Yvonne Frayssinet y Leonardo Torres Vilar protagonizan ‘La Profesora’, obra ganadora de premios internacionales

‘La Profesora’ ha sido reconocida con premios internacionales por su enfoque en la inclusión y la educación, consolidándose como una de las propuestas teatrales más destacadas de los últimos años.

El próximo 4 de septiembre de 2026, el Teatro Ricardo Blume de Jesús María abrirá sus puertas para el estreno en Lima de ‘La Profesora’, una obra que ha cosechado elogios y premios en Nueva York, Madrid y Ciudad de México.

Bajo la dirección de Mateo Chiarella Viale y la producción de Carlos Arana y Aranwa Teatro, la pieza, escrita por el dramaturgo español Eduardo Galán, promete posicionarse como uno de los estrenos teatrales más relevantes de la temporada.

En el centro de la trama se encuentra América Alcalá, interpretada por Yvonne Frayssinet, una profesora en la antesala de la jubilación, enfrentando los miedos propios de la vejez y la soledad. La historia se activa cuando América decide involucrarse en el caso de Daniela, una adolescente que atraviesa un proceso de transición de género y cuyo comportamiento ha generado alarma tanto en la escuela como en su hogar. Es así como la profesora convoca a Ortiz, el padre de la joven —personificado por Leonardo Torres Vilar—, un hombre de origen humilde, sin estudios superiores y dedicado a vender pescado en un supermercado.

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El primer encuentro entre América y Ortiz marca el inicio de una relación compleja y transformadora. Enfrentando diferencias sociales, culturales y personales, ambos personajes se ven arrastrados a un proceso de autodescubrimiento y empatía mutua. El texto de Galán, aclamado por su profundidad y sensibilidad, explora con honestidad los prejuicios, desafíos y dilemas que afrontan tanto los padres como los educadores en la sociedad contemporánea.

Según Mateo Chiarella Viale, director de la puesta en escena, “además de abordar algunos de los grandes desafíos que nos plantea la contemporaneidad, ‘La Profesora’ es una obra que explora, sobre todo, la experiencia de la soledad. Habla de esa necesidad humana de contar con alguien para enfrentar nuestros miedos, nuestros conflictos y nuestros vacíos".

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“La historia transcurre en un entorno cotidiano, pero en ese universo aparentemente común irrumpen emociones de gran intensidad. Es justamente ese contraste el que le da fuerza a la obra. Y a pesar de los caminos de incertidumbre que plantea la trama, se trata de una historia optimista, de resistencia; de personajes, que a su manera, pelean por un horizonte claro, una vida más feliz”, agregó.

El Teatro Ricardo Blume recibirá una temporada de cuatro semanas, con funciones de viernes a lunes, en un montaje dirigido por Mateo Chiarella Viale y producido por Aranwa Teatro.

¿Dónde comprar las entradas?

Para la temporada limeña, la producción ha previsto una corta pero intensa agenda: funciones de viernes a lunes, con horarios a las 8:00 p. m. y domingos a las 7:00 p. m., durante cuatro semanas consecutivas. La preventa de entradas inicia el 20 de julio en Ticketmaster, plataforma que permitirá a los espectadores asegurar su lugar en una experiencia teatral que promete emocionar y hacer reflexionar sobre temas de gran actualidad.

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‘La Profesora’ tuvo su estreno mundial en Estados Unidos, en una producción bilingüe, y posteriormente fue presentada con éxito en España y México. La versión mexicana cuenta con la participación de Silvia Pasquel y Alberto Estrella, y ha sido elogiada tanto por el público como por la crítica, especialmente en la comunidad hispana.

La obra ha sido reconocida con galardones internacionales, como el Premio ATI (Asociación del Teatro Independiente de Nueva York), el HOLA Special Recognition for its Theme of Inclusion and Education, y el Talía Award of New York, consolidándose como una de las propuestas dramáticas más aclamadas de los últimos años.

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El montaje cuenta con la producción de Carlos Arana y Aranwa Teatro, respaldo que garantiza altos estándares de calidad artística y técnica. El Teatro Ricardo Blume, ubicado en jirón Huiracocha 2160, Jesús María, será el escenario que reciba por primera vez en Lima una obra que ya ha dejado huella en grandes capitales culturales.

El estreno de “La Profesora” representa un hito para la cartelera limeña, no solo por el prestigio internacional de la pieza, sino por la relevancia de los temas abordados: la diversidad, la inclusión, la soledad y la búsqueda de sentido en la vida cotidiana. La presencia de Yvonne Frayssinet y Leonardo Torres Vilar en los papeles protagónicos suma expectativa y calidad interpretativa, augurando una temporada memorable para el público local.

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La puesta en escena explora el encuentro entre una profesora próxima a jubilarse y el padre de una adolescente en transición, abordando prejuicios y vínculos humanos.