Alemania respalda la modernización industrial peruana con garantías de hasta 400 millones de euros por año

La industria peruana busca modernización con apoyo de Alemania mediante la Cobertura Hermes para financiar tecnología, maquinaria y servicios especializados.

La modernización de la industria peruana requiere inversiones en tecnología y maquinaria para ganar eficiencia y competitividad frente a mercados globales.

Bajo el enfoque “Team Germany”, la cooperación alemana, la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana (AHK Perú) y Euler Hermes articulan asistencia técnica, vinculación con proveedores y garantías de crédito a la exportación, facilitando el acceso a financiamiento para la adquisición de activos fijos, soluciones tecnológicas y servicios especializados.

El modelo, reforzado por iniciativas como ProCircular, promueve la transición hacia procesos más circulares, eficientes y sostenibles en sectores clave del país.

Modernización y acceso a tecnología: el desafío de la industria peruana

En diálogo con Infobae Perú, Dörthe Arend, representante regional de Euler Hermes para América Latina, detalló que la Cobertura Hermes es una garantía estatal de la República Federal de Alemania orientada a facilitar el financiamiento de importaciones tecnológicas para compradores públicos y privados peruanos.

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“Si una empresa peruana quiere adquirir mercancías, tecnología o servicios de Alemania, nosotros apoyamos en la financiación”, explicó Arend durante la Expo Industria, organizada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Esta garantía cubre hasta el 98% de los riesgos políticos y comerciales asociados a la operación, lo que se traduce en mejores condiciones de financiamiento con plazos extendidos y tasas anuales de entre 3% y 9%, dependiendo del riesgo país, la solvencia del cliente y el plazo del crédito.

Más del 90% de las empresas del Perú son MYPES y necesitan procesos más eficientes, circulares y sostenibles para competir en mercados más exigentes.

Arend subrayó que uno de los objetivos del instrumento es que los proveedores alemanes puedan competir en igualdad de condiciones con empresas de Estados Unidos, Japón y China, ya que estos países también ofrecen paquetes de tecnología y financiamiento atractivo en los mercados internacionales.

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“El gobierno alemán vio que, para que sus empresas no pierdan terreno frente a la competencia, debían ofrecer no solo tecnología, sino financiamiento y garantías que reduzcan el riesgo para el comprador”, indicó.

De este modo, la Cobertura Hermes permite bajar el costo crediticio y ampliar los plazos, facilitando que empresas peruanas de todos los tamaños puedan modernizar sus operaciones sin afrontar los altos requisitos de la banca comercial.

El respaldo alemán que facilita inversiones productivas

El esquema garantiza hasta el 98% de los riesgos políticos y comerciales y ha permitido asegurar en Perú operaciones anuales por montos que oscilan entre 100 y 400 millones de euros, con tasas de interés que van del 3% al 9% anual, según la solvencia del cliente, el plazo y el contexto país.

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El portafolio global de garantías alcanza los 83.000 millones de euros, con nuevas operaciones por unos 1.000 millones anuales y un presupuesto total de 140.000 millones de euros.

La rueda de tecnologías circulares 2025 mostró demanda en Perú, con 81% de empresas interesadas en nuevas reuniones y 36% dispuestas a invertir más de S/ 100.000.

El acceso está abierto a empresas grandes y pequeñas siempre que los proveedores tengan sede en Alemania y los compradores peruanos cuenten con personería jurídica y solvencia financiera comprobable.

Según Arend, la mayoría de las operaciones corresponden a pequeñas y medianas empresas, aunque también participan compañías como Siemens. La vocera recalcó que el comportamiento de pago de las empresas locales ha sido positivo, y aseguró que, “en la mayoría de los casos, los peruanos pagan. Si hay demoras, solemos renegociar los plazos antes de recurrir a indemnizaciones”.

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En caso de impago definitivo, el proveedor alemán cobra igual, pero el Estado alemán asume el riesgo y busca una solución con el comprador. “El gobierno federal tiene muchísima paciencia, primero renegociamos y damos plazos, porque el objetivo es apoyar la continuidad productiva”, dijo.

Competencia global y condiciones para acceder al financiamiento

La percepción favorable hacia el Perú se apoya en su estabilidad macroeconómica, con inflación y moneda controladas y un déficit fiscal manejable.

En la región, Alemania considera que Perú se encuentra mejor posicionado que Argentina y Colombia, y solo por debajo de Chile en la clasificación de riesgo de la OCDE que determina las condiciones de acceso al financiamiento.

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La experiencia de trabajo en el país ha sido positiva, aunque la transición presidencial actual mantiene expectante al equipo alemán sobre el futuro de la colaboración y el clima de negocios.

Así, la estrategia de “Team Germany” integra la asistencia técnica de la cooperación alemana, la vinculación empresarial de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana y la gestión de garantías por parte de Euler Hermes.

Esto permite que empresas peruanas accedan a tecnología para eficiencia energética, gestión de residuos, automatización y digitalización de procesos, con impacto directo en la competitividad y sostenibilidad industrial.