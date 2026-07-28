Fernanda Maida elogia a la Liga Peruana de Vóley y no descarta su regreso: “Tiene buen nivel y es muy rentable”

La capitana de Bolivia aseguró que, pese a continuar su carrera en Europa, mantiene abierta la posibilidad de volver al campeonato peruano. (Video: La Cátedra Deportes)

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Fernanda Maida guarda un grato recuerdo de su paso por la Liga Peruana de Vóley. La capitana de la selección boliviana, quien disputó la temporada 2024/25 con Deportivo Soan, aseguró que el campeonato nacional le permitió crecer deportiva y profesionalmente, por lo que no descarta volver en un futuro, pese a que su presente y sus próximos objetivos están en Europa.

En conversación con ‘La Cátedra Deportes’, la voleibolista reveló que, antes de finalizar su última temporada en España, sostuvo un breve acercamiento con Soan para evaluar un posible regreso al Perú. Sin embargo, explicó que descartó cualquier propuesta proveniente de Sudamérica debido a un motivo personal: su familia reside en Europa, por lo que decidió continuar su carrera en ese continente.

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“Hablé muy poco con Soan cuando estaba por terminar mi temporada, pero la verdad lo descarté, cualquier propuesta en Sudamérica por un tema de que mi familia vive en Europa. Entonces, yo me quedaré totalmente en Europa”, declaró.

Tras culminar la temporada 2024/25 con Deportivo Soan, Maida regresó a Europa para vestir la camiseta del CV Emalsa Gran Canaria de España. Luego de completar la última campaña con el conjunto español, la capitana de la selección boliviana iniciará un nuevo desafío en la temporada 2026/27 como flamante refuerzo del CD Fiães de Portugal.

Fernanda Maida jugó la última temporada en el Emalsa Gran Canaria de España. Crédito: Instagram

La capitana boliviana destaca el nivel y la rentabilidad de la Liga Peruana

Aunque su carrera continuará en Europa, Fernanda Maida destacó el nivel competitivo y las condiciones que ofrece la Liga Peruana de Vóley, razones por las que considera que el torneo se ha convertido en un destino atractivo para las jugadoras extranjeras.

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“Venir a jugar a Perú, aparte de buen nivel, es muy rentable. Es muy bueno venir a jugar aquí a Lima porque te aporta mucho y te dan mucho también”, afirmó la atacante de 28 años.

La capitana de la selección boliviana valoró la experiencia que vivió durante su paso por Deportivo Soan y aseguró que competir en el campeonato peruano representa una oportunidad importante para cualquier voleibolista, tanto por el nivel deportivo como por las condiciones que encuentran las jugadoras durante la temporada.

No descarta regresar al Perú

Aunque su próximo desafío estará en el CD Fiães de Portugal, Fernanda Maida aseguró que no descarta volver a la Liga Peruana de Vóley en el futuro. La capitana de la selección boliviana confesó que guarda un grato recuerdo de su paso por Deportivo Soan y que estaría dispuesta a escuchar propuestas de cualquier club del campeonato nacional.

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“Yo estaría contenta y abierta a la posibilidad de venir a cualquier equipo (no necesariamente Soan). También depende mucho de las ofertas. Es un hasta pronto. Si se puede, el próximo año vuelvo a Perú. Estoy abierta a eso, no lo descarto”, comentó a La Cátedra Deportes.

Fernanda Maida jugó la temporada 2024/25 en Deportivo Soan. Crédito: Instagram

De esta manera, Maida dejó entrever que su etapa en la Liga Peruana aún podría tener un nuevo capítulo. Su experiencia con Deportivo Soan le permitió consolidarse como una de las extranjeras más destacadas de la temporada 2024/25, un rendimiento que posteriormente la llevó de regreso al voleibol europeo.

Por ahora, la capitana de la selección boliviana afrontará un nuevo reto en el ‘Viejo Continente’. Sin embargo, sus declaraciones confirman que el Perú sigue siendo una alternativa atractiva para su carrera y que un eventual retorno dependerá de las oportunidades deportivas y económicas que puedan presentarse en el futuro.

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