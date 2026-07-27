Las duras palabras de Franco Navarro Mandayo tras empate de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos: “Hay mucha indignación”

El gerente deportivo explotó en entrevista tras el empate en la ciudad de Cutervo - Crédito: L1MAX.

Con la pierna en alto. Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, afirmó que el club terminó el partido que empató con Comerciantes Unidos 1-1 “ con mucha indignación” por un penal que consideró evidente y que, según sostuvo, no fue sancionado pese a la disponibilidad del VAR. Además, relató incidentes ocurridos en el hotel del plantel, donde —según describió— lanzaron bombas y fuegos artificiales durante la madrugada, y denunció “improperios” del árbitro hacia el futbolista Fernando Gaibor.

El gerente deportivo habló tras el encuentro con Liga1Max y desde el inicio, cuestionó la decisión arbitral y centró su crítica en el videoarbitraje: “Es increíble que con todos los medios tecnológicos que hoy existen no puedan ver un penal tan claro”.

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En su relato, aceptó como posibilidad que el juez principal no advirtiera la acción, aunque remarcó que no compartía esa lectura por la ubicación del árbitro. Sin embargo, insistió en que lo más difícil de justificar fue la falta de corrección desde la cabina del VAR, al subrayar que se trataba de una infracción que “pudo incidir en el resultado”.

Para Navarro Mandayo, lo sucedido no se agotó en la jugada polémica. En el mismo intercambio, sostuvo que el partido se disputó en un contexto adverso y que el equipo vivió episodios que consideró hostiles desde la noche previa. “Es indignante lo que hemos vivido acá en el partido”, dijo, antes de mencionar lo ocurrido en el hotel de concentración.

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Reclamo por el penal y críticas al VAR

Franco Navarro Mandayo cuestionó con dureza la actuación del VAR tras el penal no sancionado a favor de Alianza Lima y sostuvo que una decisión de ese tipo terminó influyendo en el resultado. (CONAR)

Navarro Mandayo concentró sus cuestionamientos en el funcionamiento del VAR y en el criterio aplicado en la jugada que, a su entender, debió terminar en penal. “Podemos llegar a entender que el árbitro por ahí no lo ve, pero creo que no es el caso porque estaba bien ubicado. Pero el VAR, que están ahí cómodamente en una oficina, es increíble que no vea el penal, claro, que pudo incidir en el resultado”, sostuvo.

El directivo explicó que se acercó a conversar con Augusto Menéndez una vez finalizado el partido. Según contó, le planteó su sorpresa de manera respetuosa y recibió una respuesta concreta del árbitro: “Que para él no es penal”.

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En esa secuencia, Navarro Mandayo insistió en que el club no buscaba ventajas, sino decisiones ecuánimes. “Nosotros no pedimos que nos ayuden, simplemente que cobren lo justo, porque creo que para todos fue penal”, afirmó. En el mismo tramo, remarcó que el fútbol admite resultados adversos, pero que el margen de error debería reducirse con las herramientas disponibles: “A veces nos va a tocar ganar, nos va a tocar perder, pero con todos los-- con todas las herramientas tecnológicas que hay, es muy difícil equivocarse”.

Consultado sobre a qué atribuía lo ocurrido, evitó señalar una causa específica. “No lo sé, Kevin, no lo sé”, respondió, antes de recalcar que el equipo mantendría el foco en el campeonato: “Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir peleando para ganar el torneo clausura y que no hayan finales”.

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Incidentes en el hotel y denuncia por improperios

Pese al malestar por el arbitraje, Franco Navarro Mandayo destacó la unión del plantel, valoró el fichaje de Nico Díaz y afirmó que Alianza Lima mantendrá el objetivo de ganar el Clausura. (Alianza Lima)

Además del reclamo arbitral, el gerente deportivo describió una situación que, según su testimonio, afectó el descanso del plantel. Indicó que en el hotel escucharon explosiones y pirotecnia durante varias horas. “Nos tiraron bombas, fuegos artificiales de una a cinco de la mañana. No sé si los hinchas de acá o de algún otro lado, no lo sé”, relató.

En su declaración, vinculó ese contexto con la dificultad de disputar el partido en esa plaza, aunque aclaró que no se trataba de una queja por condiciones geográficas. “Es dificilísimo venir a jugar acá. No nos quejamos, porque es la geografía de nuestro país, todos los equipos vienen, pero es indignante lo que hemos vivido acá en el partido”, insistió.

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Navarro Mandayo también afirmó que recibió comentarios sobre supuestos dichos del árbitro dentro del campo. Según contó, Fernando Gaibor le señaló que hubo “improperios” dirigidos a jugadores de Alianza Lima y que esos dichos lo involucraron de manera directa. Ante la consulta específica sobre si se trataba de expresiones del árbitro, el directivo respondió: “Sí, sí”. Y, al ser repreguntado por el destinatario, precisó: “Contra Fernando Gaibor”.

Cuando el entrevistador le pidió detalles sobre lo que habría dicho el juez, Navarro Mandayo evitó reproducirlo: “Pregúntaselo a Fernando, pero es-- son cosas que, que tenemos que erradicar”. En ese punto, agregó una reflexión vinculada a la necesidad de corregir esas conductas: “Nosotros si queremos cambiar esto, tenemos que hacer las cosas realmente bien”.

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Mercado de pases, respaldo al plantel y objetivo en el clausura

El directivo de Alianza Lima aseguró que el equipo afrontó una noche complicada antes del partido por incidentes en el hotel y cuestionó el comportamiento que atribuyó al árbitro durante el encuentro. (Liga1MAX)

En la parte final de la entrevista, el directivo se refirió a la incorporación de Nicolás Díaz y explicó que el movimiento demandó gestiones previas. “Era algo que estábamos trabajando hace algunas semanas. Por suerte lo pudimos destrabar. Agradecemos al club donde pertenece, que, que nos dio las facilidades”, señaló. También describió el clima interno del grupo: dijo que estaban “muy contentos” con el plantel y lo definió como “un excelente plantel y un mejor grupo de muchachos”.

Sobre eventuales refuerzos, eligió no brindar precisiones. Ante una consulta puntual sobre otros nombres, respondió: “Prefiero no hablar ahora de, de, de posibles fichajes. Quiero hablar de los que están ahora, que es un grupo espectacular”. También aclaró que el armado del plantel seguía abierto por una razón reglamentaria: “No está cerrado hasta-- parece cliché, pero no está cerrado hasta que, hasta que cierre el libro de pases”.

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Navarro Mandayo sostuvo que la molestia por el arbitraje no era habitual en su discurso y lo relacionó con el impacto que, según indicó, tuvo en el trabajo semanal. “Nosotros, eh, jugamos limpio. Nosotros no nos quejamos ni cuando, ni cuando juegan en contra, pero esto ya es indignante. Esto, esto no se puede permitir porque, porque malogra el trabajo de la semana de los muchachos y del cuerpo técnico”, afirmó.

Al describir el estado de ánimo del equipo tras el encuentro, habló de un grupo afectado pero con intención de responder en la competencia. “Molesto, dolido, pero eso nos va a dar más ganas para seguir, para seguir ganando”, dijo. En esa misma línea, añadió un dato sobre la campaña anual del club: “Nosotros en todo el año hemos perdido un solo partido y esperemos seguir así”.

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