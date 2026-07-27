Piero Quispe, cada vez más cerca de volver a Universitario: lo que tiene que hacer el club ‘crema’ para cerrar el acuerdo

La dirigencia reactivó contactos en las últimas horas y busca definir la operación en el menor plazo, con el mediocampista habilitado para firmar sin transferencia tras su salida del fútbol mexicano (Universitario de Deportes)

Universitario de Deportes reactivó conversaciones para concretar el retorno de Piero Quispe y pretende resolver la operación en el menor tiempo posible. La posibilidad tomó fuerza en las últimas horas, con el mediocampista nuevamente vinculado al club en el mercado local.

El periodista Gustavo Peralta afirmó que Quispe está cerca de volver a la institución crema y adelantó que ampliará detalles esta noche en el programa ‘Al Límite’ de L1MAX. En paralelo, la página Embajadur Crema sostuvo que el jugador volvió a entrar en la órbita de Universitario tras el encuentro frente a Cusco FC y que el regreso “toma cada vez más fuerza”.

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El volante, por lo pronto, tiene el pase en su poder luego de rescindir su contrato con Pumas de México, un vínculo que originalmente se extendía hasta diciembre de este año. Esa condición lo habilita a negociar libremente con cualquier club de cara a la próxima temporada, mientras aún no se confirma cuál será su siguiente destino.

Universitario acelera por Quispe y evalúa dos formatos de contrato

El regreso de Piero Quispe toma fuerza en Universitario. La dirigencia trabaja en dos propuestas contractuales y busca convencer al volante para incorporarlo en este mercado. (Universitario de Deportes)

En el entorno crema, la opción Quispe se transformó en un objetivo central en los días recientes. De acuerdo con la información disponible, Universitario hará un último intento para contar otra vez con el futbolista y, al mismo tiempo, diseña alternativas dentro de su planificación para completar el plantel.

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En ese escenario, el club plantea dos caminos contractuales para intentar destrabar el acuerdo. La primera propuesta consistiría en un vínculo por dos años. Si esa alternativa no avanza, la institución contempla una segunda fórmula: un contrato por seis meses, con la idea de que el mediocampista recupere confianza y pueda sostener su intención de volver a jugar en el exterior.

La misma información señala que la repentina salida de José Carabalí empujó a la institución a activar un “plan B” que ahora podría tomar mayor peso en las próximas jornadas. En esa reorganización, Quispe aparece como una prioridad “seria” con la posibilidad de que su estadía se extienda, como mínimo, hasta diciembre, en una negociación que apelaría a su identificación con la camiseta crema.

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Además, Embajadur Crema indicó que Alianza Lima y Sporting Cristal también presentaron propuestas, aunque Universitario habría sacado ventaja en las conversaciones para quedarse con el jugador. En cualquier caso, la postura del club es acortar los tiempos y evitar que el escenario se prolongue mientras el futbolista, ya libre, mantiene la puerta abierta a escuchar ofertas.

Agente libre tras rescindir con Pumas y con números en México y Australia

Luego de finalizar su vínculo con Pumas, Piero Quispe puede negociar libremente con cualquier club. Sus pasos por México y Australia respaldan la experiencia que ofrece en el mercado. (Pumas)

El punto de partida de esta operación es la situación contractual del mediocampista. Piero Quispe quedó como agente libre luego de llegar a un acuerdo para poner fin a su relación con Pumas de México, institución con la que tenía contrato vigente hasta diciembre de este año. Con ese trámite completado, el jugador quedó habilitado para firmar por cualquier equipo sin necesidad de una transferencia.

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Quispe arribó al club mexicano para disputar el Torneo Clausura 2024 y permaneció en la institución hasta el Apertura 2025. En ese tramo con Pumas, el exjugador de Universitario acumuló 77 partidos, con cinco goles y cuatro asistencias.

Más adelante, el futbolista fue cedido al Sydney FC del fútbol australiano. En esa etapa, correspondiente a la temporada 2025-2026, sumó 30 encuentros y registró dos tantos y cinco asistencias, según el mismo recuento estadístico.

Mientras se define su futuro inmediato, el hecho de contar con la carta pase en la mano modifica por completo el tablero de negociación: el futbolista no depende de un acuerdo entre clubes, sino de cerrar condiciones con el interesado que logre convencerlo en lo deportivo y lo contractual.

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Antecedentes, cifras del pase y el movimiento de cupos en el plantel crema

El posible retorno de Piero Quispe coincide con ajustes en el plantel de Universitario, que liberó cupos de extranjeros y reorganiza su proyecto para reforzarse en este mercado. (Universitario de Deportes)

El intento de Universitario por repatriar a Quispe también se enmarca en antecedentes recientes de mercado. El club recibió alrededor de USD 1.800.000 por la transferencia del mediocampista a Pumas de México, de acuerdo con el mismo informe que detalla el actual plan de negociación.

Ese reporte agrega que, pese a mantenerse entre los futbolistas peruanos con mayor valor, el jugador mostró una caída en su cotización: actualmente figura con un valor de 1,80 millones de euros en el mercado de transferencias. En 2024, ese monto alcanzó los 2,80 millones de euros, aunque luego disminuyó por su poca continuidad y su nivel de juego.

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En paralelo, la dirigencia crema gestiona ajustes en su lista de extranjeros. En la planificación mencionada, Universitario tiene en carpeta dos nombres del exterior luego de liberar dos cupos: Sekou Gassama y Miguel Silveira, con la intención de incorporar dos jugadores que contribuyan a la construcción del tetracampeonato.

En ese marco, la definición sobre Quispe se volvió prioritaria por su condición de agente libre y por el objetivo de cerrar el trato en el corto plazo, con la expectativa de que el club pueda encaminar cuanto antes su planificación deportiva para los próximos meses.