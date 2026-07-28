Corazón Serrano celebra Fiestas Patrias: horarios, entradas y buses para su concierto en Costa 21

Corazón Serrano prepara concierto por Fiestas Patrias

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Corazón Serrano, una de las agrupaciones de cumbia más populares del país, se prepara para celebrar las Fiestas Patrias 2026 con un concierto especial en Lima. El evento, titulado ‘Acceso al Corazón 4’, tendrá lugar este 28 de julio en Costa 21, el reconocido espacio de la Costa Verde en San Miguel, y promete ser uno de los espectáculos más convocantes de la temporada.

Miles de fanáticos de distintas generaciones se congregarán para disfrutar de una fiesta musical de ocho horas junto a la emblemática orquesta y una lista de invitados nacionales e internacionales.

Inicio del concierto

El concierto de Corazón Serrano está programado para comenzar a las 4:00 p. m. y se extenderá hasta aproximadamente la medianoche. La organización ha dispuesto tres zonas diferenciadas para el público, con precios de entradas que van desde S/ 37,30 hasta S/ 236, según la ubicación elegida. Las localidades aún pueden adquirirse a través de la plataforma Teleticket, que mantiene disponibles los últimos cupos ante la alta demanda registrada en las últimas semanas.

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El evento contará con la participación de artistas nacionales e internacionales como parte de las sorpresas preparadas para esta edición especial. La promesa de un show renovado y colaboraciones inesperadas ha generado gran expectativa entre los seguidores de la agrupación, que año tras año acompaña a Corazón Serrano en sus presentaciones por todo el país.

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Buses disponibles

Los organizadores han destacado la importancia de ofrecer un espectáculo seguro y accesible, por lo que han coordinado con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) la implementación de un servicio especial de buses para el regreso de los asistentes.

El servicio Bus Stage, destinado exclusivamente a quienes asistan al concierto en Costa 21, facilitará el traslado de regreso hacia Lurigancho–Chosica, uno de los destinos con mayor afluencia de público en este tipo de eventos masivos. El punto de partida estará ubicado en la salida de Costa 21 y funcionará al término del espectáculo, permitiendo que los asistentes puedan retornar de manera cómoda y segura tras una larga jornada de música y celebración.

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Corazón Serrano brindará concierro este 28 de julio.

Posible setlist

El repertorio de Corazón Serrano para la noche del 28 de julio será uno de los grandes atractivos del evento. Aunque la agrupación no ha confirmado oficialmente la lista de canciones, se espera que el setlist incluya algunos de sus éxitos más aclamados por el público, además de nuevos arreglos y sorpresas preparadas especialmente para la ocasión.

Entre los temas que podrían sonar en el escenario de Costa 21 figuran clásicos como ‘No te preocupes por mí’, ‘Olvídame’, ‘Te vas y no volverás’, ‘No sufriré por nadie’, ‘Tu recuerdo’ y ‘En qué brazos estarás’.

El show también podría incluir los tradicionales mix, característicos del repertorio de la agrupación, como el ‘Mix Poco Yo’—que reúne temas como ‘Sé que te amo’, ‘Tu traición’, ‘Otra ocupa mi lugar’ y ‘Te he prometido’—, el ‘Mix te sueño’ y el ‘Mix Dina’, todos solicitados por los fanáticos en presentaciones recientes. La presencia de Cielo Fernández, Susana Alvarado y las voces principales de Corazón Serrano asegura una experiencia musical de primer nivel, con una puesta en escena que combina lo mejor de la cumbia peruana y la innovación en sonido y luces.

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Recomendaciones

Para quienes planean asistir a ‘Acceso al Corazón 4’, se recomienda adquirir las entradas con anticipación, revisar las condiciones de ingreso y considerar el servicio especial de buses para asegurar un regreso seguro. El evento promete ser una celebración inolvidable de la música peruana, reuniendo a familias y amigos en torno a los grandes éxitos de Corazón Serrano en una de las noches más esperadas del año.

El concierto de Costa 21 se enmarca en una amplia agenda de conciertos por Fiestas Patrias 2026 en Lima, donde también destacan presentaciones de artistas como Deyvis Orosco y festivales como Vibra Perú 2026. La competencia por las mejores fechas y recintos ha elevado la calidad de los espectáculos, consolidando a Lima como uno de los principales polos musicales de la región durante el mes de julio.

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