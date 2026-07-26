Cecilia Chacón amenaza con acusación por revelar voto en elección de Cámara de Diputados, pero es ignorada

Transmisión en vivo de TVPerú Noticias desde el Congreso de Perú. El video documenta la elección de la Mesa Directiva de Diputados para el período 2026-2027. Se observa a funcionarios sentados en una mesa dentro de la cámara legislativa. Durante el proceso, se brindan instrucciones detalladas sobre la votación por cédula y se advierte sobre una posible acusación constitucional en caso de revelar el voto, enfatizando el carácter secreto del sufragio.

La presidenta de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, Cecilia Chacón (Fuerza Popular), advirtió este domingo que los legisladores que revelen su voto durante la elección de la primera Mesa Directiva del Parlamento podrían ser denunciados mediante una acusación constitucional, aunque su advertencia no fue acatada durante la sesión.

“De conformidad al artículo 87, inciso c, del Reglamento de Cámara de Diputados, el voto por cédula es secreto. Cualquier infracción es pasible de una acusación constitucional”, afirmó antes del inicio de la votación, en la que los diputados Pierangeli Dodero y Nery Fernández participaron como escrutadores del proceso.

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Sin embargo, varios de los legisladores ignoraron la indicación y mostraron sus cédulas ante las cámaras después de votar, una acción que recibió aplausos en la sala, mientras Chacón tuvo que reiterar la advertencia.

La primera lista que compite por la Mesa Directiva para el periodo 2026-2027 está encabezada por Óscar Reto Otero (Partido del Buen Gobierno) como candidato a la presidencia, acompañado por Analí Márquez (Juntos por el Perú) como primera vicepresidenta; Harvey Colchado (Ahora Nación), como segundo vicepresidente; y José Yataco (Obras), como tercer vicepresidente.

Pese al llamado de Chacón, varios legisladores mostraron su voto ante las cámaras después de sufragar. La acción fue respaldada con aplausos dentro del hemiciclo, por lo que la parlamentaria reiteró la prohibición

La segunda fórmula tiene como candidata a la presidencia a Norma Yarrow (Renovación Popular), junto a Karina Beteta (Fuerza Popular) como primera vicepresidenta; Diego Bazán (Renovación Popular), como segundo vicepresidente; y Gilmer Trujillo (Fuerza Popular), como tercer vicepresidente.

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Horas antes de esta votación ocurrió la elección que dio como ganador al fujimorista Miguel Torres como presidente del Senado, un proceso que quedó marcado por acusaciones de “traición” contra la congresista Silvana Robles (Juntos por el Perú), quien no mostró su voto pese al acuerdo de la coalición opositora.

Del mismo modo, Ernesto Zunini, vocero de esa agrupación, cuestionó las restricciones para el ingreso de la prensa y asesores durante la elección, por lo que pidió explicaciones a la Oficialía Mayor del Congreso.

“Queremos señalar nuestra preocupación acerca de las disposiciones que se han tomado por parte de Oficialía Mayor del Congreso de manera inconsulta, sin coordinar, toda vez que esta sesión debería ser una sesión de carácter público”, declaró ante la prensa.

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Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú, criticó las limitaciones para el ingreso de prensa y asesores al Congreso

“Hemos podido constatar que en la mañana han permanecido en el hemiciclo asesores de algunos diputados, senadores y no se ha tenido la misma deferencia con el caso de los diputados y senadores de Buen Gobierno, Ahora Nación, Obras y Juntos por el Perú”, agregó.

Zunini se mostró abierto al ingreso de los medios de comunicación para “que el país pueda constatar el desempeño y las decisiones que toma cada uno de los parlamentarios”, pues, añadió, “nosotros estamos en función de una representación”.

Perú vuelve a tener, después de más de 34 años, un Parlamento bicameral compuesto por una cámara de senadores y otra de diputados, tras casi un cuarto de siglo funcionando con un Congreso unicameral que se volvió en epicentro de la inestabilidad política que ha caracterizado el país en la última década, con ocho presidentes en diez años.

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Los 60 senadores y los 130 diputados electos en las pasadas elecciones celebradas el 12 y 13 de abril juraron este viernes sus respectivos cargos para el periodo 2026-2031 que tendrá como presidenta a Keiko Fujimori, hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).