Milena Zárate anuncia podcast con Grasse Becerra y lanza dardo contra su hermana tras asegurar que no irá a su boda

Milena Zárate anuncia que no asistirá al matrimonio de su hermana y adelanta que el podcast brindará opiniones contundentes sobre la farándula y su vida personal.

Milena Zárate, Grasse Becerra y Yuri Hernández anuncian el estreno de “A Calzón Quita’o”, un podcast que promete revelar confesiones, exponer opiniones sin filtros y marcar una nueva etapa en la vida pública de sus protagonistas. El primer episodio saldrá al aire el próximo 2 de agosto a las 18:00 horas a través del canal de YouTube Milena Zárate Oficial y en las redes sociales de “A Calzón Quitao.oficial”. La propuesta se presenta como una alternativa para el público interesado en el entretenimiento, la farándula y las conversaciones francas.

El formato reunirá a tres figuras conocidas del espectáculo peruano. Milena Zárate, cantante y personalidad de la televisión, compartirá micrófono con Grasse Becerra y Yuri Hernández. Según adelantaron, el espacio será un lugar para abordar temas de actualidad, compartir experiencias personales sobre la maternidad y reflexionar sobre el día a día, siempre desde una perspectiva directa y sin medias tintas. El programa tendrá emisiones regulares los domingos y miércoles, buscando captar una audiencia ávida de confesiones y comentarios espontáneos.

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El podcast “A Calzón Quita’o” debuta el 2 de agosto, presentando a tres figuras del espectáculo dispuestas a abordar temas personales y de actualidad sin censura.

El anuncio del lanzamiento no ha pasado desapercibido. Milena Zárate adelantó que el programa llegará cargado de contenido polémico y que las revelaciones que hará junto a Grasse Becerra no tardarán en generar repercusión.

Una de las primeras confesiones que ya ha dado de qué hablar está relacionada con su entorno familiar. Consultada sobre el próximo matrimonio de su hermana, Greissy Ortega, la cantante fue categórica y aseguró que no tiene intención de asistir a la ceremonia.

Como se recuerda, Greissy Ortega anunció días atrás que contraerá matrimonio con Randall Pastor a finales de 2026, luego de concluir su proceso de divorcio. Aunque afirmó que atraviesa una etapa de estabilidad y felicidad junto a sus hijos y su bebé, también dejó en claro que Milena Zárate no figurará en la lista de invitados para su boda.

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Milena Zárate, Grasse Becerra y Yuri Hernández se preparan para el estreno de “A Calzón Quita’o”.

“Yo no trabajo con canjes”

En otro momento, fiel a su estilo, Milena Zárate no dudó en lanzar un dardo, indicando que ella no trabajaba con canjes. La artista fue enfática al declarar: “Yo no trabajo con canje”, como anticipo del tono contundente que adoptará en el podcast.

Zárate explicó que su decisión de no acudir al matrimonio de su hermana se debe, en parte, a que no participa de acuerdos promocionales ni acepta invitaciones motivadas por intereses comerciales.

Milena Zárate lanza dardo contra su hermana. (Latina TV)

Las conductoras de 'A Calzón Quita’o’ prometen un espacio donde los temas más comentados del momento serán abordados sin temor a la controversia. Grasse Becerra y Yuri Hernández coincidieron en que el podcast representa una oportunidad para mostrar una faceta distinta de sus vidas. Ambas han señalado que, más allá del interés mediático, el objetivo es conectar con la audiencia mediante relatos honestos sobre roles como el de madre y mujer, además de compartir opiniones sobre los desafíos del entorno artístico y personal. El estreno del podcast está previsto para el domingo 2 de agosto a las 18:00 horas.

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Greissy Ortega excluyó a Milena Zárate de su boda

Greissy Ortega confirmó que su hermana Milena Zárate no será invitada a su próxima boda con Randol Pastor, y expuso una firme justificación para mantenerla fuera de la celebración. La influencer habló sobre el tema durante una entrevista con el programa Más Espectáculos, en la que detalló la organización de su matrimonio y la estricta selección de invitados.

Ortega no dejó espacio para dudas al ser consultada sobre la presencia de Milena en la lista. “Por favor, no, no, no, yo creo que ya tenemos limitados nuestros invitaditos, y no, no, no, ella sería la última persona que yo invitaría a matrimonio”, declaró. De acuerdo con la influencer, la decisión responde al objetivo de asegurar un ambiente íntimo y rodearse solo de personas cercanas en un momento tan importante.

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La joven también aclaró que la celebración tendrá un carácter abierto para amigos y allegados, pero no para quienes puedan generar conflictos: “Sí, no, no, no, o sea, van a venir amigos, va a venir la gente que quieran, ustedes pueden venir, o sea, yo no tengo limitaciones de quienes quieran ver ese momento”, afirmó Ortega, aunque puntualizó que sí existen límites respecto a quienes podrían lastimarla emocionalmente.

La declaración de Greissy Ortega evidencia la distancia que persiste con su hermana y descarta, por ahora, una reconciliación. Al mismo tiempo, celebra la llegada de su cuarto hijo, Redá Martín, junto a Randol Pastor.

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“Sí, es mi enemiga”: Milena Zárate descarta reconciliación con Greissy Ortega en entrevista con Beto Ortiz. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión.