¿Quién es Marco Vinelli Ruiz? Perfil y hoja de vida del nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego del gobierno de Keiko Fujimori

El economista Marco Antonio Vinelli Ruiz juramentará hoy, martes 28 de julio, como ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno, en una ceremonia prevista para las 17:30 horas, como parte del primer Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori. Su designación confirma la apuesta del Ejecutivo por un perfil técnico con raíces profundas en el sector agroindustrial y una participación directa en el diseño de las políticas de la nueva administración.
Vinelli es economista con una maestría en Administración Estratégica de Empresas (MBA) y otra en Finanzas. En el ámbito privado, se desempeña como gerente general de Allpu, empresa dedicada a la agroexportación, y dirige la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de ESAN. Su experiencia profesional se ha concentrado en desarrollo agrario, infraestructura de riego, financiamiento rural, cambio climático y seguridad alimentaria, temas que ahora deberá traducir en política de Estado desde el ministerio sectorial.
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Una carrera construida entre el aula y el Estado
La trayectoria de Vinelli combina la gestión pública con la docencia especializada. En el sector público, entre 2015 y 2016 ejerció como director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), además de ocupar los cargos de director general de Negocios Agrarios del entonces Ministerio de Agricultura y jefe del Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas). Esos roles le permitieron intervenir directamente en la ejecución de políticas orientadas a fortalecer la productividad del agro peruano y el apoyo a los pequeños agricultores.
En paralelo, construyó una extensa carrera académica. Dictó cursos de especialización en diseño y evaluación de Asociaciones Público-Privadas (APP), obras por impuestos y el sistema de inversión pública Invierte.pe, así como en tributación y marco legal operativo. También impartió diplomaturas de especialización en Gerencia de Agronegocios para el Desarrollo Sostenible en las sedes de Ica y Trujillo, y cursos de evaluación privada de proyectos agroindustriales. Completó su actividad docente con participación en maestrías en Administración de Agronegocios y en Desarrollo Sostenible, además de un módulo sobre modelos y estrategias de agronegocios.
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El rol en la transición que lo llevó al gabinete
El paso decisivo en su carrera reciente fue la conducción del equipo de transferencia del gobierno de Keiko Fujimori, responsabilidad que lo consolidó como uno de los técnicos de mayor confianza de la nueva administración. Desde esa posición participó en la coordinación del proceso de cambio de mando y en la planificación de las principales políticas que marcarán el inicio de la gestión. Fue esa cercanía con el diseño programático del gobierno la que terminó de definir su incorporación al gabinete.
Su nombre circuló con fuerza en los días previos al 28 de julio. En el anuncio previo del gabinete, la propia conductora del programa que adelantó la nómina ministerial afirmó con convicción que Vinelli era “el nombre casi definitivo” para el Midagri.
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Los cuestionamientos judiciales que acompañan su llegada
La designación de Vinelli no estuvo exenta de controversia. Antes de que asumiera el cargo, el propio Midagri interpuso una demanda civil por daños y perjuicios contra él y solicitó una indemnización de S/ 340.547, según el expediente al que accedió Infobae. La demanda se vincula a su actuación como director ejecutivo de Agro Rural entre 2015 y 2016, período en el que, según un informe de la Contraloría General de la República, no cumplió con notificar a tiempo la resolución que declaraba improcedente una prestación adicional de obra, lo que habría permitido la ampliación de un proyecto en Apurímac sin sustento técnico.
A eso se suma una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito contra la administración pública, que según el reportaje de la periodista Stefany Medina de Contracorriente se encuentra con acusación. El nombre de Vinelli también aparece en al menos otros tres informes de control de la Contraloría por presuntas irregularidades durante su paso por el Estado.
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Ante esos señalamientos, Keiko Fujimori optó por respaldar abiertamente a su designado. “Él ha aclarado estos procesos de investigación, pero yo aquí le ratifico mi confianza, porque es un profesional competente, que goza de integridad y sobre todo, que conoce el sector, sobre todo de la agricultura en la cancha”, declaró la presidenta electa durante su encuentro con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.
La agenda que lo espera al frente del Midagri
Al frente del ministerio, Vinelli tendrá que impulsar proyectos de infraestructura de riego, fortalecer el apoyo a la agricultura familiar, acelerar la titulación de tierras y diseñar estrategias para enfrentar los efectos del cambio climático y la posible llegada de un fenómeno El Niño. También deberá promover medidas que mejoren la competitividad del sector agrario y garanticen la seguridad alimentaria, en un contexto en que el agro peruano enfrenta presiones estructurales que van desde la informalidad en la tenencia de la tierra hasta la vulnerabilidad hídrica de las regiones andinas.
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El gabinete completo del gobierno de Fujimori
El primer Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori quedó conformado de la siguiente manera:
Presidencia del Consejo de Ministros: Luis Fernando Galarreta Velarde
Relaciones Exteriores: Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear
Defensa: Rafael Jorge Belaúnde Llosa
Economía y Finanzas: Elmer Rafael Cuba Bustinza
Interior: César Augusto Astudillo Salcedo
Justicia y Derechos Humanos: Ernesto Julio Álvarez Miranda
Educación: José Antonio Chang Escobedo
Salud: Luis Williams Dyer Fernández
Desarrollo Agrario y Riego: Marco Antonio Vinelli Ruiz
Trabajo y Promoción de Empleo: Juan Manuel Sheput Moore
Producción: Juan Carlos Requejo Alemán
Comercio Exterior y Turismo: Rogers Martín Valencia Espinoza
Energía y Minas: Guillermo Shinno Huamaní
Transportes y Comunicaciones: Rafael Rey Rey
Vivienda, Construcción y Saneamiento: Mauricio Fernando Arnillas Gonzales
Mujer y Poblaciones Vulnerables: María Magdalena Seminario Marón
Ambiente: Vladimir Huaroc Portocarrero
Cultura: Alberto Ismael Beingolea Delgado
Desarrollo e Inclusión Social: Maritza Ivonne Canales Martínez
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