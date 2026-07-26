Pablo Heredia confronta a Shirley Arica por acusarlo de coqueto y la acusa de difamación: “Te va a llegar la carta notarial”

Pablo Heredia no tolera las acusaciones de Shirley Arica y decide enfrentarlo.

Pablo Heredia lanzó una advertencia pública a Shirley Arica tras los señalamientos de la modelo sobre un supuesto comportamiento coqueto del actor argentino. El cruce se intensificó después de que Arica, conocida como la ‘Chica realidad’, expusiera en el programa ‘Magaly TV: La firme’ que Heredia no solo habría coqueteado con Lesly Reyna, sino también con otras mujeres, y le reclamara que “no engañe a la gente”.

En respuesta, Pablo Heredia decidió romper el silencio y replicó a las declaraciones de Arica, señalando que las acusaciones carecen de fundamento. “Está bien que hable, es parte de su profesión, de lo que vive, y esta vez la voy a apoyar para que siga destruyéndome y desprestigiándome, cosa que no van a lograr porque la gente es inteligente y está más arriba que esa inmadurez. Se le fue la mano a Shirley”, expresó Heredia .

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El actor también apuntó contra la versión de Arica sobre la supuesta complicidad de Lesly Reyna. Heredia afirmó que la modelo habría coordinado las declaraciones de Reyna sobre un supuesto flirteo. “Te conozco desde antes del 2020 y, sí, me molesta que no te hagas cargo de lo que sigues insistiendo. A lo mejor te pagaron algo de dinero para que puedas hablar”, sostuvo el intérprete.

Pablo Heredia hizo un live el viernes 24 de julio y negó haber coqueteado con Lesly Reyna; afirmó que su trato es cariñoso, dijo que nunca la invitó a salir y deslizó: “Te bajaron un poco de lo que ya sabemos”.

Fuerte advertencia

La controversia escaló cuando Heredia advirtió sobre las posibles consecuencias legales de las afirmaciones difundidas. “La carta notarial no te va a llegar porque piensas que te estoy coqueteando, te va a llegar porque pusiste que te dije ‘te extraño’ y eso nunca lo dije. Es una difamación y mentira porque estás declarando tendenciosamente a tu favor”, explicó el actor en un tono visiblemente molesto.

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En otro tramo de sus declaraciones, Pablo Heredia calificó de dolida y resentida a Shirley Arica, cuestionando el origen de sus declaraciones y sugiriendo una intencionalidad mediática. “No puedo creer que estés tan dolida y ardida, que hables desde la herida siempre. Sé que me vas a salir a contestar, pero no lo hagas tan obvio porque tengo contactos en el programa de Magaly”, afirmó el actor, reforzando su postura de que la polémica fue previamente acordada y montada para el programa televisivo.

Pablo Heredia aclara que no ha coqueteado con nadie.

El artista también denunció una supuesta estrategia para instalar el tema en la agenda mediática. Heredia señaló: “No lo hagas tan evidente al meter a una pobre chica como Lesly para que salga a declarar y que al otro día salgas tú porque ya estaba pactado. No está bueno que no juegues limpio”. Estas palabras, enfatizadas por el propio Heredia, reflejan el nivel de tensión en la relación entre ambos personajes públicos.

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Aclara relación con Ale Fuller

Por otro lado, el argentino aprovechó la oportunidad para aclarar su vínculo con Alessandra Fuller. De acuerdo con lo que relató, la relación con Fuller es únicamente de amistad y ambos han tenido la capacidad de resolver cualquier malentendido mediante el diálogo. “Más allá de los conflictos que sí pudimos resolver de forma madura con una persona con la que sí se puede hablar y construir, con Ale solo hay una linda amistad y el canje no fue de Shirley, fue de Samahara Lobatón”, indicó el actor.

Hasta el momento, Shirley Arica no ha respondido a la última intervención de Pablo Heredia ni mucho menos la advertencia de tomar medidas legales si es que la ‘chica realidad’ continúa con sus acusaciones. Para el argentino, la modelo solo está dolida, pero no está dispuesto a seguir tolerando que, según sus palabras, dañen su imagen.

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Shirley Arica y Pablo Heredia se encuentran enfrentados tras terminar romance que nació en La Granja VIP.