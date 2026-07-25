Arequipa se beneficiaría con un movimiento económico de S/ 30 millones por feriado largo de Fiestas Patrias

El feriado largo por Fiestas Patrias impulsaría la actividad turística en Arequipa con un impacto económico estimado en S/ 30 millones. La proyección contempla el dinamismo que se generará entre el 25 y el 29 de julio gracias al desplazamiento de visitantes locales, nacionales y extranjeros.
Durante esos días se espera una mayor demanda de servicios vinculados al turismo, como transporte, hospedaje, alimentación y actividades recreativas. Las autoridades regionales consideran que el flujo de viajeros favorecerá a distintos sectores económicos relacionados con la atención de los visitantes.
Turismo interno liderará la llegada de visitantes
El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Jorge Meza Cruz, indicó que el principal impulso durante este feriado provendrá del turismo local y nacional. Según explicó, muchas personas aprovecharán los días libres para recorrer destinos dentro de la región y conocer otros atractivos del país.
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Arequipa concentra algunos de los espacios con mayor preferencia entre los viajeros. El centro histórico, la campiña, los museos y el monasterio de Santa Catalina figuran entre los principales puntos de interés, junto con otros circuitos ubicados en los alrededores de la ciudad.
El valle del Colca espera recibir 10 mil turistas
El valle del Colca también figura entre los destinos con mayor expectativa para estas celebraciones. Las proyecciones apuntan a la llegada de 10 mil turistas, una cifra superior a la registrada durante el mismo feriado del año pasado.
Entre los lugares con mayor afluencia prevista destacan el mirador de la Cruz del Cóndor, los baños termales La Calera, los templos coloniales y Sangalle. Estos atractivos convierten a la provincia de Caylloma en uno de los principales polos turísticos de la región durante las celebraciones patrias.
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Visitantes extranjeros y expectativa para agosto
Jorge Meza Cruz señaló que, además del turismo interno, la región registra una importante presencia de visitantes extranjeros, especialmente procedentes de Europa. El funcionario explicó que las vacaciones de verano en ese continente coinciden con las celebraciones por el aniversario patrio del Perú, lo que favorece el arribo de viajeros.
El titular regional de Comercio Exterior y Turismo agregó que las perspectivas para los próximos meses también son positivas. Indicó que las festividades por el aniversario de Arequipa, que se desarrollarán durante agosto, podrían generar un movimiento económico superior a S/ 40 millones en toda la región.
Fiestas Patrias moverían USD 254 millones en Perú
El feriado largo por Fiestas Patrias impulsaría un movimiento económico de aproximadamente USD 254 millones, gracias al desplazamiento de cerca de 1,9 millones de turistas nacionales entre el 25 y el 29 de julio, de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). La proyección supera los USD 223 millones alcanzados durante la campaña de 2025.
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Según el estudio Impacto Económico del Feriado de Fiestas Patrias 2026, cada turista desembolsaría en promedio S/ 547 en transporte, hospedaje, alimentación, actividades recreativas y otros servicios. El mayor impacto económico se explicaría por estancias más largas en los destinos visitados, lo que favorecería un incremento del gasto durante el viaje.
El informe indica que el 64,3% de los viajes tendrá como principal motivo las vacaciones, el ocio y la recreación, mientras que el 29,2% corresponderá a visitas a familiares y amigos. Entre los destinos con mayor demanda destacan Lima, Cusco, Arequipa, Ica, Piura, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Lambayeque y Junín.
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Asimismo, el estudio prevé que el 66,2% de los viajeros regresará a lugares que ya conoce, frente a un 33,8% que aprovechará el feriado para descubrir un destino nuevo. En el segmento vacacional, la diversidad de atractivos turísticos, el patrimonio cultural, el clima y la gastronomía sobresalen entre los principales criterios de elección.
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