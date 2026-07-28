Yirko Sivirich, uno de los diseñadores de Keiko Fujimori: ¿Cuánto cuestan las prendas del creador peruano?

El diseñador Yirko Sivirich y Keiko Fujimori sonríen en el estudio, mientras Sivirich posa individualmente frente a un fondo verde con luces de neón. (Yirko Sivirich)

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Yirko Sivirich, diseñador peruano reconocido en la escena local, ha logrado posicionar su marca como un referente de la moda nacional tras vestir a la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, en actos oficiales. Sivirich, oriundo de Ica, integra en sus colecciones elementos como el escudo nacional, mapas, sellos postales, así como referencias a festividades como la Candelaria y a diversas provincias del país. Esta propuesta lo ha consolidado como un creador de identidad, fusionando tradición e innovación en cada prenda.

Las piezas de Yirko Sivirich se encuentran disponibles tanto en su tienda física ubicada en Miraflores como en su plataforma virtual. Los productos de la línea comercial están al alcance del público con precios transparentes.

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Las medias y gorros parten desde los S/59, mientras que los gorros más elaborados alcanzan los S/119. Los polos, en diferentes colores y diseños, se ubican entre S/119 y S/139. Los suéteres inician en S/249 y las casacas oscilan entre S/209 y S/299. Estos valores están expuestos tanto en la web oficial como en el punto de venta físico. Durante festividades, la marca suele presentar promociones para su comunidad de seguidores.

La tienda en línea del diseñador peruano Yirko Sivirich exhibe varias prendas de vestir con sus precios en soles y un descuento del 30%. (Yirko Sivirich)

La estrategia de Sivirich de inspirarse en motivos culturales y regionales ha fortalecido su presencia en el mercado local y le ha permitido participar en eventos internacionales. Sus colecciones cápsula, inspiradas en celebraciones tradicionales, aportan un valor distintivo y refuerzan la conexión con la identidad peruana. Esta visión ha captado la atención de consumidores particulares y figuras del espectáculo, así como de representantes del ámbito político.

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El diseñador de moda Yirko Sivirich camina por la pasarela junto a sus modelos al finalizar su desfile, con una pantalla negra de fondo que muestra su nombre. (Yirko Sivirich)

¿Cuánto cuesta un diseño personalizado de Yirko Sivirich?

Con la reciente exposición mediática derivada de su trabajo para Keiko Fujimori, Yirko Sivirich ha recibido un incremento en las solicitudes para diseños a medida. La demanda llega tanto de personalidades como de clientes interesados en prendas exclusivas. El diseñador se ha encargado de vestir a figuras reconocidas para premiaciones y eventos oficiales.

Sobre el costo de un diseño personalizado, Sivirich aclara en sus redes sociales que no existe una tarifa fija. Cada prenda se cotiza según el modelo, los materiales y el nivel de personalización solicitado.

La cuenta de Yirko Sivirich en redes sociales explica que el precio de sus diseños personalizados se acuerda en la primera cita, según el modelo y los materiales. (Yirko Sivirich)

“Para todos los que nos están preguntando por los trajes: todos nuestros diseños se realizan personalizados y a medida. Para agendar su cita, pueden escribirnos. Los precios se brindan durante la primera cita, ya que cada diseño se cotiza de acuerdo con el modelo, los materiales y el nivel de personalización”, informó el diseñador.

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En cuanto a la presidenta Fujimori, Sivirich confirmó a Trome que está confeccionando un traje especial, aunque no será utilizado en la ceremonia del 28 de julio, sino en días posteriores. “Le estoy haciendo un traje, pero no lo usará el 28, quizás el 29 o 30 de julio”, explicó, sin revelar detalles sobre el color o el modelo por motivos de confidencialidad.

La metodología de Sivirich para piezas personalizadas se basa en una cita inicial donde se define el concepto, los materiales y el presupuesto, adaptando el trabajo a las expectativas de cada cliente. Esta atención al detalle ha sido clave en el crecimiento de la marca y en la elección de figuras públicas por sus creaciones.

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Yirko Sivirich diseñó los atuendo de Keiko Fujimori. IG

La propuesta comercial de Yirko Sivirich y la posibilidad de adquirir prendas con sello peruano continúan atrayendo a un público diverso, mientras que su trabajo personalizado mantiene la expectativa en el entorno político y social.