Lima registra temperaturas récord en julio por El Niño Costero: La Molina alcanzó más de 29 °C y Senamhi prevé tardes de hasta 28 °C

Una persona sostiene un termómetro que marca 30 grados Celsius en una playa de Lima con edificios urbanos de fondo, reflejando el efecto de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Lima atraviesa un episodio climático inusual para el mes de julio, con registros de temperatura máxima que superan los valores habituales en distintos sectores de la capital. El comportamiento del clima coincide con el desarrollo del actual evento de El Niño Costero, fenómeno que modifica las condiciones atmosféricas y oceánicas en la franja litoral del país.

Los datos difundidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, muestran que varias estaciones meteorológicas registraron valores sin precedentes para esta época del año. El incremento también coincide con una prolongada ola de calor diurna que permanece activa en la costa central.

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El organismo especializado atribuye este escenario a una combinación de factores oceánicos y atmosféricos que favorecen el aumento de las temperaturas durante las horas de mayor radiación solar. Entre ellos figuran el calentamiento anómalo del mar y cambios en la circulación de los vientos sobre el Pacífico.

La Molina registró la mayor anomalía de temperatura

El Senamhi informó que la estación Alexander Von Humboldt, ubicada en La Molina, alcanzó el 25 de julio una temperatura máxima de 29,4 °C. Según la entidad, ese valor representa una anomalía de +10,1 °C respecto al promedio climatológico de julio, cifra que constituye un nuevo récord para ese mes.

La institución precisó que el nuevo registro dejó atrás la marca de 28,5 °C obtenida el 13 de julio del presente año. De acuerdo con la información oficial, la diferencia entre ambos valores refleja la continuidad del episodio cálido que afecta a la capital.

El organismo también explicó que La Molina figura entre los sectores con mayores incrementos térmicos registrados durante este periodo, con una de las anomalías más elevadas observadas para julio.

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Otras estaciones también alcanzaron marcas sin precedentes

Los registros oficiales muestran que la estación Campo de Marte, ubicada en Jesús María, alcanzó una temperatura máxima de 26,3 °C, con una anomalía de +8,2 °C respecto a su promedio climático.

En el Callao, la estación Aeropuerto Internacional registró una temperatura máxima de 25,6 °C y una anomalía de +7,8 °C. El Senamhi indicó que ambas estaciones establecieron sus récords históricos para julio el pasado 13 de julio, cuando Campo de Marte llegó a 28,2 °C y el Aeropuerto Internacional alcanzó 27,3 °C.

La información oficial evidencia que distintas zonas de Lima Metropolitana y el Callao presentan valores superiores a los esperados para esta época del año, aunque con diferencias según la ubicación de cada estación meteorológica.

Factores asociados al actual evento de El Niño Costero

Una vista aérea de la Plaza Mayor de Lima muestra un cartel digital que indica 30°C y nuevos récords de temperatura para julio por efecto de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Senamhi señaló que el incremento de las temperaturas responde a las condiciones generadas por el actual evento de El Niño Costero. Entre los factores identificados figura el calentamiento anómalo del mar frente al litoral peruano.

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La entidad explicó que ese proceso recibe el refuerzo del efecto de una onda Kelvin oceánica cálida. También mencionó el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y el predominio de vientos provenientes del norte, elementos que favorecen el aumento de las temperaturas máximas en la costa central.

Según el organismo, la combinación de estos componentes genera un escenario favorable para registros térmicos superiores a los valores climatológicos habituales durante julio.

El reporte del Senamhi indica que la costa central permanece bajo una ola de calor diurna de larga duración. La estación Aeropuerto Internacional acumula 45 días consecutivos con temperaturas cálidas.

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En Campo de Marte, la entidad reportó un periodo todavía mayor, con 50 días continuos bajo estas condiciones. Estos registros reflejan la persistencia del episodio cálido que afecta a la capital y al primer puerto.

El organismo mantiene seguimiento constante sobre estos indicadores con el fin de evaluar la evolución del fenómeno durante las próximas jornadas.

Pronóstico para los próximos días en Lima y Callao

En Arequipa, transeúntes con paraguas y abrigos transitan por las calles mojadas de la ciudad, reflejando el clima lluvioso y nublado que afecta la región. (Andina)

De acuerdo con el Senamhi, entre el 27 y el 29 de julio ingresarán vientos del sur de ligera a moderada intensidad. Esa condición favorecerá la presencia de niebla, neblina y llovizna durante las primeras horas de la mañana en sectores de Lima y Callao.

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La entidad también prevé una mayor sensación de frío y reducción localizada de la visibilidad, además de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

Para el mediodía y la tarde, el pronóstico contempla presencia de brillo solar y temperaturas máximas entre 26 °C y 28 °C, de acuerdo con el Aviso Meteorológico N.° 290 sobre incremento de temperatura en la costa y sierra. El Senamhi indicó que continuará con el monitoreo de las condiciones atmosféricas y oceánicas e instó a la población a informarse mediante sus canales oficiales sobre la evolución del tiempo y las medidas preventivas correspondientes.

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