‘Loco’ Vargas le juega pesada broma a Jesús Barco sobre Jefferson Farfán y él lo calla con inesperado comentario

El exfutbolista sorprendió a su invitado con una referencia a la expareja de Melissa Klug, pero Barco mantuvo el buen humor, respondió con soltura y compartió detalles sobre su vida fuera del fútbol. La Parrilla del Loco/ YouTube

El futbolista Jesús Barco fue protagonista de una entrevista distendida y llena de humor durante su paso por el podcast de Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, La Parrilla del Loco, donde compartió detalles sobre su vida familiar y su futuro fuera del fútbol, además de enfrentar una broma directa sobre Jefferson Farfán, expareja de Melissa Klug.

Durante la conversación, Barco, pareja de Melissa Klug y padre de una de sus hijas, reveló que la empresaria no planea establecerse en Perú por largo tiempo. Ante una pregunta sobre sus planes de vida, el mediocampista confesó: “No tiene planeado quedarse acá tampoco en Perú, pero sí, yo tengo dos seguros de vida”. La referencia surgió en el contexto de buscar alternativas fuera del fútbol, asegurando el bienestar de su hija.

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En ese momento, Juan Manuel Vargas no perdió la oportunidad de bromear y preguntó: “¿Y el seguro de vida es el 10 de la calle?”, en alusión a Jefferson Farfán, conocido por ese apodo y padre de dos hijos de Klug. Barco, lejos de incomodarse, respondió con risas y devolvió la broma: “No, ¿sabes quién es? ¿Sabes quién es?”. Vargas, entre carcajadas, se negó a seguir indagando: “No me interesa”, dando por cerrado el tema y manteniendo el tono amigable.

La interacción entre ambos futbolistas evidenció la buena relación y la complicidad fuera del campo. Barco no solo se mostró relajado frente al comentario sobre Farfán, sino que incluso amenazó en tono de broma con mencionar un nombre que podría resultar incómodo para Vargas, quien prefirió no continuar la conversación por ese rumbo.

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Jesús Barco respondió con humor a la referencia de Vargas sobre el “10 de la calle”, mostrando complicidad y buena disposición ante las preguntas sobre su vida familiar.

Espera que Jesús Barco regrese al fútbol

La entrevista siguió con naturalidad, abordando distintos aspectos de la vida personal y profesional de Jesús Barco. Vargas animó a su invitado a pensar en su regreso al fútbol y le deseó éxito en cualquier decisión futura. “Te deseo lo mejor, la verdad. Sabes que te he visto y lo vuelvo a repetir y quiero que vuelvas al fútbol. Y, bueno, a lo que venga depende de ti, no más”, expresó el exjugador, resaltando la confianza en el potencial de Barco.

En el podcast de Vargas, el mediocampista habló de sus planes familiares, respondió con naturalidad a alusiones a Jefferson Farfán y recordó sus pasos por realities de la televisión peruana. La Parrilla del Loco/ YouTube

El diálogo también incluyó una sección de preguntas rápidas, en la que Barco compartió detalles personales y preferencias. Confesó que nunca sale de casa sin su hija, que su comida favorita es el ceviche y que su mayor virtud es ayudar a los demás. Además, eligió a Sport Boys sobre Universitario y respondió con humor a la pregunta final de Vargas: “¿La Granja o Esto es Guerra?”, recordando su breve paso por el reality “La Granja VIP” junto a Melissa Klug y Samahara Lobatón.

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Previo a ello, Vargas ya le había bromeado a Barco sobre su participación en el reality de Panamericana TV. Por su parte, el futbolista, quien ya se ha vuelto mediático en el medio ligado a la farándula, solo río y aclaró que eso ya pasó.

El podcast de Vargas permitió conocer un lado más cercano de Jesús Barco, quien habló de sus proyectos y enfrentó bromas sobre el entorno de Melissa Klug.

La entrevista, marcada por el tono relajado y la apertura, permitió a los seguidores conocer una faceta más íntima de Jesús Barco, quien habló con naturalidad sobre su familia, sus planes fuera del fútbol y la dinámica con su pareja. La broma sobre Jefferson Farfán no solo generó risas, sino que demostró la capacidad de ambos futbolistas para abordar temas personales sin perder el buen humor.

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Por su parte, Juan Manuel Vargas continúa consolidando su espacio en medios digitales, apostando por un formato en el que la camaradería y la espontaneidad son protagonistas. Recordado por su paso por la selección peruana y su sonada relación mediática con Tilsa Lozano, Vargas ha sabido reinventarse con su podcast La Parrilla del Loco, acercándose a figuras que están en la palestra a través de entrevistas que combinan anécdotas, actualidad y humor.

Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y Jesús Barco protagonizaron un momento divertido durante la entrevista, con bromas sobre Jefferson Farfán y anécdotas personales.