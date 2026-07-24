Sport Boys recibirá a Alianza Lima en el estadio Nacional por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

La Liga 1 2026 tendrá uno de sus partidos más atractivos de la cuarta jornada del Torneo Clausura en un escenario emblemático. La organización del campeonato confirmó que el compromiso entre Sport Boys y Alianza Lima se disputará en el estadio Nacional, recinto que vuelve a posicionarse como sede de importantes eventos deportivos tras varios meses dedicados principalmente a conciertos y espectáculos culturales.
De esta manera, el tradicional enfrentamiento entre el conjunto ’rosado’ y el cuadro ’blanquiazul’ se trasladará al coloso de la calle José Díaz, que albergará un choque de gran expectativa por la historia de ambos clubes y por la necesidad de sumar puntos en el arranque del segundo certamen del año.
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La designación del estadio Nacional también supone un nuevo reto para el estado del campo de juego. El último miércoles, el recinto fue sede del encuentro entre Sporting Cristal y RB Bragantino por la Copa Sudamericana, compromiso tras el cual el césped recibió diversas críticas por parte de aficionados y especialistas debido a su deterioro. La expectativa es que, para el duelo entre Sport Boys y Alianza Lima, la superficie presente una mejor condición.
En lo estrictamente deportivo, ambos equipos llegan con realidades distintas tras la primera fecha del Clausura. Alianza Lima comenzó el torneo con una victoria por 2-1 sobre Sport Huancayo en Matute, resultado que le permitió iniciar con confianza su camino en busca del título. Por su parte, Sport Boys no pudo sumar en su visita a Andahuaylas y cayó por 1-0 frente a Los Chankas, por lo que buscará recuperarse ante uno de los principales candidatos del campeonato.
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Además del contexto deportivo, el partido promete un marco importante de espectadores, ya que enfrenta a dos de las hinchadas más numerosas del país. El estadio Nacional, con una capacidad superior a los 40 mil aficionados, permitirá albergar una mayor cantidad de público para uno de los clásicos modernos del fútbol peruano.
Sport Boys vs Alianza Lima: día, hora y dónde ver
El encuentro entre Sport Boys y Alianza Lima se disputará el sábado 8 de agosto desde las 20:00 horas (Perú) en el estadio Nacional de Lima.
La transmisión estará a cargo de L1 Max, señal que posee los derechos televisivos de los encuentros de la Liga 1. Asimismo, los aficionados podrán seguir el compromiso mediante la plataforma de Liga 1 Play, disponible para dispositivos móviles y computadoras.
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Como es habitual, Infobae Perú realizará una cobertura completa del compromiso con la previa, el minuto a minuto, los goles, las incidencias más importantes y las reacciones de protagonistas una vez concluido el partido.
El último Sport Boys vs Alianza Lima en el estadio Nacional
La más reciente vez que ambos equipos se enfrentaron en el estadio Nacional fue por la fecha 14 del Torneo Apertura 2025. En aquella oportunidad, Alianza Lima se quedó con la victoria por 1-0 gracias a un gol de Paolo Guerrero.
El experimentado delantero apareció dentro del área tras una asistencia de Piero Cari y definió con precisión para vencer al arquero Steven Rivadeneyra. Ese triunfo permitió al equipo entonces dirigido por Néstor Gorosito quedarse con tres puntos importantes frente a un Sport Boys que luchó hasta el final.
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La última victoria de Sport Boys sobre Alianza Lima
Pese al dominio reciente de los ’íntimos’, Sport Boys sabe lo que es imponerse a su tradicional rival. La última alegría rosada llegó por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2023, cuando derrotó por 1-0 a Alianza Lima.
El único gol del encuentro fue obra de Jesús Barco, quien le dio la victoria al conjunto dirigido en ese entonces por Fernando Gamboa. Del otro lado se encontraba el equipo de Guillermo Salas, que no pudo evitar una derrota que puso fin a una racha favorable frente al cuadro chalaco.
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