Kayra fue la única perrita del contingente peruano enviada a Venezuela y participó en el rescate de una sobreviviente bajo los escombros

La perrita participó en el rescate de Belkys Barreto, quien permaneció tres días atrapada bajo un edificio colapsado. Composición: Infobae / USAR Perú

Antes del amanecer, los equipos de emergencia iniciaron una nueva jornada entre edificios destruidos y estructuras inestables en Venezuela. Cada intervención exigió precisión, coordinación y recursos especializados para aumentar las posibilidades de localizar personas con vida bajo los escombros. En ese escenario, un integrante del contingente peruano cumplió una función clave gracias a una capacidad imposible de reemplazar por la tecnología.

Kayra, una perrita de raza pastor belga malinois, integra la misión humanitaria del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR Perú). Su participación forma parte del despliegue de 40 bomberos peruanos enviados para colaborar con las labores de rescate tras los terremotos. Su entrenamiento le permite detectar sobrevivientes en espacios donde el ingreso del personal resulta limitado por las condiciones del terreno.

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Uno de los momentos más importantes de la misión ocurrió con el rescate de Belkys Barreto, una mujer de 60 años que permaneció tres días bajo los restos de un edificio de 15 pisos colapsado en la urbanización Los Corales, en el estado de La Guaira.

La operación se extendió por más de diez horas. Los especialistas efectuaron más de cinco horas de perforación técnica antes de establecer contacto con la sobreviviente. Después de ese procedimiento, el equipo consiguió extraerla entre grandes placas de concreto armado, en una intervención desarrollada con una sensación térmica cercana a los 34 grados.

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La labor de Kayra permitió fortalecer las tareas de localización en un ambiente donde el acceso para los rescatistas presentó múltiples dificultades debido a la magnitud del derrumbe.

Un binomio formado durante años de entrenamiento

El equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), conformado por miembros de Perú y El Salvador, logró rescatar con vida a Belkys Josefina Barreto, una mujer de 60 años que se encontraba atrapada bajo los escombros de un edificio en La Guaira, Venezuela.| Video: Canal N

Kayra trabaja junto al subteniente Daniel Herrera, quien viajó con ella como integrante del contingente peruano. Ambos conforman un binomio especializado en búsqueda y rescate con canes, modalidad que exige una preparación conjunta durante varios años.

Según explicó el comandante Gustavo Villavicencio, responsable del Programa de Búsqueda y Rescate con Canes, en declaraciones a Perú21, los perros atraviesan un proceso de selección desde cachorros. Solo aquellos que cumplen los requisitos continúan con la formación junto a sus guías.

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El oficial señaló que el entrenamiento se prolonga aproximadamente tres años y se divide en cuatro niveles: básico, intermedio, avanzado y operativo. Cada etapa comprende evaluaciones obligatorias para el bombero y el perro. La acreditación como can operativo solo llega después de completar todo ese proceso.

Villavicencio también precisó que, a diferencia de otros países, los perros del programa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú pertenecen a sus propios guías y no a la institución. Los bomberos postulan de manera voluntaria para incorporarse a esta especialidad.

Kayra fue la única seleccionada para la misión en Venezuela

Kayra trabaja junto al subteniente Daniel Herrera como un binomio especializado en búsqueda con canes. USAR Perú

El Programa de Búsqueda y Rescate con Canes dispone actualmente de seis perros operativos en Lima y otros cinco que continúan en formación. Para el despliegue internacional en Venezuela únicamente resultó seleccionada Kayra, que está próxima a cumplir cuatro años.

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Su incorporación respondió a la preparación alcanzada durante el proceso de entrenamiento y a las exigencias propias de una misión internacional de búsqueda de sobrevivientes.

Antes del viaje, Daniel Herrera expresó la responsabilidad que representaba participar en esta operación. “Sí, tratar de dar lo, lo mejor, porque para eso entrenamos seguido, ¿no? Entonces, está un poco emocional, igual que yo, así que nada, a dar lo mejor”, manifestó.

Tras el rescate de Belkys Barreto, también destacó el valor de mantener la confianza durante las operaciones. “Tal cual. Como desde chiquitos nos enseñaron nunca perder las esperanzas ante nada y hoy funcionó”, afirmó.

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El pastor belga malinois tiene origen en Bélgica y figura entre las razas más utilizadas en operaciones de seguridad y búsqueda de personas. Sus principales características incluyen inteligencia, rapidez de aprendizaje, resistencia física y una estrecha coordinación con su guía.

Estas condiciones permiten su participación en tareas de rastreo de personas desaparecidas, detección de explosivos, protección y operaciones de rescate en distintos países.

Además de sus aptitudes para el trabajo especializado, esta raza necesita actividad física frecuente, estimulación mental y entrenamiento permanente. Por ese motivo, requiere cuidadores con disponibilidad para mantener ese ritmo de preparación y ejercicio de forma constante.

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