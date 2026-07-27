Sueldo mínimo: ¿Qué dijo Elmer Cuba, nuevo ministro de Economía, sobre una posible alza de la RMV?

Elmer Cuba, próximo ministro de Economía, habló sobre una posible alza del sueldo mínimo. TV Perú

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El virtual ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, se refirió a la posibilidad de un incremento en la Remuneración Mínima Vital (RMV) durante el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, y aseguró que se mantiene en “evaluación”.

Tras su presentación junto a otros miembros del gabinete, el nuevo titular del MEF dijo que el objetivo central será que la mejora económica del país llegue a los trabajadores y se refleje en su poder adquisitivo.

“Esperamos que en este lustro los salarios reales vuelvan a crecer, y el salario mínimo es parte importante de este diagnóstico; siempre está en evaluación. No quiero hacer ningún anuncio en este momento, vamos a esperar unos días más”, remarcó Cuba.

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Estas declaraciones fueron respaldadas por Luis Galarreta, virtual presidente del Consejo de Ministros, quien aseguró que el próximo gobierno priorizará el diálogo con todos los sectores.

“Hay bastante diálogo y conversación. Este diálogo no solo es con fuerzas políticas, sino también con todas las fuerzas sociales vivas del país, el sector empresarial, laboral, trabajadores y sindicatos. Seremos un gobierno de mucho diálogo”, sostuvo.

Elmer Cuba afirmó que un eventual aumento de la Remuneración Mínima Vital sigue en evaluación en el gobierno de Keiko Fujimori.

¿Qué son los salarios reales?

Vale recordar que, durante la campaña presidencial de 2026, Keiko Fujimori rechazó la propuesta de su rival Roberto Sánchez de elevar el salario mínimo a S/1.500, calificándola de populista y sin sustento técnico.

Fujimori remarcó que cualquier aumento de la RMV debe ser progresivo y depender del crecimiento económico y la productividad del país, asegurando que su eventual gobierno actuaría con responsabilidad y evitaría medidas “de aplauso fácil”. Pero, ¿qué son entonces los salarios reales?

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Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, explica que el concepto de remuneración real implica considerar no solo el monto del salario, sino también la evolución de la capacidad de compra, es decir, cómo la inflación afecta el poder adquisitivo de los trabajadores.

En otras palabras, Cuba dijo esperar que los sueldos del sector privado crezcan a la misma velocidad que la inflación del país, para que los trabajadores no sientan el golpe. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo

En diálogo con Infobae Perú, el economista señaló que cuando el salario real se mantiene constante, esto significa que los sueldos suben a la misma velocidad que los precios, preservando así la capacidad de compra a lo largo del tiempo.

Odar precisó que, en la práctica, la evolución de los salarios suele ser reactiva, ya que las remuneraciones tienden a incrementarse después de que sube la inflación.

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Esto genera que, en términos reales, la capacidad de compra de los trabajadores se vea afectada, especialmente cuando la inflación es alta y se acumula durante un periodo prolongado.

La evolución del salario mínimo en los últimos años

El último incremento del salario mínimo en Perú se realizó a finales de diciembre de 2024, cuando la expresidenta Dina Boluarte oficializó un aumento de S/105, llevando la RMV a S/1.130.

En las dos últimas décadas, el sueldo mínimo pasó de S/460 a S/1.130, con 14 incrementos entre 2006 y 2025. Según estimaciones técnicas, si desde 2007 se hubieran aplicado anualmente los criterios de inflación y productividad definidos por el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), el salario mínimo actual podría haber alcanzado los S/1.371.

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¿Cómo se encuentra el mercado salarial en Perú?

El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana se ubicó en S/ 2.343,6 durante el trimestre móvil abril-mayo-junio de 2026.

Esto representó un incremento del 7,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Keiko Fujimori presenta a tres miembros de su gabinete de ministros un día antes de jurar como presidenta. (Foto: Andina)

Más de 1 millón de trabajadores formales perciben actualmente el salario mínimo o cifras cercanas, lo que beneficia a cerca de 4 millones de peruanos (contándolos junto a su familia).

Vale precisar que la RMV no solo determina el ingreso de los trabajadores más vulnerables, sino que también sirve como referencia para otros derechos laborales, como la asignación familiar, gratificaciones, CTS y aportes a EsSalud.

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Además, influye de manera indirecta en el sector informal, donde muchas empresas y trabajadores utilizan la RMV como referencia, generando un efecto de arrastre en toda la economía.