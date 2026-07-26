Todos los heridos por el sismo en Junín fueron dados de alta y ya no hay pacientes hospitalizados, informó el premier Arroyo

El Ejecutivo confirmó que la cifra oficial de fallecidos por el sismo en Junín es de cinco. Composición: Infobae

La atención del Ejecutivo continúa en las zonas afectadas por el sismo que golpeó la región Junín hace una semana. Las labores oficiales se concentran en la asistencia a las familias damnificadas, la instalación de alojamientos temporales y la distribución de ayuda humanitaria en los distritos con mayores daños.

Las autoridades mantienen presencia en Chongos Bajo y otros seis distritos para supervisar el estado de la emergencia. El Gobierno informó que distintos sectores permanecen desplegados en el área con el objetivo de coordinar la respuesta y atender las necesidades de la población.

En ese contexto, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, ofreció un balance actualizado durante una entrevista con RPP. El funcionario confirmó que la cifra oficial de víctimas mortales es de cinco y precisó que las personas lesionadas tras el movimiento telúrico ya no permanecen hospitalizadas.

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Ejecutivo actualiza el balance de víctimas y atención médica

Durante la entrevista, el presidente del Consejo de Ministros informó que los cinco fallecidos constituyen la cifra oficial del sismo registrado en Junín. Luis Arroyo explicó que inicialmente se reportó un número mayor debido a información preliminar difundida durante las primeras horas posteriores a la emergencia.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros también indicó que las personas lesionadas recibieron atención médica y ya dejaron los establecimientos de salud. “Hoy ya no hay ningún herido, todos están en sus casas, en sus familiares. Ya no hay ningún herido de este sismo en ningún hospital o posta”, señaló.

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Según el funcionario, el Ministerio de Salud mantiene ambulancias y personal en la zona como parte del dispositivo de respuesta desplegado tras el movimiento telúrico.

Ayuda humanitaria y viviendas temporales continúan en la zona afectada

Luis Arroyo señaló que el Gobierno reforzó el envío de alimentos, agua y otros suministros para la población afectada. Precisó que, después de una primera entrega de diez toneladas de ayuda, el volumen de asistencia aumentó hasta alcanzar 180 toneladas de víveres y otros productos destinados a los damnificados.

El funcionario también indicó que las familias cuyos inmuebles resultaron afectados ocupan viviendas temporales instaladas con apoyo del Estado y de ACNUR, organismo de las Naciones Unidas. De acuerdo con su información, estos módulos comenzaron a llegar desde los primeros días posteriores al sismo.

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Respecto a la capacidad disponible, Arroyo explicó que existen más de 200 viviendas prefabricadas en proceso de instalación, además de otras 250 unidades de otro tipo destinadas a cubrir la demanda mientras se desarrolla la evaluación para soluciones habitacionales permanentes.

INDECI coordina el registro de damnificados y la distribución de apoyo

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue el proceso de empadronamiento de las personas afectadas. La consulta surgió tras denuncias sobre posibles intentos de aprovechar la ayuda humanitaria destinada a los damnificados.

En respuesta, Luis Arroyo sostuvo que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) mantiene funcionarios de distintas áreas en la zona para supervisar el registro y garantizar una distribución ordenada de los recursos.

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“Está el jefe de rehabilitación, el jefe de INDECI, está el jefe de almacén, están todos los funcionarios de INDECI permanentemente acá para que esa ayuda sea distribuida ordenadamente”, afirmó.

El presidente del Consejo de Ministros agregó que efectivos de la Policía Nacional y del Ejército participan en labores de seguridad, descarga de suministros y apoyo logístico durante la emergencia.

Gobierno mantiene presencia en siete distritos afectados

Personal de asistencia brinda apoyo a damnificados por el sismo en Junín. (Andina)

El Ejecutivo informó que representantes de diversos ministerios permanecen en los siete distritos afectados por el sismo para supervisar las acciones de atención. Según Luis Arroyo, cada sector mantiene personal en la zona con funciones específicas relacionadas con vivienda, asistencia social, transporte, educación y otros servicios.

El funcionario explicó que los programas estatales continuarán activos mientras avance la recuperación de las localidades comprometidas. También indicó que el proceso de evaluación de daños sigue en desarrollo debido a la magnitud de la emergencia.

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Durante la entrevista, Arroyo sostuvo que el registro de los afectados permitirá definir posteriormente el acceso a programas destinados a la construcción de viviendas permanentes para las familias cuyos inmuebles resultaron destruidos o inhabitables.