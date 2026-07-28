Nuevo MEF sugiere anuncios sobre el sueldo mínimo: Así llega el monto al gobierno de Keiko Fujimori

“Esperamos que en este lustro los salarios reales vuelvan a crecer y el [sueldo] mínimo también es parte importante de ese de ese diagnóstico y siempre está en evaluación. No quiero hacer ningún anuncio. Vamos a esperar unos días más”, fue el mensaje de Elmer Cuba, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, que entra como la ficha clave de Keiko Fujimori para su gobierno.
El mensaje sorprende, dado que tras que la misma Fujimori tildara a las medidas de aumento del sueldo mínimo en campaña de populistas, ahora su MEF sugiere que podría evaluar un cambio con aumento —lo que sugiere su mensaje sobre elevar los salarios—. Sin embargo, cambiar el sueldo mínimo también podría implicar otras cosas, como revisar los últimos aumentos o inclusive plantear la fórmula para que este monto cambie en base a la inflación y la economía (lo pendiente en el Consejo Nacional de Trabajo).
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¿Cómo llega la remuneración mínima vital? El monto, como se recuerda, fue subido por Dina Boluarte, tras la falta de acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo entre representantes de las empresas y los de los sindicatos de trabajadores. Así, pasó de S/1.025 (subido en el gobierno de Pedro Castillo) a S/1.130.
MEF espera aumento de salarios
El nuevo MEF no solo tendrá una gestión con esperanza de hacer crecer los salarios y generar más empleo, sino también con mejorar el uso de los recursos públicos recibidos de los impuestos.
“He aceptado la invitación para ser parte de este gobierno con las mejores expectativas y ganas y fuerza para llevar el Perú adelante en los próximos cinco años, realizar las reformas económicas que han esperado todo el siglo para que el Perú vuelva a crecer sanamente, genere empleos y también genere recursos tributarios para que el Estado peruano pueda gastarlos en igualdad de oportunidades”, resumió Cuba.
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Así, la meta del nuevo ministro sería que los resultados del modelo económico sea traducido en mejoras directas para los ciudadanos. "Hemos logrado estabilidad macroeconómica, inflación baja, solvencia fiscal, pero la población todavía no ha sentido en sus salarios, en su bienestar, ese crecimiento. La meta es en los próximos años hacer que que ese crecimiento llegue bajo la forma de mejores empleos, mejores remuneraciones y mejores servicios públicos en toda la República", añadió.
Y para eso el MEF señaló que serán “implacables con el uso de esos recursos. A todos los peruanos nos cuesta pagar impuestos cuando consumimos cualquier producto, pagamos IGV, impuesto a la renta, pagamos impuesto selectivo al para diversos productos y no es no es justo que alguien lo pueda dilapidar”.
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Los aumentos de la RMV
La RMV está en S/1.130. ¿pero cómo ha cambiado en los últimos gobiernos? Así fueron los montos a la par también de la canasta básica.
Gobierno de Ollanta Humala
- En 2011 se incrementó el sueldo mínimo de S/600 a S/675
- En 2012 se incrementó a S/750
- En 2016 subió a S/850
- Para una muestra la canasta básica en 2016 se colocó en S/1.312.
Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski
- La canasta básica subió en 2017 a S/1.352
- El sueldo mínimo subió en 2018 a S/930, mientras la canasta básica estuvo en S/1.376.
Gobierno de Martín Vizcarra
- La canasta básica subió en 2019 a S/1.408
- La canasta básica subió en 2020 a S/1.440.
Gobierno de Francisco Sagasti
- La canasta básica subió en 2021 a S/1.512.
Gobierno de Pedro Castillo
- El sueldo mínimo subió en 2022 a S/1.025. La canasta básica subió en 2022 a S/1.660.
Gobierno de Dina Boluarte
- La canasta básica subió en 2023 a S/17.84
- La canasta básica subió en 2024 a S/1.816
- En 2025, el sueldo mínimo subió a S/1.130 y la canasta básica marcó un S/1.848.
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