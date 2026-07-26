¿Se puede sancionar a los congresistas que muestran su voto? Esto dice el reglamento sobre la elección de la Mesa Directiva

El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, analiza la práctica de algunos parlamentarios de mostrar su voto, calificándola como un acto inconstitucional y una muestra de desconfianza partidaria que viola el reglamento. Exitosa

La instalación del nuevo Congreso volvió a colocar bajo atención las reglas que rigen la elección de las Mesas Directivas del Senado y de la Cámara de Diputados. Entre los temas que cobraron relevancia figura la obligación de mantener el carácter secreto del voto durante ese proceso.

El debate surgió luego de que distintos actores políticos mostraron públicamente la cédula de votación para demostrar el sentido de su elección. Esa práctica abrió una discusión sobre el cumplimiento del reglamento parlamentario y las eventuales consecuencias disciplinarias.

En ese contexto, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco explicó, en declaraciones a Exitosa, que el reglamento establece el voto secreto para este tipo de elecciones y sostuvo que su incumplimiento debería recibir una respuesta institucional.

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Cevasco plantea sanciones para quienes exhiban su voto

El exoficial mayor planteó que esa conducta debe ser sancionada disciplinariamente. Captura de pantalla

Durante la entrevista, José Cevasco sostuvo que los congresistas que muestran públicamente su voto durante la elección de las Mesas Directivas incumplen las disposiciones parlamentarias.

El exoficial mayor afirmó que el Congreso debió intervenir frente a esa práctica desde procesos anteriores. “Hemos tenido a lo largo de los años la pésima imagen de los parlamentarios mostrando su voto. El Congreso ha fallado en eso, porque lo que ha debido de hacer es sancionar, sancionar a aquellos parlamentarios que muestran su voto porque están incumpliendo el Reglamento”, señaló.

También indicó que, una vez instalado el nuevo Parlamento, corresponde evaluar medidas disciplinarias contra quienes vulneren las reglas. “Lo que deberían hacer es sancionar a aquellos parlamentarios que muestran su voto contraviniendo lo que establecen las reglas de funcionamiento del Senado y la Cámara de Diputados”, manifestó.

Según explicó en Exitosa, los legisladores asumen el compromiso de respetar la Constitución y el reglamento parlamentario al jurar el cargo, obligación que también comprende las disposiciones sobre las votaciones de carácter secreto.

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La finalidad del voto secreto en la elección parlamentaria

Cevasco explicó que el carácter reservado del voto busca garantizar que cada legislador pueda decidir sin presiones externas ni consecuencias posteriores derivadas de su elección.

El exfuncionario recordó que, en etapas anteriores del Parlamento, incluso se utilizaban balotas para preservar el anonimato del sufragio cuando la elección recaía sobre personas.

Durante la entrevista sostuvo que ese mecanismo evita represalias contra quienes respaldan o rechazan a un determinado candidato. “Cuando se trata de personas, las votaciones son secretas para que el votante se sienta en la libertad de votar a favor o en contra de esas personas y no esté sujeto a algún tipo de presión o represalia posterior”, explicó.

De acuerdo con su interpretación, ese principio constituye uno de los elementos que respaldan la independencia del parlamentario durante las elecciones internas.

Críticas a los llamados para mostrar la cédula de votación

Se inicia el recuento de votos de la segunda votación para la Mesa Directiva del Senado. Captura de pantalla

El tema cobró mayor relevancia después de que Ricardo Belmont exhortara públicamente a integrantes de su bancada a mostrar el voto para identificar a quienes no respaldaran la posición del grupo político.

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Consultado sobre esas declaraciones, Cevasco cuestionó esa propuesta y consideró que contradice las reglas parlamentarias. “Dime, ¿qué político responsable invita a romper las reglas? Eso no es responsabilidad, eso va contra la institucionalidad”, expresó durante la entrevista.

También sostuvo que un dirigente político debe promover el respeto de las normas internas y fortalecer la disciplina partidaria mediante mecanismos compatibles con el reglamento, sin incentivar conductas que vulneren las disposiciones vigentes sobre el voto secreto.