Hasta tres días deberán esperar los turistas en Aguas Calientes para ingresar a Machu Picchu con la venta anticipada de boletos

La temporada de mayor movimiento turístico en Cusco impulsa nuevos ajustes en el sistema de acceso a uno de los principales atractivos del país. Las autoridades culturales adoptaron una medida excepcional con el propósito de responder al incremento de visitantes previsto para los próximos meses y reducir las dificultades registradas durante la compra de entradas.
El cambio modifica la dinámica para quienes llegan a Machu Picchu Pueblo con la intención de visitar la ciudadela inca. A partir de esta disposición, los viajeros cuentan con un margen mayor para asegurar su ingreso, dentro de un contexto marcado por el incremento de la demanda durante la temporada alta.
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La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco informó la decisión mediante un comunicado dirigido a operadores turísticos, ciudadanos y visitantes. La entidad precisó que la medida responde a la necesidad de facilitar la organización de los viajes hacia el principal destino turístico del país.
El ajuste también se vincula con la planificación de los servicios relacionados con la visita al santuario arqueológico, cuya capacidad de atención permanece regulada por disposiciones vigentes del Ministerio de Cultura.
Venta anticipada de boletos para visitantes en Machu Picchu Pueblo
La Dirección de Cultura de Cusco autorizó, de manera excepcional, la venta anticipada de boletos presenciales para ingresar a la Llaqta de Machu Picchu. Según la institución, los turistas nacionales y extranjeros que lleguen a Machu Picchu Pueblo podrán adquirir sus entradas con hasta tres días de anticipación respecto de la fecha elegida para la visita.
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En el comunicado difundido por la entidad se señala que “esta medida busca facilitar la planificación del viaje y brindar mayores oportunidades de acceso al principal destino turístico del país”.
Con este esquema, quienes compren sus boletos en la localidad deberán esperar la fecha asignada para ingresar al monumento arqueológico. La disposición implica que los visitantes permanecerán hasta tres días en Machu Picchu Pueblo, también conocido como Aguas Calientes, donde existen servicios de hospedaje y alimentación.
Aforo aumenta durante la temporada alta
El incremento de visitantes autorizado para la temporada alta permanece vigente conforme a la Resolución Ministerial 285-2025-MC. La norma establece un aforo máximo de 5.600 personas por día desde el 19 de junio hasta el 2 de noviembre, además del 30 y 31 de diciembre.
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Antes de este periodo, la capacidad autorizada alcanzaba los 4.600 ingresos diarios. Rosa Candia explicó que el aumento responde a la demanda propia de la temporada turística y recordó que las fechas de aplicación ya fueron establecidas por el Ministerio de Cultura.
La disponibilidad diaria se distribuye entre boletos vendidos mediante la plataforma virtual y un grupo de entradas presenciales destinadas a quienes llegan directamente a Machu Picchu Pueblo.
La reorganización del sistema de venta forma parte de un proceso de evaluación que involucra distintos componentes del circuito turístico hacia Machu Picchu.
Rosa Candia explicó que el análisis considera diversos servicios necesarios para atender el flujo de visitantes. “Tenemos que pensar servicio de trenes, servicio de vehículos que transporta de Machu Picchu Pueblo a Ollantaytambo, la llegada desde Cusco hasta Ollantaytambo. Todos esos aspectos estamos evaluando”, indicó.
Según la funcionaria, el objetivo consiste en ordenar la atención al visitante mediante una revisión integral de la capacidad operativa disponible antes de aplicar cambios permanentes en el sistema de acceso.
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Autoridades mantienen evaluación sobre la capacidad del santuario
Durante la presentación de las medidas también surgieron consultas sobre un eventual incremento permanente del número de visitantes permitidos en Machu Picchu.
Frente a esa posibilidad, Rosa Candia indicó que no existe una decisión adoptada y precisó que cualquier modificación dependerá de estudios técnicos especializados relacionados con la capacidad de carga del monumento arqueológico.
“No podemos ser irresponsables de poder activar y aumentar mayor capacidad sin que hayamos hecho un estudio”, afirmó.
La funcionaria añadió que cualquier decisión futura deberá respetar las disposiciones previstas en el plan maestro de Machu Picchu. Mientras tanto, la propuesta para reorganizar la venta de los mil boletos presenciales continúa en etapa de socialización y evaluación entre las instituciones que integran la Unidad de Gestión de Machu Picchu.
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