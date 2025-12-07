Perú Deportes

El Team Perú cierra los Juegos Bolivarianos con su mejor producción de medallas y un histórico tercer lugar tras 28 años

La presea de plata conseguida por la selección de vóley cerró el medallero para la delegación nacional. Por cuarta edición consecutiva, Colombia se corona en este certamen; Venezuela se quedó en la segunda casilla

El Team Perú se quedó
El Team Perú se quedó con el tercer lugar en los Juegos Bolivarianos 2025. Crédito: COP

Se bajó el telón de los Juegos Bolivarianos 2025. La vigésima edición que tuvo mayoritariamente en Lima, y en menor medida en Ayacucho, ha representado un nuevo hito para el deporte peruano. El certamen ha finalizado con la mejor producción de medallas para el Team Perú, instalado en el podio de la justa que reúne a los países libertados o influenciados por Simón Bolívar —y algunos invitados—.

La delegación peruana registró un total de 262 medallas (78 de oro, 80 de plata y 104 de bronce). En ninguna de las 19 ediciones anteriores había podido registrar un número similar. Cabe destacar que a medida del paso de los años, mayores disciplinas se han ido integrando a este evento; principalmente las que no son olímpicas.

La última vez que Perú se había subido al tercer escalón del podio se remonta a la edición que tuvo lugar en Arequipa 1997. En la actual, la disciplina más productiva fue el tiro deportivo, con 13 oros, seguida por el surf, con 7 oros.

El primer lugar fue para Colombia. El país cafetero se coronó por cuarta vez consecutiva con un total de 341 medallas (142 de oro, 122 de plata y 77 de bronce) y confirmó su gran rótulo de potencia deportiva en esta región del mundo.

El segundo lugar lo ocupó Venezuela. La nación que vio nacer al libertador Simón Bolívar registró un total de 311 medallas (104 de oro, 92 de plata y 115 de bronce). La delegación llanera se queda en esta casilla por segunda edición consecutiva.

Lista de las 78 medallas de oro (Team Perú - Bolivarianos 2025)

Atletismo (5 Oros)

  • Ferdinan Cereceda (Maratón)
  • Kimberly García (Media Maratón Marcha)
  • Walter Nina (10,000 metros masculino)
  • José Luis Rojas (5,000 metros varones)
  • Anita Poma (1,500 metros)

Tiro Deportivo (13 Oros)

  • Nicolás Pacheco (Skeet individual)
  • Daniella Borda (Skeet individual)
  • Marko Carrillo (Pistola Standard Individual)
  • Marko Carrillo (Pistola Tiro Rápido individual masculino)
  • Marko Carrillo, José Ullilen y Kevin Altamirano (Pistola de Aire 10 m equipo masculino)
  • Brianda Rivera, Claudia Sánchez y Liz Carrión (Pistola 25 m equipo femenino)
  • Diego Morín, Daniel Vizcarra y Miguel Mejía (Rifle 3 Posiciones 50 m equipo masculino)
  • Alexia Arenas y Diego Morín (Rifle de Aire 10 m mixto)
  • Daniel Vizcarra, Diego Morín y Miguel Mejía (Rifle Tendido 50 m equipo masculino)
  • Alessandro De Souza y Valentina Porcella (Trap mixto)
  • Bérlan Rodríguez, Kevin Altamirano y Marko Carrillo (Pistola Standard equipo masculino)
  • Alessandro De Souza, Asier Cilloniz y Francisco Boza (Trap equipo masculino)
  • Bérlan Rodríguez, Kevin Altamirano y Marko Carrillo (Pistola Tiro Rápido equipo masculino)

Surf (7 Oros)

  • Itzel Delgado (SUP Race masculino)
  • Lucca Mesinas (Open varones)
  • Sol Aguirre (Open damas)
  • María Fernanda Reyes (Longboard damas)
  • Luca Garrido Lecca (Longboard varones)
  • Sebastián Gómez (Sup surf)
  • Cristopher Bayona (Bodyboard)

Vela (4 Oros)

  • Florencia Chiarella (ILCA 6)
  • Stefano Peschiera (ILCA 7)
  • Adriana Barrón (Sunfish femenino)
  • Ismael Muelle y María Gracia Vegas (Snipe mixto)

Remo (3 Oros)

  • Alessia y Valeria Palacios (LW2x femenina)
  • Valeria Palacios (LW1x femenino)
  • Adriana Sanguineti y Pamela Noya (W2x femenino)

Tenis (3 Oros)

  • Lucciana Pérez (Individual femenino)
  • Juan Pablo Varillas (Individual masculino)
  • Lucciana Pérez y Romina Ccuno (Dobles femenino)

Billar (3 Oros)

  • Gerson Martínez (Individual Bola 9 masculino)
  • Edgard Nicole (Individual Heyball masculino)
  • Davison Herrera (Individual Snooker masculino)

Judo - Kata (2 Oros)

  • Dilmer Calle y Julio Cusi (Katame no kata)
  • Dilmer Calle y Julio Cusi (Katame no kata mixto)

Esgrima (2 Oros)

  • María Luisa Doig (Espada individual)
  • Renzo Fukuda (Florete individual)

Skateboarding (2 Oros)

  • Ángelo Caro (Street masculino)
  • Raphael Scheelje (Park masculina)

Taekwondo (2 Oros)

  • Carmela De la Barra (Individual reconocido femenino)
  • Alessandra Suárez, Camila Cácerez, Eliana Vásquez (Equipo femenino)

Wushu (1 Oro)

  • Michel Herreras (+60kg y -65kg masculino)

Bádminton (1 Oro)

  • Inés Castillo (Individual femenino)

Ciclismo de Pista (1 Oro)

  • Hugo y Robinson Ruiz (Madison)

E-Sports (1 Oro)

  • José Padilla, Kerry Paucar, Oswaldo Herrera, Rafael Hinostroza y Rodrigo Cueva (Dota 2)

Esquí Acuático (1 Oro)

  • Cristhiana De Osma (Slalom femenino)

Gimnasia Artística (1 Oro)

  • Fabiola Díaz (Viga de equilibrio femenino)

Levantamiento de Pesas (1 Oro)

  • David Bardalez (Envión 65 kg)

Natación (1 Oro)

  • Rafaela Fernandini (100 metros libre)

Pelota Vasca (1 Oro)

  • André Bellido (Paleta goma individual masculino 30 metros)

Squash (1 Oro)

  • Alonso Escudero y Rafael Gálvez (Dobles masculino)

Tenis de Mesa (1 Oro)

  • Carlos Fernández, Diego Takeda, Felipe Duffo (Equipo masculino)

Bowling (1 Oro)

  • Yum Ishikawa y Daiji Yuzuriha (Dobles masculino)

