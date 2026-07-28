Fenómeno El Niño: Keiko Fujimori reveló que tiene un Plan de Contingencia Nacional durante su Mensaje a la Nación

(Foto: Congreso)

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Keiko Sofía Fujimori Higuchi asumió este martes 28 de julio la presidencia de Perú en una sesión solemne del Congreso bicameral, en presencia de líderes internacionales como el rey de España, Felipe VI, y el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

El acto marcó el inicio del periodo presidencial 2026-2031 para un país que ha atravesado una intensa inestabilidad política, con ocho presidentes en diez años, según subrayó El Comercio de Lima.

En su primer mensaje a la Nación, la mandataria fijó siete objetivos de gobierno y anunció una serie de medidas inmediatas en materia de seguridad ciudadana, economía e infraestructura.

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“Hoy comienzo con el compromiso de servir a todos los peruanos”, expresó en el hemiciclo. Entre los anuncios destacados, Fujimori confirmó el aumento del salario mínimo a 1.300 soles (alrededor de 341 dólares), la duplicación de la Pensión 65 y el lanzamiento del programa “Jóvenes con Futuro” para combatir el desempleo juvenil.

También presentó un ambicioso plan de infraestructura vial que incluye la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima y la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6. Asimismo, propuso la creación de una Autoridad Nacional Digital, destinada a modernizar los trámites estatales mediante el uso de inteligencia artificial.

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Keiko Fujimori se retira del Palacio Legislativo con todos los honores de rigor. TV Perú

Plan de Contingencia Nacional contra el Fenómeno El Niño

En la segunda parte de su intervención, Fujimori dirigió un mensaje enfocado en la respuesta ante el Fenómeno El Niño, fenómeno climático que ha encendido alertas en todo el litoral peruano.

La presidenta anunció la puesta en marcha de un plan de contingencia nacional que, por primera vez, priorizará la prevención ante la reacción tardía. “Iniciaremos de inmediato la descolmatación masiva de los ríos, la construcción de defensas ribereñas con criterios técnicos modernos y la protección de las cuencas”, declaró en el Congreso.

El gobierno, informó la mandataria, enviará maquinaria pesada a los puntos críticos y desarrollará un sistema logístico de respuesta rápida, con el fin de asegurar el abastecimiento de alimentos, agua y medicinas en las zonas más vulnerables.

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“Los agricultores que se vean afectados por el fenómeno climático recibirán asistencia financiera y técnica. Nuestros agricultores no estarán solos”, aseguró ante la representación nacional.

Fujimori enfatizó que se destinarán recursos extraordinarios para enfrentar un fenómeno que, de acuerdo con las proyecciones oficiales, podría alcanzar una magnitud “extraordinaria” a finales de año. El plan contempla también la limpieza de cauces de ríos y la instalación de protecciones ribereñas a lo largo de la costa.

El impacto del fenómeno El Niño ya se percibe en la vida diaria de miles de peruanos. La autoridad marítima ordenó el cierre de todos los puertos de la zona sur, la mitad de los del centro y varios en el norte, tras registrarse un oleaje anómalo que duplicó la altura habitual de las olas.

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Según datos de la Dirección de Hidrografía, la temperatura del mar ha subido entre 1,5 y 2 grados Celsius por encima del promedio y, en zonas como Paita, alcanzó los 24 °C (75,2 °F), lo que modifica el ecosistema marino y afecta la pesca.

La simultaneidad de los fenómenos Niño costero y Niño global constituye un desafío inédito para las autoridades. Mientras el norte y centro podrían experimentar lluvias intensas, el sur enfrenta riesgo de sequía.