Av. Brasil cerrada por la Gran Parada Militar 2026: MML confirma plan de desvíos para este 29 de julio

La avenida Brasil en Lima muestra las tribunas temporales instaladas para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar de Fiestas Patrias.

A pocos días de celebrar las Fiestas Patrias en Perú, las autoridades ultiman los preparativos para conmemorar un nuevo aniversario de la Independencia y dar inicio al nuevo periodo de gobierno 2026-2031. Como parte de estas actividades, la tradicional Gran Parada y Desfile Cívico Militar del 29 de julio volverá a congregar a miles de asistentes en la avenida Brasil, por lo que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció un plan especial de restricciones vehiculares y rutas alternas.

La Gerencia de Movilidad Urbana informó que las medidas buscan garantizar la seguridad del público, facilitar el desplazamiento de las delegaciones participantes y permitir el desarrollo de uno de los actos cívicos más importantes del calendario nacional. Asimismo, precisó que los cierres se aplicarán de manera progresiva debido a los trabajos de instalación de infraestructura, ensayos y desmontaje posterior al desfile.

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De acuerdo con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), las restricciones abarcarán tanto cierres parciales y totales en la avenida Brasil y otras vías cercanas, además de un plan de desvíos para reducir el impacto en el tránsito durante los días de mayor afluencia.

MML - Municipalidad de Lima Foto: Editora Perú

Cierre de la avenida Brasil

Como parte de los preparativos para el desfile, las vías auxiliares de ambos sentidos de la avenida Brasil permanecerán parcialmente cerradas desde el 13 de julio hasta el 4 de agosto, en el tramo comprendido entre las avenidas De La Policía y Simón Bolívar. Durante ese periodo, el tránsito continuará habilitado por las vías principales de la avenida.

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La comuna metropolitana también informó que el 28 de julio las vías auxiliares permanecerán cerradas durante toda la jornada debido al ensayo general de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, actividad previa al evento central del día siguiente.

El martes 29 de julio se aplicará la mayor restricción vehicular. Desde las 00:01 a. m. hasta las 3:00 p. m. se ejecutará el cierre total de la avenida Brasil, en el tramo comprendido entre la Plaza Bolognesi y la avenida Javier Prado, así como de las vías destinadas a la concentración y desplazamiento de las delegaciones participantes.

Trabajadores instalan estructuras metálicas en la avenida Brasil de Lima como parte de los preparativos para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias. (FB/Municipalidad de Lima)

Vías restringidas y rutas alternas

Además del cierre de la avenida Brasil, la Municipalidad de Lima restringirá el tránsito en otras vías utilizadas para la organización del desfile. Entre ellas se encuentran:

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Avenida De La Peruanidad.

Avenida 9 de Diciembre.

Avenida Alfonso Ugarte.

Avenida Arica.

Avenida Guzmán Blanco.

Pasaje Ruiz Bravo.

Jirón Chota.

Un tramo de la avenida Javier Prado Oeste.

Para reducir el impacto de estas restricciones, la Gerencia de Movilidad Urbana implementará un plan de desvíos utilizando importantes ejes viales de la ciudad. Los conductores podrán desplazarse por avenidas como Alfonso Ugarte, República de Venezuela, Tingo María, José de Sucre, Salaverry, Del Ejército, Garcilaso de la Vega, 28 de Julio y Uruguay, entre otras vías alternas habilitadas.

La Municipalidad señaló que este esquema busca mantener la conectividad de la capital durante el desarrollo de las actividades oficiales y facilitar el desplazamiento de quienes deban movilizarse por la ciudad.

Un mapa de la Municipalidad de Lima ilustra el plan de desvío vehicular y cierre de la avenida Brasil para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del 29 de julio. (Municipalidad de Lima)

MML pide planificar rutas

Ante las restricciones previstas, la Municipalidad Metropolitana de Lima recomendó a los conductores revisar con anticipación las rutas alternas y salir con suficiente tiempo hacia sus destinos para evitar contratiempos, especialmente durante el 28 y 29 de julio.

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Asimismo, exhortó a los usuarios a priorizar el uso del transporte público cuando sea posible, con el objetivo de disminuir la congestión vehicular en las zonas cercanas al recorrido del desfile y contribuir a una mejor circulación.

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

La comuna metropolitana precisó que estas medidas forman parte del operativo coordinado con las autoridades competentes para garantizar la seguridad vial, preservar el orden público y asegurar el normal desarrollo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, una de las actividades centrales de las celebraciones por Fiestas Patrias.