“Utilizaremos cada sol del Estado con responsabilidad”: promete Keiko Fujimori en su primer Mensaje a la Nación

Durante su primer Mensaje a la Nación como presidenta de la República, Keiko Fujimori anunció que su gobierno buscará mejorar el uso de los recursos públicos y aseguró que “utilizaremos cada sol del Estado con responsabilidad”. Según explicó, su gestión tendrá como uno de sus objetivos ordenar las cuentas fiscales, reducir el gasto innecesario y garantizar la sostenibilidad económica del país.
Ante el Congreso, la mandataria señaló que impulsarán una serie de medidas para, según sus palabras, transformar el funcionamiento del Estado. Entre sus principales anuncios mencionó cambios en el sistema de compras públicas, el fortalecimiento de los mecanismos de control, una mayor coordinación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades, además de una reforma del servicio civil basada en el mérito y la capacitación permanente.
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El acto inició al mediodía con su ingreso al hemiciclo y, minutos después, el presidente del Parlamento bicameral, Miguel Torres, le tomó juramento y le impuso la banda presidencial ante autoridades nacionales y delegaciones internacionales, entre ellas el rey de España, Felipe VI, y el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.
Keiko Fujimori propone reformar las compras públicas
Uno de los anuncios centrales del discurso estuvo relacionado con la modernización del sistema de adquisiciones del Estado. Según explicó la mandataria, este mecanismo representa cerca del 24 % del gasto nacional, por lo que su gestión buscará hacerlo más eficiente.
"Transformaremos el sistema de compras públicas, reduciremos la dispersión de los procedimientos de adquisiciones, fortaleceremos los mecanismos de control y aprovecharemos el poder de compra del Estado para obtener mejores condiciones y ahorrar recursos", sostuvo.
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Añadió que esos ahorros deberán traducirse en beneficios concretos para la población mediante la ejecución de obras y la mejora de los servicios públicos. Además, advirtió que "no podemos permitir que la ineficiencia siga costándole oportunidades al Perú" y remarcó que “cada desperdicio de recursos públicos es una oportunidad que se le arrebata a un peruano“.
Fujimori plantea integrar a ministerios, regiones y municipios
Dentro de su propuesta de reforma del Estado, Fujimori indicó que una de las prioridades será mejorar la planificación de la inversión pública para evitar que las distintas entidades trabajen de forma aislada.
"Debemos mejorar la planificación de la inversión pública para que el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades dejen de actuar como compartimentos separados", afirmó. Para ello, adelantó que establecerá mecanismos de coordinación e incentivos que permitan trabajar “como un solo Estado”.
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La mandataria también anunció una reforma del servicio civil. “Queremos un Estado integrado por profesionales preparados, honestos y comprometidos con el país. La carrera pública volverá a reconocer el mérito, la capacitación permanente y la vocación de servicio", señaló.
Gobierno priorizará la sostenibilidad fiscal y la reactivación económica
En la parte final de este eje de su discurso, Keiko Fujimori afirmó que la modernización del Estado estará acompañada por una política de disciplina fiscal para garantizar la estabilidad económica del país.
“La reforma del Estado deberá ir acompañada de medidas que aseguren la sostenibilidad fiscal”, expresó. En esa línea, anunció que "ordenaremos las cuentas públicas, eliminaremos el gasto innecesario y utilizaremos cada sol del Estado con responsabilidad“, una frase que resumió el compromiso económico de su administración para los próximos cinco años.
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Asimismo, indicó que mantener unas finanzas públicas sólidas permitirá generar confianza y sostener los programas sociales. Finalmente, adelantó que su gobierno buscará impulsar la economía mediante la reactivación de "los tres grandes motores que generan ingresos para las familias: el trabajo, la inversión y la empresa“, como parte de la estrategia para promover el crecimiento y atraer nuevas inversiones.
Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori
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