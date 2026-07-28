Gonzalo Bueno inicia con triunfo la defensa de su título en el Challenger 75 de Liberec tras vencer al español Pablo Martínez

Gonzalo Bueno dio el primer paso en la defensa de su corona en el Svijany Open 2026. El tenista peruano superó un inicio complicado para imponerse al español Pablo Martínez Gómez y avanzar a los octavos de final del Challenger 75 de Liberec, certamen sobre polvo de ladrillo de República Checa, en el que conquistó el título la temporada pasada y que representa una parada clave en su calendario.
El trujillano, ubicado en el puesto 160 del ranking ATP y segundo cabeza de serie del torneo, derrotó al español (#559 ATP) por 7-6(5) y 6-4, luego de 1 hora y 40 minutos de juego. De esta manera, comenzó con el pie derecho un torneo en el que tiene la presión adicional de defender una importante cantidad de puntos obtenidos en la edición anterior.
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El partido no comenzó de la mejor manera para el peruano. Martínez Gómez aprovechó algunas imprecisiones de Bueno y logró adelantarse rápidamente en el marcador, adjudicándose los tres primeros juegos del encuentro. Sin embargo, el nacional no perdió la calma y poco a poco empezó a imponer el tenis que lo caracteriza.
Con mayor consistencia desde el fondo de la cancha y un mejor porcentaje de primeros servicios, Bueno recuperó el quiebre de desventaja y equilibró el desarrollo del primer set. La igualdad se mantuvo hasta el ‘tie-break’, donde el peruano mostró personalidad en los momentos decisivos para imponerse por 7-5 y quedarse con un parcial que terminó siendo determinante para el desenlace del compromiso.
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El golpe anímico favoreció al trujillano en la segunda manga. Ya con mayor confianza, administró mejor los intercambios, presionó constantemente el servicio de su rival y encontró el quiebre necesario para tomar ventaja. A partir de ese momento controló el trámite del partido y cerró el set por 6-4, sellando una victoria trabajada que le permitió instalarse entre los 16 mejores del certamen.
El triunfo confirma el buen momento que atraviesa Bueno en la presente temporada. Tras dar un importante salto de calidad con actuaciones destacadas en el circuito Challenger y sumar sus primeras experiencias exitosas en torneos ATP, el peruano busca mantener la regularidad que le permita seguir acercándose al Top 150.
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Partido por los octavos de final
El siguiente reto de Gonzalo Bueno será ante el local Hynek Barton (#268 ATP), quien avanzó a los octavos de final después de superar al bosnio Andrej Nedic (#244 ATP). El encuentro se disputará el jueves 30 de julio, en un horario que todavía no ha sido confirmado por la organización del torneo.
El peruano partirá como favorito por ranking y por el nivel mostrado en las últimas semanas, aunque deberá afrontar el desafío de medirse ante un rival que contará con el respaldo del público checo. El compromiso podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Tenis al Máximo.
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Importante defensa de puntos
Más allá de la victoria, Bueno afronta una semana decisiva desde el punto de vista del ranking ATP. Al haber conquistado el título en Liberec el año pasado, defiende una importante cantidad de unidades que condicionan su clasificación en el Live Tennis Ranking.
Por el momento, y debido al exceso de torneos contabilizados en su ranking, el peruano registra una pérdida provisional de 69 puntos, lo que lo ubica virtualmente en el puesto 196 del mundo, un descenso de 36 posiciones. Por ello, avanzar a los cuartos de final será fundamental para empezar a recuperar esas unidades y reducir el impacto de la defensa de puntos.
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El duelo frente a Barton asoma así como uno de los más importantes de su gira europea. Una nueva victoria no solo lo acercaría nuevamente a las rondas decisivas del torneo que ya sabe conquistar, sino que también le permitiría mantenerse competitivo en la lucha por conservarse entre los mejores tenistas del circuito Challenger y seguir aspirando a un nuevo ascenso en el ranking ATP.
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