Perú

Pronóstico del clima en Iquitos para antes de salir de casa este 27 de julio

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Guardar
Google icon
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este lunes?, aquí está el pronóstico del clima para las próximas horas en Iquitos.

La probabilidad de precipitaciones para este lunes en Iquitos es de 71% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 79% en el transcurso del día y del 89% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 32 grados y un mínimo de 22 grados en esta región. Los rayos UV se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 7.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 18 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Loreto, donde se ubica la ciudad de Iquitos, se reportan solo cuatro tipos de climas que se caracterizan por un estado del tiempo cálido y lluvias abundantes, al encontrarse en una zona selvática al norte de Perú.

En la zona norte de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el estado del tiempo que predomina es cálido, con humedad abundante y lluvias torrenciales.

Las lluvias más fuertes en Iquitos ocurren regularmente en invierno, entre noviembre y mayo, siendo marzo y abril los meses más húmedos. El verano, por su parte, tiene los meses más secos.

PUBLICIDAD

(Reuters)
(Reuters)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en IquitosClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia en medio de conciliación con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”

La conductora felicitó a la salsera por su éxito, pero le pidió no negociar su dignidad, pese a que Yahaira aseguró que la reunión con la conductora de Magaly TV La Firme fue positiva y busca cerrar el conflicto

Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia en medio de conciliación con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”

Clima: las temperaturas que predominarán este 27 de julio en Arequipa

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima: las temperaturas que predominarán este 27 de julio en Arequipa

Temperaturas en Huancayo: prepárate antes de salir de casa

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Temperaturas en Huancayo: prepárate antes de salir de casa

Las últimas previsiones para Cuzco: temperatura, lluvias y viento

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Las últimas previsiones para Cuzco: temperatura, lluvias y viento

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Piura

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Piura
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Silvana Robles niega haber votado por Fuerza Popular, exige revisar las cámaras y todos los votos no exhibidos en el Senado

Silvana Robles niega haber votado por Fuerza Popular, exige revisar las cámaras y todos los votos no exhibidos en el Senado

Silvana Robles es suspendida por presuntamente incumplir un acuerdo de voto: Roberto Sánchez advierte que podría ser expulsada de Juntos por el Perú

El secreto del premier Luis Arroyo: su hermano fue beneficiado con contrado de S/6.000 en el IPD, entidad adscrita a la PCM

Congreso bicameral en Perú: glosario de términos para seguir esta nueva era parlamentaria

Elección de las Mesas Directivas: Miguel Torres fue elegido presidente del Senado y Óscar Reto liderará la Cámara de Diputados

ENTRETENIMIENTO

Mark Vito ya piensa en el matrimonio y confiesa que quiere ser papá otra vez: “Me falta el varoncito”

Mark Vito ya piensa en el matrimonio y confiesa que quiere ser papá otra vez: “Me falta el varoncito”

Christian Domínguez es condecorado en el Congreso junto a Cachay y Paul Michael: recibió diploma por su aporte a la cultura y entretenimiento

María Pía Copello le baja el tono a las ‘Timotejas’ y respalda el nuevo producto de Ricardo Bonilla: “Me parece bien”

Ethel Pozo reacciona a ‘desplante’ de Janet Barboza con Xiomy Kanashiro: “No lo sentí gracioso”

Laura Bozzo le dedicó emotivo video a su excamarógrafo ‘Huaycoloro’ tras enterarse de su muerte: “Te voy a extrañar muchísimo”

DEPORTES

La molestia de Fernando Gaibor con el arbitraje de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: “Se trunca el trabajo de la semana”

La molestia de Fernando Gaibor con el arbitraje de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: “Se trunca el trabajo de la semana”

Partidos de hoy, domingo 26 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Brenda Lobatón volvió a lo grande con Perú y fue premiada tras brillar en la Copa Sudamericana de Vóley 2026

¿José Carabalí quiere volver a Universitario? La sincera confesión del lateral entorno a su presente en LDU Quito y al nuevo DT

Brasil conquistó la Copa Sudamericana de Vóley 2026 pese a no contar con su plantel principal: venció 3-0 a Colombia en la final