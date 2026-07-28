La banda presidencial de Keiko Fujimori: cómo fue su elaboración y en qué se diferencia de la que portó su padre Alberto Fujimori

Keiko Fujimori recibió la banda presidencial elaborada por la misma familia que confeccionó la que portó Alberto Fujimori.

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Cuando Keiko Fujimori recibió la banda presidencial en la ceremonia de transmisión del mando este 28 de julio, el momento tuvo un peso simbólico doble: era la primera vez que una mujer elegida por voto popular asumía la presidencia del Perú, y la pieza que cruzó su pecho fue elaborada por la misma familia que, décadas atrás, confeccionó la banda que portó su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

Sin embargo, aunque el artesano es el mismo taller, las dos insignias no son iguales. Los años y los cambios en el protocolo oficial las separan en varios detalles que pocos conocen. Detrás de la banda hay un nombre: Dante Grados, maestro bordador y heredero de una tradición artesanal que su familia mantiene desde 1908 en un taller ubicado en el jirón Áncash, a pocas cuadras de Palacio de Gobierno.

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Su trabajo, invisible para la mayoría de los espectadores de la ceremonia, es uno de los oficios más singulares del país.

Heredero de una tradición de casi 80 años, Dante Grados continúa el legado de su padre en la confección de la banda de mando para los presidentes del Perú, asegurando que todo esté listo para la ceremonia oficial. Video: América TV / América Noticias

Hecha a mano, con hilos de oro traídos de Europa

La banda presidencial que lució Keiko Fujimori fue elaborada íntegramente en raso francés, una tela importada de textura particular sobre la que el escudo y los acabados se bordan a mano, sin intervención de máquinas. Los hilos utilizados son de dos tipos: seda natural para las zonas de color y hilo metálico bañado en oro, traído de Europa, para los detalles dorados.

“La tela es el raso francés y sobre esta tela se trabaja a mano bordando en alto relieve el escudo. Las sedas son sedas naturales y la parte dorada es el hilo metálico bañado en oro traído de Europa”, explicó Dante Grados en declaraciones a Latina. La pieza incluye además un galón de mando presidencial y una borla con flecos montada sobre una base de madera.

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En condiciones normales, la confección de una banda presidencial demanda alrededor de tres meses de trabajo. Esta vez, los plazos fueron más ajustados. Grados relató a Latina que, al tratarse de un pedido especial, tuvo que dedicarse a tiempo completo durante tres días. La banda fue entregada con anticipación a la Oficialía Mayor del Congreso de la República, que la custodia antes de la ceremonia oficial. La Cancillería solicitó además una segunda banda para los actos protocolares de la presidenta, según informó América Noticias. Quienes encargaron y financiaron la pieza no fueron funcionarios del Estado.

Conoce a Dante Grados, el bordador encargado de confeccionar las bandas presidenciales en Perú y el de Keiko Fujimori. Descubre el detallado proceso artesanal, los materiales de lujo como el hilo bañado en oro, y la historia detrás de este importante símbolo nacional. Video: Latina / Latina Noticias

“Son personas muy cercanas a la presidente Fujimori, quienes han regalado la banda, y son gente de su partido la que le ha hecho llegar”, precisó Grados.

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La banda no fue tomada a medida de forma directa, sino calculada por el artesano, aunque la prenda permite ajustes de último momento. Para cada mandatario, el taller prepara entre dos y tres bandas ante posibles eventualidades: una mancha, un rasgado o cualquier imprevisto antes de la imposición.

Lo que cambió desde la banda de Alberto Fujimori

La banda que portó Keiko Fujimori este 28 de julio no es igual a la que usó su padre durante sus gobiernos entre 1990 y 2000. Las diferencias son visibles y responden a cambios en el protocolo oficial que se fueron acumulando con los años.

En la época de Alberto Fujimori, el escudo de armas se ubicaba en la parte inferior de la banda, a la altura de la cadera o el muslo. Fue durante el segundo gobierno de Alan García cuando se trasladó el escudo al pecho, para que fuera visible durante los discursos y actos oficiales. Luego, con la llegada de Pedro Castillo a la presidencia, se adoptó el escudo nacional —el de pabellones, con banderas a los costados— en reemplazo del escudo de armas, que lleva palmas y laureles.

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La banda presidencial de Keiko Fujimori fue bordada a mano en raso francés con seda natural e hilo metálico bañado en oro traído de Europa.

“A partir del segundo mandato del presidente García se cambió el escudo al pecho, que era el escudo de armas, y a partir del gobierno del presidente Castillo ya se usa el escudo nacional, que es el de pabellones”, explicó Grados en declaraciones a Willax. La banda de Keiko Fujimori incorpora ese escudo nacional, tal como lo establece la norma vigente. “Tiene que llevar el escudo nacional, ya no el escudo de armas”, confirmó el artesano.

Cuando el periodista le preguntó si la banda de Alberto Fujimori —que se presume conserva la familia— podría haberse adaptado para su hija, Grados fue directo: “Claro que se puede. Se ajusta la medida y se pueden hacer los cambios que requiera”. La presidenta, no obstante, recibió una pieza nueva.

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Casi ocho décadas bordando la historia del Perú

La tradición de la familia Grados en la confección de las insignias presidenciales del Perú se remonta a 1908, cuando el abuelo de Dante, César Hernán Grados Amanamuco, fundó el taller. Fue el padre, César Grados Farro, quien bordó la primera banda presidencial para el general Manuel Odría hacia 1948 y continuó el oficio hasta confeccionar las insignias de catorce mandatarios, hasta Ollanta Humala.

Dante retomó el trabajo a partir del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y, con la toma de mando de este 28 de julio, suma ocho presidentes en su cuenta personal. Un número que, en circunstancias normales, habría tardado décadas en alcanzarse, pero que la inestabilidad política peruana de los últimos años aceleró de forma inédita.

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“Inmerecidamente y no de la manera que hubiéramos querido, porque mi padre ha confeccionado a lo largo de muchos años y nosotros en un corto periodo de tiempo”, reconoció Grados en declaraciones a Willax. El periodista Augusto Thorndike, lo resumió con una frase: “En el tiempo que ha estado él ha confeccionado más bandas que su papá toda su vida”.

El maestro bordador Dante Grados trabaja en la banda presidencial que está confeccionando para la presidenta electa Keiko Fujimori, en Lima (Perú), el viernes 24 de julio de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

Grados relató a Andina que nació literalmente entre bastidores —su padre bordaba en la misma casa donde creció— y que, pese a haber estudiado sociología, el oficio lo atrapó desde niño. “Tengo la enseñanza, creo yo, del mejor de los bordadores del Perú, que fue César Dante Grados Farro, que es mi padre”, sostuvo. Hoy trabaja junto a su esposa e hijo, quienes sostienen la continuidad del taller.

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La única interrupción en la tradición familiar ocurrió durante los gobiernos militares de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. Fuera de ese paréntesis, el taller del jirón Áncash ha estado presente en cada transmisión de mando, con la misma técnica de siempre: hilo a hilo, a mano, sin máquinas.