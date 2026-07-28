Keiko Fujimori anunció más vacantes para Beca 18 y un plan para reducir el desempleo juvenil en su primer mensaje presidencial

La ampliación de Beca 18 y las medidas para reducir el desempleo juvenil ocuparon un lugar central en el primer mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Sofía Fujimori Higuchi, quien asumió el cargo este 28 de julio durante una sesión solemne del Congreso bicameral. En su intervención, la mandataria presentó una serie de lineamientos orientados a fortalecer el acceso de los jóvenes a la educación superior y al mercado laboral.
El discurso se realizó ante senadores, diputados e invitados internacionales en el hemiciclo del Palacio Legislativo de Lima. Durante cerca de una hora, la jefa de Estado expuso las principales políticas que impulsará su gobierno, con énfasis en empleo, educación y protección social.
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Entre los anuncios destacó la creación de la política de Estado denominada “Jóvenes con Futuro”, iniciativa que plantea ampliar programas de capacitación laboral, fortalecer el apoyo al emprendimiento e incrementar el alcance de Beca 18. Las medidas fueron presentadas en un escenario marcado por recientes cuestionamientos al sistema de becas administrado por Pronabec.
Ampliación de Beca 18 formó parte de los anuncios
La presidenta confirmó la ampliación de Beca 18 con el propósito de incrementar el número de beneficiarios que accedan a estudios superiores.
La medida fue presentada como parte de una estrategia que busca combinar oportunidades educativas con programas orientados a la inserción laboral, especialmente para jóvenes en situación de vulnerabilidad.
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Durante el mensaje, Fujimori dedicó unas palabras a la juventud y expresó: “Quiero dirigirme a los jóvenes, para decirles desde aquí, desde este lugar y desde este momento de mi vida que somos más fuertes de lo que pensamos, que podemos más de lo que creemos, que la resiliencia y la perseverancia la construimos día a día, porque créanme siempre podemos volver a levantarnos, para volver a comenzar”.
El anuncio sobre Beca 18 se produjo pocas semanas después de que beneficiarios de distintos programas estatales expresaran preocupación por cambios propuestos en el reglamento de Pronabec y por restricciones presupuestales que afectaron otras modalidades de becas.
Gobierno presentó la política “Jóvenes con Futuro”
Uno de los principales ejes del discurso fue la presentación de la política de Estado “Jóvenes con Futuro”, diseñada para enfrentar las dificultades de acceso al empleo entre la población de 14 a 24 años.
Durante su intervención, Fujimori señaló que más de 250.000 jóvenes no logran encontrar trabajo y fijó como meta reducir la tasa de desempleo juvenil, cercana al 10 %, a la mitad mediante el fortalecimiento de programas públicos de capacitación e inserción laboral.
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La estrategia incluye la ampliación y mejora de Jóvenes Productivos, Capital Semilla Joven y el apoyo integral al emprendedor. Según explicó la mandataria, estas herramientas permitirán fortalecer las capacidades para el empleo y generar mayores oportunidades para la población joven.
En ese contexto, sostuvo: “Nuestro propósito será que ningún peruano quede desprotegido por el lugar donde nació, por la condición económica de su familia o por la ausencia del Estado. Proteger a nuestros niños y fortalecer a sus familias será proteger el futuro del Perú”.
Anuncio coincidió con cuestionamientos a Pronabec
Semanas antes del mensaje presidencial, el programa Punto Final informó sobre la eliminación del financiamiento para las 150 becas previstas este año en Generación Bicentenario, situación que afectó a postulantes que ya contaban con admisiones en universidades del extranjero.
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El informe también dio cuenta de un proyecto del Ministerio de Educación que propone modificar el reglamento de Pronabec. De acuerdo con los beneficiarios consultados, los cambios podrían alterar las condiciones con las que miles de estudiantes accedieron originalmente a sus becas.
Heidi Lizardi, beneficiaria de Beca 18, declaró a Punto Final que la propuesta “considero que atenta contra nuestro derecho a la educación y sobre todo al derecho a la educación de las poblaciones que más han sido vulneradas durante estos años”.
Arlington Cueva, beneficiario de Beca Permanencia, afirmó que retirar el beneficio tras desaprobar un curso “va a terminar afectando a muchos de los estudiantes”. En la misma línea, Renato Vilca sostuvo que “ya se ha visto anteriormente cómo se ha bajado la cantidad de vacantes para la Beca 18, cómo se ha anulado el proceso de convocatoria para la Beca Generación de Bicentenario y ahora quieren disminuir la cantidad de personas que son beneficiarios de las demás becas”.
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La exdirectora de Pronabec, Alexandra Ames, también cuestionó la propuesta. En declaraciones recogidas por Punto Final, señaló que el cambio “no solamente es un castigo muy duro, sino que es una decisión ineficiente en términos de uso de los recursos”, debido a que la exclusión de estudiantes después de una dificultad académica implica perder la inversión realizada por el Estado.
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