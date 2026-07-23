Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 ya tienen mascota oficial: “Es una embajadora emblemática”

El gecko endémico de la capital peruana ganó la consulta digital con 11.038 apoyos y quedó como imagen oficial del evento tras un conteo supervisado por notaría y aprobado por Panam Sports (Lima 2027)

Rimo, un gecko descrito como especie endémica de la ciudad de Lima, fue elegido hoy como Mascota Oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. El resultado se definió mediante una votación del público realizada en la web de Lima 2027, con un conteo certificado por la notaria Mónica Tambini.

La propuesta ganadora recibió 11.038 votos dentro de un total de 30.123 sufragios. En la etapa final compitió con Kusi, un lobo marino, que obtuvo 8.328 votos, y con Sisa, inspirada en la Flor de Amancaes, que alcanzó 10.757. Tras la elección ciudadana, el diseño vencedor fue remitido al Comité Ejecutivo de Panam Sports, que lo validó y luego lo aprobó.

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En la ceremonia de anuncio participó Sergio Ludeña, presidente del Comité Organizador de Lima 2027 y del Instituto Peruano del Deporte (IPD), quien comunicó el resultado: “Me complace anunciar que la propuesta elegida para ser la Mascota Oficial de los Juegos Lima 2027 es Rimo. Agradecemos la participación de todas las personas que dieron su apoyo a las propuestas finalistas a través de la web de Lima 2027 y los invitamos a seguir atentos a las novedades que tendremos para usted en los siguientes días”.

Votación certificada y validación internacional del diseño

La elección de Rimo como mascota de Lima 2027 quedó respaldada por un conteo certificado por notaría y por la validación posterior del Comité Ejecutivo de Panam Sports. (Lima 2027)

La organización informó que el proceso se desarrolló con certificación notarial. Para garantizar la transparencia, el conteo de votos quedó a cargo de la notaria Mónica Tambini, que dio fe del resultado que consagró a Rimo como imagen oficial de Lima 2027.

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El certamen de elección incluyó una instancia de revisión y otra de aprobación posterior. Una vez determinado el ganador por votación popular, el diseño fue enviado al Comité Ejecutivo de Panam Sports, entidad que se encargó de validarlo y finalmente otorgó su aprobación.

La directora de Planificación y Gestión Operativa del Comité Organizador, Erica Lang, explicó el sentido de contar con una figura representativa para el evento multideportivo: “Construye identidad, refleja las características que se identifican con Lima, la ciudad anfitriona, y al final con toda la ciudadanía peruana. La verdad es que la mascota es una embajadora emblemática de todos los juegos Multideportivos”.

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Lang también subrayó el alcance de la convocatoria digital y el objetivo de involucrar al público en la decisión final: “Queríamos hacer un concurso para que el público participe y se sienta parte del proceso de la elección de la mascota. La participación fue muy amplia, masiva, incluso superando ampliamente la de Juegos anteriores. La elección ha sido del público, totalmente transparente, y tenemos como resultado que Rimo ahora nos va a acompañar en este camino hacia los Juegos”.

El concurso nacional que definió a Rimo entre 2.726 propuestas

Más de dos mil setecientas propuestas participaron en el concurso “Sueña y crea la mascota de Lima 2027”, del que surgió Rimo tras una evaluación técnica y una consulta pública. (Lima 2027)

La ruta hacia la elección comenzó el uno de julio en el colegio Melitón Carvajal, escenario donde el Comité Organizador lanzó el Concurso Nacional “Sueña y crea la mascota de los Juegos Lima 2027”. El llamado buscó reunir ideas para diseñar una imagen que identifique a la competencia continental.

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Durante dos semanas se recibieron 2.726 propuestas. El 16 de julio, un jurado revisó el material y seleccionó a los finalistas. Según la organización, ese grupo estuvo integrado por tres celebridades peruanas vinculadas al diseño: Fito Espinoza, Elliot Túpac y Juan José Tirado.

La evaluación contó con la participación de Hans Caiazza, representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y de Luisa Villar, presidenta del Comité Paralímpico del Perú. De esa instancia surgieron tres candidaturas que pasaron a la fase final, definida por la votación abierta del público.

Con el cierre de la consulta y la certificación del conteo, Lima 2027 quedó oficialmente representada por Rimo, que desde ahora funcionará como emblema del evento en el camino hacia el inicio de las competencias.

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Calendario y alcance de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027

Los Juegos Panamericanos de Lima 2027 se desarrollarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto en varias sedes de la capital, con 38 deportes y plazas rumbo a Los Ángeles 2028. (Lima 2027)

Los Juegos Panamericanos Lima 2027 se inaugurarán el 23 de julio de ese año, con una ceremonia prevista en el Estadio Nacional. El certamen continental congregará a más de 6.000 deportistas de 41 países y delegaciones de toda América, de acuerdo con la información difundida por la organización.

El programa contempla 16 días de competencias y ceremonias, entre el 23 de julio y el 08 de agosto. Las actividades se desarrollarán en sedes como la VIDENA, el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, el Polideportivo de Villa El Salvador y Punta Rocas, entre otras.

En los Juegos Panamericanos se disputarán 38 deportes, varios de los cuales funcionarán como clasificatorios para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, según detalló la organización de Lima 2027.

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En tanto, los Juegos Parapanamericanos reunirán a más de 1.000 Para Atletas de 34 países, con participación en 17 deportes y 18 disciplinas. Las competencias se realizarán entre el 20 y el 29 de agosto de 2027.