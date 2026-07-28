Alberto Beingolea será ministro de Cultura: perfil del excongresista y periodista deportivo que integra el gabinete de Keiko Fujimori

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomará juramento este martes a los integrantes de su primer Gabinete Ministerial. La ceremonia se realizó desde las 5:00 de la tarde en Palacio de Gobierno, como parte de las actividades oficiales previstas para la jornada posterior a la transmisión del mando.
La conformación del Consejo de Ministros concentra la atención política debido a que marcará el inicio de la nueva gestión del Ejecutivo. Cada designación definirá el equipo responsable de conducir las principales carteras del Estado durante la primera etapa del gobierno.
Entre los nombres confirmados figura Alberto Beingolea Delgado, abogado, excongresista, docente universitario y periodista deportivo, cuya trayectoria combina actividades en el ámbito académico, los medios de comunicación y la política. Su incorporación al Gabinete representa el retorno de una figura conocida del Partido Popular Cristiano (PPC) a un cargo dentro del Ejecutivo.
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Trayectoria académica y ejercicio profesional
Alberto Ismael Beingolea Delgado nació en Lima el 19 de noviembre de 1964. Realizó sus estudios escolares en el colegio San Luis Maristas de Barranco y posteriormente cursó Derecho y Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde obtuvo el título de abogado.
Su formación continuó con una especialización en Derecho Penal y estudios de maestría en esa misma disciplina dentro de la PUCP. Además de su actividad profesional, desarrolla labores académicas como integrante del Departamento Académico de Derecho de esa universidad.
Dentro de la PUCP también dicta cursos para la Facultad de Ciencias de la Comunicación, entre ellos Periodismo Deportivo y Deontología. Su experiencia docente incluye clases de Derecho Penal en la Universidad César Vallejo y, anteriormente, en la Universidad de San Martín de Porres.
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Más de tres décadas en la televisión deportiva
Antes de ingresar a la política, Beingolea construyó una carrera ligada a la televisión y al periodismo deportivo. Su primera aparición ocurrió cuando tenía 13 años en el programa “Los niños y su mundo”, conducido por Yola Polastri.
Poco después participó en las transmisiones del Mundial de España 1982 para América Televisión. En los años siguientes intervino en la cobertura del Mundial de México 1986, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y Seúl 1988, además de eliminatorias mundialistas, campeonatos internacionales de atletismo, torneos de vóley y la Copa Libertadores.
Su paso por diversos canales continuó en Panamericana Televisión durante el Mundial de Italia 1990. Luego llegó a Global Televisión, donde impulsó programas como “Goles en Acción”, “Acción”, “Más acción” y “Acción al día”. En esos espacios participaron periodistas que después consolidaron sus carreras en la televisión deportiva peruana.
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Más adelante formó parte de ATV, Latina Televisión y CMD, canal donde condujo programas como “Crónicas de balón”, “Versus” y “Partido aparte”. En enero de 2011 anunció su retiro del periodismo deportivo tras 33 años de actividad para postular al Congreso. Sobre esa decisión explicó que no consideraba ético mantener un programa periodístico de opinión mientras iniciaba una candidatura política.
Carrera política dentro del Partido Popular Cristiano
Aunque participó desde joven en actividades vinculadas al Partido Popular Cristiano, Beingolea formalizó su militancia en 2003. Dentro de la organización ocupó diversos cargos relacionados con la estructura partidaria y los procesos electorales.
Entre sus responsabilidades figuraron la Secretaría General Distrital, la Secretaría Nacional de Asuntos Electorales, la jefatura de campañas municipales y la coordinación nacional de personeros durante los comicios regionales y municipales de 2010.
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En las elecciones generales de 2011 integró la lista de la Alianza por el Gran Cambio con el eslogan “El 10 entra a la cancha”. Consiguió un escaño en el Congreso de la República con más de 170 mil votos preferenciales.
Durante el periodo parlamentario 2011-2016 presidió la Comisión de Justicia en su primer año de funciones. Después encabezó una comisión especial multipartidaria de homenaje por el centenario del nacimiento de Ernesto Alayza y Mario Polar. Posteriormente asumió la vocería de la bancada PPC-APP.
Al concluir ese periodo legislativo anunció que no buscaría la reelección, luego del acuerdo político entre el PPC y el APRA para las elecciones de 2016.
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Elecciones, dirigencia partidaria y actividad pública
En diciembre de 2017 resultó elegido presidente del Partido Popular Cristiano tras imponerse en las elecciones internas. En esa oportunidad reconoció que la organización enfrentaba “la crisis más severa de su historia” y sostuvo que era necesaria “una reingeniería partidaria”.
Un año después participó como candidato del PPC a la Alcaldía Metropolitana de Lima. Finalizó en el cuarto lugar con el 4,46 % de los votos.
Durante la crisis política de 2019 calificó de “golpe de Estado” la disolución del Congreso de la República.
Con miras a las elecciones generales de 2021 promovió la conformación de una alianza política con Alianza para el Progreso, acuerdo que terminó pocos días después por diferencias internas dentro del PPC. Tras la ruptura decidió presentar su candidatura presidencial por su partido.
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En los comicios de 2021 obtuvo el 1,99 % de los votos válidos y, el 15 de abril de ese año, presentó su renuncia a la presidencia del Partido Popular Cristiano. Ahora, con su incorporación al primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori, vuelve a ocupar una función dentro de la administración pública nacional.
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