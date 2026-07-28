Keiko Fujimori anuncia desregulación del Estado y creación de una Autoridad Nacional Digital en su primer mensaje a la Nación

Keiko Fujimori anuncia reforma para modernizar el Estado. (Foto composición: Infobae Perú/Presidencia de la República)

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La presidenta Keiko Fujimori anunció este 28 de julio un conjunto de reformas para reducir la burocracia estatal, digitalizar los servicios públicos y transformar el sistema de compras del Estado, durante su primer Mensaje a la Nación ante el Congreso de la República. Las medidas forman parte del cuarto eje de su gobierno, orientado a modernizar el aparato público y mejorar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

La mandataria identificó la excesiva regulación como una de las principales barreras para el desarrollo económico del país. Ante ello, prometió poner en marcha un proceso de desregulación de alcance amplio. “Impulsaremos un profundo proceso de desregulación que elimine normas innecesarias y libere al ciudadano, al emprendedor y al inversionista de cargas burocráticas que hoy solo consumen tiempo, recursos y oportunidades", afirmó desde el Congreso.

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Reorganización del aparato estatal

Junto a la desregulación, Keiko Fujimori anunció una reorganización de la administración pública con el objetivo de eliminar duplicidades, ordenar competencias y recuperar la eficiencia del Estado. La presidenta sostuvo que el actual funcionamiento del aparato estatal genera obstáculos innecesarios tanto para quienes buscan emprender como para quienes intentan acceder a beneficios o realizar trámites básicos.

La mandataria subrayó que estas acciones buscan construir un Estado “al servicio de los ciudadanos”, capaz de facilitar la inversión y el desarrollo económico en lugar de frenarlo con trabas administrativas. La reorganización apunta a que cada entidad del Estado tenga funciones claras, sin superposición de roles que deriven en ineficiencia o gasto innecesario.

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Identidad Digital y nueva autoridad tecnológica

Como parte de esa agenda de modernización, la presidenta anunció la creación de la Autoridad Nacional Digital y la entrega de una Identidad Digital para cada ciudadano peruano. La iniciativa contempla el uso de tecnología e inteligencia artificial para simplificar la relación entre el Estado y la población. “Con tecnología e inteligencia artificial construiremos un Estado eficiente y cercano, capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos. De esta manera, abrir un negocio, acceder a un beneficio o realizar un trámite dejará de ser un obstáculo del día a día”, señaló Fujimori.

De acuerdo con RPP, estas medidas complementan el proceso de desregulación y apuntan a que gestiones cotidianas —que hoy demandan tiempo y desplazamientos— puedan resolverse de forma remota y ágil mediante plataformas digitales.

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Reforma de las compras públicas

El cuarto punto del anuncio presidencial apunta al sistema de contrataciones del Estado, que representa el 24% del gasto nacional. Fujimori adelantó que su gobierno transformará ese sistema para reducir la dispersión de procedimientos, fortalecer los mecanismos de control y aprovechar el poder de compra del Estado en beneficio de la ciudadanía.

“Transformaremos el sistema de compras públicas, que representa el 24% del gasto nacional, reduciremos la dispersión de procedimientos de adquisiciones, fortaleceremos los mecanismos de control y aprovecharemos el poder de compra del Estado para obtener mejores condiciones y ahorrar recursos que volverán a los ciudadanos en forma de obras y servicios“, afirmó la mandataria. Según RPP, la reforma busca que los ahorros generados por una gestión más eficiente se traduzcan directamente en infraestructura y servicios para la población.

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Mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori