Equipo USAR Perú regresa a Lima después de casi una semana de labores de rescate en Venezuela junto a la perrita Kaira

El equipo especializado de búsqueda y rescate urbano del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú concluirá su participación en la emergencia provocada por los terremotos que afectaron a Venezuela. Después de varios días de trabajo en las zonas con mayor nivel de destrucción, la delegación iniciará el retorno a Lima como parte del retiro coordinado de los equipos internacionales.
La operación reunió a brigadas de distintos países que acudieron para apoyar las labores de localización de sobrevivientes entre estructuras colapsadas. Con el paso de los días, las autoridades venezolanas y los organismos internacionales modificaron el enfoque de la respuesta de emergencia, una decisión que marcó el final de la etapa de búsqueda activa.
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El contingente peruano participó en este despliegue con personal especializado y una unidad canina entrenada para la localización de personas atrapadas. Su intervención se desarrolló en coordinación con las autoridades responsables de la atención de la emergencia.
Delegación peruana regresará a Lima este viernes
El brigadier mayor Carlos Malpica, vocero del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, informó que la delegación nacional regresará al país este viernes 3 de julio. El grupo está integrado por 38 bomberos y Kaira, la perrita rescatista que participó en las operaciones de búsqueda.
Según precisó el vocero, el viaje se realizará en un vuelo comercial con escala en Bogotá antes del arribo a Lima. El aterrizaje en el aeropuerto Jorge Chávez está previsto para las 20:20 horas.
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El retorno responde al proceso de desmovilización dispuesto para los equipos internacionales que participaron en la atención de la emergencia tras los terremotos registrados el 24 de junio.
Cambio de fase en la respuesta a la emergencia
Los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 provocaron graves daños estructurales en el estado de La Guaira, identificado como la zona con mayor nivel de afectación, además de distintos sectores de Caracas.
Tras una semana de operaciones, el Gobierno de Venezuela y los organismos responsables de la coordinación humanitaria, entre ellos la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), determinaron el cierre de la ventana de supervivencia bajo estructuras colapsadas, según informaron voceros de los bomberos peruanos.
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Esa decisión oficializó el fin de la búsqueda activa de sobrevivientes, con excepción de situaciones puntuales. Desde ese momento, las labores pasaron a una etapa centrada en la recuperación de cadáveres, la remoción de grandes volúmenes de escombros y el retiro progresivo de los equipos internacionales USAR, especializados en búsqueda y rescate urbano.
El balance de la asistencia internacional registra la intervención de 3,319 rescatistas extranjeros distribuidos en 45 delegaciones procedentes de más de 17 países.
Las operaciones también contaron con 140 unidades caninas especializadas en la localización de personas sepultadas y 49 vehículos destinados a tareas de emergencia y soporte técnico. Los equipos desarrollaron sus labores durante varios días en condiciones de altas temperaturas y elevada humedad.
De acuerdo con la información difundida por los bomberos peruanos, los equipos USAR internacionales rescataron con vida a 41 personas atrapadas entre los escombros durante la etapa de búsqueda.
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Aporte del equipo USAR Perú durante la misión
La delegación peruana participó en una de las operaciones que permitió rescatar con vida a una persona de 60 años. Además, intervino en la recuperación de los cuerpos de cinco víctimas durante las labores desarrolladas en las zonas afectadas.
El equipo nacional formó parte del dispositivo internacional conformado para atender las consecuencias de los terremotos, con personal especializado en rescate urbano y una unidad canina entrenada para apoyar la ubicación de personas bajo estructuras colapsadas.
La intervención peruana se desarrolló durante casi una semana de operaciones continuas antes del inicio del proceso de repliegue internacional.
Autoridades mantienen actualización del balance de víctimas
El último reporte oficial de las autoridades venezolanas cifra en 2,295 las personas fallecidas y en 11,267 los heridos atendidos desde el inicio de la emergencia.
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Organismos internacionales advirtieron que la cantidad de víctimas mortales podría aumentar conforme continúen las labores de remoción de escombros en las zonas con edificios colapsados.
Entre los casos de mayor repercusión figura el rescate de Hernán Gil, localizado con vida en el estado de La Guaira después de permanecer siete días atrapado en una garita de vigilancia. La operación requirió cerca de 72 horas de trabajo continuo por parte de equipos especializados.
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