¿Cuándo se dará el aumento del sueldo mínimo anunciado por Keiko Fujimori?

La fachada de una microempresa peruana muestra una persiana semibaja y un cartel en la puerta con el escudo nacional y la frase "Remuneración Mínima Vital", reflejando el panorama económico actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció en su primer mensaje a la Nación el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) a S/1.300, pero el Ejecutivo no ha definido una fecha para su entrada en vigor. El anuncio, realizado el 28 de julio de 2026, genera expectativas y dudas entre trabajadores y empleadores, en un contexto donde la definición de la fecha depende de negociaciones técnicas, políticas y el desarrollo del diálogo social.

Según Infobae, Keiko Fujimori afirmó que el aumento de la RMV buscará mejorar los ingresos de los trabajadores y será acompañado de un bono compensatorio, destinado a micro y pequeñas empresas, para mitigar el impacto del mayor costo laboral. La mandataria explicó que, con esta medida, su gobierno aspira a fortalecer la formalización y la sostenibilidad empresarial, aunque no ofreció mayores precisiones sobre el calendario de aplicación. El monto del salario mínimo vigente se mantiene en S/1.130 desde enero de 2025.

PUBLICIDAD

Un trabajador y un empleador dialogan seriamente frente a una caja registradora antigua con billetes y monedas peruanas, reflejando la tensión económica en un pequeño comercio local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, confirmó que la propuesta está en evaluación dentro del gabinete, y que la decisión final dependerá de la evolución macroeconómica y de los acuerdos entre el Ejecutivo, las centrales sindicales y los gremios empresariales. Cuba subrayó que el objetivo del gobierno será que los salarios reales recuperen poder adquisitivo durante este quinquenio.

¿Cómo se define el aumento del salario mínimo en Perú?

El proceso para establecer un nuevo monto de la Remuneración Mínima Vital inicia con el debate técnico en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), instancia que reúne al Estado, sindicatos y representantes empresariales. Si existe acuerdo unánime, el Ejecutivo adopta la recomendación del CNTPE. En caso contrario, el CNTPE emite un informe técnico y el gobierno puede decidir el monto mediante decreto supremo.

PUBLICIDAD

En los últimos años, la revisión de la RMV no ha seguido un calendario anual ni automático. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo suele revisar el salario mínimo cuando lo decide el Ejecutivo, considerando indicadores como inflación, canasta básica y productividad. Entre 2018 y 2022, por ejemplo, el salario mínimo permaneció congelado en S/930.

¿Keiko Fujimori mantendrán los beneficios laborales de los trabajadores? Crecen los pedidos a recortar derechos desde la esfera pública. - Crédito Difusión

Tiempos habituales: del anuncio a la aplicación

El plazo entre el anuncio de un aumento y la entrada en vigor de la nueva RMV ha oscilado entre uno y cuatro meses durante la última década. Por ejemplo, el ajuste de 2025 se anunció y discutió en el último trimestre de 2024 y comenzó a regir en enero de 2025. El incremento de 2022 fue comunicado en marzo y se aplicó desde el 1 de mayo del mismo año. Estos periodos pueden variar según el contexto político, el nivel de consenso y la rapidez en la publicación del decreto supremo oficial.

PUBLICIDAD

El contexto actual presenta desafíos adicionales: la propia presidenta Fujimori, durante la campaña de 2026, había mostrado reparos a los incrementos “de aplauso fácil”, y el Ejecutivo ha enfatizado la necesidad de evaluar el impacto en la formalidad y la competitividad empresarial. En este escenario, el proceso podría requerir negociaciones adicionales en el CNTPE.

(Foto: Congreso)

Reacciones y expectativas de los actores sociales

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) demandó públicamente el incremento del salario mínimo y de las pensiones, en respuesta al mensaje presidencial. El gremio sindical insiste en que la RMV debe acercarse al valor de la canasta básica familiar, estimada en S/1.848 según el INEI.

PUBLICIDAD

Por su parte, los gremios empresariales han solicitado que cualquier modificación de la RMV se base en criterios técnicos y con mecanismos de compensación para las pequeñas empresas, tal como lo anunció el Ejecutivo. El bono compensatorio por única vez para micro y pequeñas empresas forma parte de la estrategia del gobierno para reducir el impacto negativo sobre la formalización y el empleo.

Tres partidos subirían el sueldo mínimo si son elegidos como el nuevo gobierno del 2026. Conoce los montos. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

¿Cuándo podría regir el nuevo salario mínimo?

La experiencia reciente indica que el plazo más probable para la entrada en vigencia del nuevo salario mínimo se sitúa entre dos y cuatro meses después del anuncio oficial. Esta estimación depende de la dinámica del diálogo en el CNTPE y de la decisión política del Ejecutivo. No existe un calendario predeterminado, y el monto vigente seguirá siendo de S/1.130 hasta la publicación del decreto supremo correspondiente.

PUBLICIDAD

La expectativa de los trabajadores y de los empleadores está centrada en la publicación del decreto oficial, que marcará la fecha definitiva de aplicación del nuevo monto salarial. Mientras tanto, el debate sigue abierto y el tema se mantiene en la agenda pública y gremial de Perú.