el escote de la prenda, le queda muy bien a su tipo de rostro y al mostrar un poco de piel, también genera un efecto que la estiliza”.
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Otro punto importante fue el ajuste en la zona media: “Otro punto que me parece superinteligente en el vestido es que le marca sutilmente la cintura”. Es una fórmula clásica de moda: cuando el look tiene estructura, el cuerpo se ve más “armado” sin necesidad de exagerar con volumen, brillo o demasiados accesorios.
La banda presidencial y el efecto “alto contraste”
Uno de los detalles más visibles fue el contraste entre el azul del vestido y la banda. En términos sencillos: el look funcionó porque el conjunto se veía claro, nítido y con jerarquía visual.
“Exacto, genera un alto contraste. La banda, el lado que es blanco genera un contraste lindo y le queda muy bien. Ella es de alto contraste”, señaló la consultora.
Y explicó el porqué con rasgos físicos: “Fíjate el tono de su piel, ella tiene una piel, no es superclara, pero es clara, intermedia hacia clara. Entonces con su cabello negro natural (…) pues tiene ella un alto contraste naturalmente”.
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Para un lector de moda, esto se traduce así: cuando una persona ya tiene contraste natural (piel más clara + cabello oscuro), las prendas con colores definidos suelen verse más potentes y más “pulidas” en cámara.
Solapa, bordados y estructura: el look como “traje” en versión vestido
Quinto también puso atención en los detalles del diseño que dan sensación de autoridad. Uno de ellos fue la solapa: “El que tenga solapa está comunicando autoridad (…) ayudan muchísimo, porque generan unas líneas rectas”.
En moda, las líneas rectas suelen transmitir orden, firmeza y estructura. Por eso la solapa —un recurso típico de sastrería— tiene peso simbólico incluso cuando aparece en un vestido.
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La consultora también mencionó elementos decorativos que sumaron sin recargar: “Probablemente esos bordados en las mangas y el bolsito, que es el toque de luz, aporte de Meche Correa, pienso que está bien acertado”.
Zapatos nude: el truco silencioso para estilizar sin robar protagonismo
Si el objetivo es que la atención esté en el rostro y en el acto, el calzado debe acompañar, no distraer. Para Quinto, la elección fue correcta: “Los zapatos muy bien escogidos, porque no queremos causar ruido, no queremos llamar la atención en la parte de abajo, queremos llamar la atención en su rostro”.
Y detalló el porqué del color: “Es un color nude, un crema que está muy bien escogido”. Además, destacó la forma: “Terminan un poco en punta. La punta en los zapatos también estiliza”.
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En lenguaje de moda: nude + punta = piernas más largas visualmente y un look más limpio.
Maquillaje: piel natural y labios con más presencia
En belleza, el equilibrio fue “natural, sobrio”, pero con un punto de intención. “Definitivamente le han trabajado bien la piel, pero igual se le ve natural”, indicó Quinto.
El detalle protagonista fueron los labios: “El color de los labios es un rojo vibrante, más encendido que el que usa en otras ocasiones. En este caso ha puesto uno más alegre que le queda muy bonito”.
Esto es importante porque, en ceremonias con iluminación fuerte y cámara, un labial con presencia evita que el rostro se vea apagado, siempre que el resto del maquillaje esté controlado.
Cabello: lacio, pero con cuerpo
El peinado siguió la línea de naturalidad, pero evitando el error típico del lacio excesivo. “Ella es una persona lacia y se ha respetado su naturalidad (…) pero, mantiene cierto cuerpo en el cabello, que eso es lindo en ella”, explicó la consultora.
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Y dio una razón práctica: “A una persona con su tipo de rostro, si le ponemos el cabello demasiado lacio, no le favorece. A ella le favorece que tenga un poquito de cuerpo, y las puntitas que tengan alguna dirección”.
En resumen: el lacio “con movimiento” enmarca mejor el rostro y se ve más actual.
El bolso multicolor: el guiño de estilo y el “toque Perú”
Si hubo un elemento con aire más editorial, fue el bolso. Para Quinto, fue un acierto total: “El bolso me parece un acierto total”.
En su lectura, el accesorio aportó luz y una idea de identidad: “Llevar este bolso multicolor de color vibrantes (…) le da una luz adicional linda al vestido”. Y remató con la asociación cultural: “Tú lo ves y piensas en los colores del Perú. Entonces, pienso que está muy bien elegido. Es como, como un toque. El accesorio funciona como un toque de autenticidad de Perú”.
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Es decir: dentro de un look sobrio y protocolar, el bolso actuó como el detalle que suma personalidad sin romper el código.
Patricia Quinto
Patricia “Patty” Quinto es consultora de imagen con certificación internacional AICI Certified Image Consultant (CIC) y más de 12 años de experiencia en el rubro. Es CEO de PQ Asesores de Imagen y se desempeña como speaker internacional.
Actualmente integra la directiva de la Asociación Internacional de Consultores de Imagen, capítulo Estados Unidos (AICI USA). Además, fue presidenta de AICI Perú en el periodo 2022–2024.
A lo largo de su trayectoria, ha asesorado a alrededor de 1.600 clientes y a más de 20 empresas, entre ellas Adecco Perú, LAP y L’Oréal. También ha sido asesora de imagen de los expositores de TEDxTukuy. Es administradora por la Universidad de Lima y consultora de imagen para escuelas de Perú, México y Argentina.
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