Juan Pablo Varillas inicia con firme victoria su participación en el cuadro principal del Challenger 125 de San Marino

Luego de superar de gran manera la fase de clasificación, Juan Pablo Varillas ha extendido su estancia en San Marino tras vencer en primera ronda al italiano Jacopo Vasami. Crédito: X ATPerú.

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El peruano Juan Pablo Varillas continúa firme en el Challenger 125 de San Marino. Con una sólida actuación sobre la arcilla italiana, el número 274 del mundo superó sin mayores complicaciones al joven Jacopo Vasamì y aseguró su presencia entre los 16 mejores del torneo, confirmando que atraviesa uno de sus mejores momentos de las últimas semanas.

El tenista nacional (#274 ATP) selló su clasificación a los octavos de final del Internazionali di Tennis San Marino Open 2026, certamen de categoría ATP Challenger 125, luego de imponerse con autoridad al trasalpino, que recibió la invitación de la organización, por un contundente 6-2 y 6-2, en apenas 1 hora y 6 minutos de juego.

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Desde el inicio del encuentro, Varillas dejó en claro la diferencia de experiencia sobre la cancha. Con un juego consistente desde el fondo, una derecha profunda y un alto porcentaje de primeros servicios (64%), fue inclinando rápidamente el partido a su favor. Además, supo administrar los momentos clave y castigó cada oportunidad que le concedió su rival.

El peruano consiguió dos quiebres de servicio en cada parcial, una muestra de la presión constante que ejerció sobre el saque de Vasamì. Esa eficacia le permitió controlar el marcador sin sobresaltos y cerrar el compromiso con una actuación muy convincente, ratificando el nivel que ya había mostrado durante la fase de clasificación.

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Juan Pablo Varillas accedió a los octavos de final del Challenger de San Marino. Crédito: Igma Sports.

Este triunfo tiene un valor especial porque consolida el impulso que Varillas tomó desde la ‘qualy’. Para acceder al cuadro principal, el limeño tuvo que superar dos exigentes compromisos, incluido un memorable duelo en la segunda ronda clasificatoria ante Francesco Forti que se extendió por más de tres horas y en el que logró imponerse con carácter para asegurar su presencia en uno de los torneos Challenger más prestigiosos del calendario europeo sobre polvo de ladrillo.

Ahora, con la confianza en alza, el peruano buscará dar un paso más en San Marino. Su próximo desafío será frente al italiano Francesco Maestrelli (149° ATP), uno de los jugadores con mejor ranking del torneo —octavo mejor preclasificado— y que representará una exigente prueba para medir el verdadero alcance del buen momento que atraviesa el nacional.

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Un eventual triunfo no solo significaría el acceso a los cuartos de final, sino también una importante inyección de confianza de cara al tramo decisivo de la temporada europea, donde Varillas busca recuperar el terreno perdido en el circuito ATP.

En busca del Top 250

Gracias a esta victoria, Juan Pablo Varillas suma provisionalmente 10 puntos para el ranking ATP y escala, de momento, hasta el puesto 257 del mundo, lo que representa un ascenso de 17 posiciones respecto a su clasificación inicial. Además, quedó a solo una victoria de concretar un virtual regreso al Top 250, un objetivo que parecía lejano hace apenas algunas semanas.

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Juan Pablo Varillas, de ganar en su siguiente encuentro, se instalaría en el Top 250 del ranking ATP. Crédito: Tenis al Máximo.

El presente del peruano refleja una clara mejoría después de varios meses marcados por la irregularidad. Las lesiones, la falta de continuidad y algunos resultados adversos lo alejaron de los primeros planos del circuito, pero en esta gira europea sobre arcilla ha comenzado a reencontrarse con su mejor versión. El duelo frente a Maestrelli aparece, en ese contexto, como un partido bisagra: una victoria confirmaría su recuperación deportiva y lo dejaría muy bien posicionado para afrontar con optimismo el resto de la temporada.