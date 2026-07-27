Katia Palma, Patricia Portocarrero y Saskia Bernaola regresan a los escenarios con Las Bandalas 2 por Fiestas Patrias

La nueva temporada de Las Bandalas 2 en el Teatro Plaza Norte fusiona humor, música y personajes icónicos, reafirmando el éxito del trío sobre el escenario.

La comedia, la música y el talento brillaron en el Teatro Plaza Norte con el esperado regreso de Las Bandalas 2, espectáculo que marca el retorno de Katia Palma, Patricia Portocarrero y Saskia Bernaola a los escenarios en una temporada especial por Fiestas Patrias. El estreno, celebrado el 25 de julio, consolidó el éxito de este trío humorístico que, tras una gira nacional, vuelve a encender Lima Norte con una propuesta renovada y una energía que conquista a públicos de todas las edades.

El show, que se extenderá hasta el 31 de julio, fue recibido con ovaciones y una sala completamente entregada a la risa. Las Bandalas 2 presentan un espectáculo donde el humor, la improvisación y la música se combinan para crear una experiencia única, reafirmando el lugar de Patricia Portocarrero, Saskia Bernaola y Katia Palma como referentes del entretenimiento peruano. La mini temporada incluye funciones especiales los días 28 y 29 de julio, con dos horarios: 7:30 p.m. y 9:30 p.m., lo que permite que más espectadores puedan disfrutar del evento durante el feriado nacional.

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En esta nueva versión, el grupo sorprende con sketches inéditos, coreografías renovadas y canciones de distintos géneros, como huayno, salsa, rock y música disco. La complicidad entre las tres artistas es uno de los grandes atractivos del show, ya que la química construida a lo largo de los años se traduce en una puesta en escena dinámica, espontánea y cargada de momentos inolvidables.

Patricia Portocarrero, Saskia Bernaola y Katia Palma regresan a Lima Norte con Las Bandalas 2, desatando risas y ovaciones en cada función.

Cada función resulta distinta, con el sello personal de cada integrante: Patricia Portocarrero destaca por su versatilidad y capacidad para la improvisación; Saskia Bernaola suma espontaneidad y personajes entrañables; mientras que Katia Palma cautiva con su carisma y ocurrencias que desatan carcajadas inmediatas.

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Uno de los momentos más celebrados por el público fue el regreso de los personajes “Sor-Bete”, “Sor-Rita” y “Sor-Rento”, monjas irreverentes que han conquistado a los espectadores con sus ocurrencias, diálogos picantes y situaciones inesperadas. El espectáculo musical, que recorre ritmos y décadas, es otro de los pilares de la propuesta, demostrando que las actrices no solo generan risas, sino que también poseen habilidades destacadas para el canto y el baile.

La interacción constante con el público convierte cada función en una verdadera fiesta. Los asistentes, entre los que se encuentran familias, grupos de amigos y seguidores de distintas generaciones, participan activamente en las dinámicas y celebran la cercanía de las artistas. Al finalizar la función, la ovación fue el reflejo del cariño y la expectativa que genera el regreso de Las Bandalas 2 a Lima Norte.

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Dónde comprar las entradas y recomendaciones

Según la información oficial, el espectáculo se presenta con rigor en la organización: la sala abre una hora antes de cada función, los asientos no son numerados y el ingreso es por orden de llegada, con estricta tolerancia respecto al horario de inicio.

Las entradas se pueden adquirir tanto en Joinnus como vía WhatsApp al 940 432 408, facilitando el acceso a quienes desean asegurar su lugar en una de las temporadas teatrales más comentadas de Fiestas Patrias.

El Teatro Plaza Norte se convierte en el escenario de una celebración teatral donde la risa y la música unen a distintas generaciones.

El regreso de Las Bandalas 2 responde a una demanda latente del público limeño, que esperaba desde hace tres años el retorno de este formato cargado de humor, nostalgia y nuevas ocurrencias. Tras recorrer diversas ciudades del país en una exitosa gira, Patricia Portocarrero, Saskia Bernaola y Katia Palma apuestan por una propuesta que evoluciona sin perder la esencia original que las convirtió en un fenómeno teatral.

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El espectáculo, pensado para el disfrute familiar y de amigos, ofrece una alternativa ideal para celebrar las Fiestas Patrias entre risas, música y la calidez de tres de las artistas más queridas del entretenimiento nacional. La temporada en el Teatro Plaza Norte reafirma la vigencia y la popularidad de Las Bandalas 2, quienes continúan cosechando aplausos y consolidando una trayectoria marcada por la innovación y el compromiso con el público.

El público disfruta de sketches inéditos y canciones en vivo, mientras celebra el regreso de tres de las figuras más queridas del entretenimiento peruano.