Dos cédulas marcadas sacuden la elección de Cámara de Diputados: Analí Márquez y Jesús Pérez detectan irregularidades

La diputada Analí Márquez (Juntos por el Perú) detectó este domingo una irregularidad durante la elección de la primera Mesa Directiva de la cámara baja, luego de encontrar una cédula de votación que ya tenía una marca antes de emitir su voto.
La excandidata a la vicepresidencia por Juntos por el Perú informó del hecho a la presidenta de la Junta Preparatoria, Cecilia Chacón (Fuerza Popular), y solicitó que la cédula fuera destruida.
Chacón mencionó, por su parte, que se había detectado “un punto” sobre el recuardo de la segunda fórmula, lista contraria al bloque opositor al que pertenece Márquez y que tiene como candidata a la presidencia a Norma Yarrow (Renovación Popular), junto a Karina Beteta (Fuerza Popular) como primera vicepresidenta.
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“Hay un punto (...) se va a restituir esta cédula para que pueda la señora empezar a votar nuevamente”, dijo antes de pedir que se tomara una fotografía de la papeleta cuestionada para “pasársela a todos” los presentes.
Seguidamente, Chacón dispuso un receso, tras el cual rompió la papeleta y Márquez emitió su voto a favor de la lista encabezada por Óscar Reto Otero (Partido del Buen Gobierno), tal como lo mostró a las cámaras.
Minutos después, su homólogo Jesús Pérez Alcahuamán (también de Juntos por el Perú) encontró una nueva cédula irregular, por lo que la presidenta de la Junta Preparatoria dispuso una nueva pausa para reemplazarla y destruirla. “Esto es una democracia y se respeta el voto de todos los diputados”, señaló ante los reclamos en la sala.
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Al inicio de la sesión, Chacón había advertido que los legisladores que revelaran su voto podrían enfrentar una acusación constitucional. Sin embargo, su advertencia no fue acatada. “De conformidad al artículo 87, inciso c, del Reglamento de Cámara de Diputados, el voto por cédula es secreto. Cualquier infracción es pasible de una acusación constitucional”, dijo.
El vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, cuestionó esta disposición y afirmó que “no hay casualidades” tras la detección de dos cédulas “con el mismo patrón”. Además, denunció que algunos sectores buscaban que la sesión fuera “reservada”.
Perú vuelve a tener, después de más de 34 años, un Parlamento bicameral compuesto por una cámara de senadores y otra de diputados, tras casi un cuarto de siglo funcionando con un Congreso unicameral que se volvió en epicentro de la inestabilidad política que ha caracterizado el país en la última década, con ocho presidentes en diez años.
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Los 60 senadores y los 130 diputados electos en las pasadas elecciones celebradas el 12 y 13 de abril juraron este viernes sus respectivos cargos para el periodo 2026-2031 que tendrá como presidenta a Keiko Fujimori, hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).
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