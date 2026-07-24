Perú

Ana Paula Consorte confirma planes de boda con Paolo Guerrero y muestra el anillo de compromiso: “Ya lo tenemos”

La modelo brasileña conversó con la prensa, aseguró que los planes de boda continúan y mostró el anillo de compromiso ante cámaras.

Guardar
Google icon
Ana Paula Consorte confirma planes de boda con Paolo Guerrero y muestra el anillo: “Ya lo tenemos”. Captura: Amor y Fuego.
Ana Paula Consorte confirma planes de boda con Paolo Guerrero y muestra el anillo: “Ya lo tenemos”. Captura: Amor y Fuego.

Ana Paula Consorte reafirmó que los planes de matrimonio con Paolo Guerrero siguen en pie y lo hizo con un gesto que no dejó espacio para dudas: mostró el anillo de compromiso ante la prensa. La modelo brasileña fue consultada por el estado de su relación y, aunque evitó dar una fecha para la boda, confirmó que ambos ya cuentan con el símbolo del compromiso.

Sí, ya, ya tenemos anillo”, respondió cuando le preguntaron directamente.

Ante la insistencia de la reportera, Consorte lo enseñó a la cámara. “Yo tengo”, dijo mientras lo mostraba.

El momento ocurrió durante un intercambio con periodistas en el que la pareja fue abordada sobre su convivencia, su dinámica personal y los proyectos que mantienen en común, luego de un periodo de altibajos y una crisis mediática que, según se indicó, ya quedó atrás.

PUBLICIDAD

Ana Paula Consorte muestra anillo que le dio Paolo Guerrero y reafirman planes de matrimonio. TikTok.

“Vamos conociendo así mejor”: cómo describe Ana Paula su relación con Paolo

En su conversación con la prensa, Ana Paula explicó que la relación con Paolo se ha construido desde la convivencia, el diálogo y la adaptación a las diferencias culturales.

“Vamos conociendo así mejor, porque cada uno tiene una cultura, una manera de vivir la vida y nada, y vamos siempre hablando”.

Consultada sobre el carácter de ambos, Consorte dejó claro que ninguno cede terreno fácilmente. A la pregunta “¿Quién tiene más carácter, tú o Paolo?”, respondió: “Los dos”.

La reportera insistió con un matiz: “¿Quién es más bravo?”. Y Ana Paula repitió: “Los dos”. Incluso lo llevó al terreno de los signos.

PUBLICIDAD

“Los dos. Mi signo Leo y Paolo Capricornio, entonces... Ya sabe”.

Consorte afirmó que ambos tienen carácter: “Los dos. Mi signo Leo y Paolo Capricornio”. Amor y Fuego.
Consorte afirmó que ambos tienen carácter: “Los dos. Mi signo Leo y Paolo Capricornio”. Amor y Fuego.

El anillo de compromiso: “Yo tengo” y lo muestra a la cámara

Uno de los puntos centrales fue la confirmación del anillo. La prensa le consultó si “ya tiene el anillo” y Ana Paula no solo lo afirmó, sino que lo mostró.

Reportera: “¿Ya tiene el anillo, ya de repente?” Ana Paula: “Sí, ya, ya tenemos anillo”. Reportera: “¿Qué fecha? ¿Dónde lo tienes? ¿Lo tienes pues?” Ana Paula: “Yo tengo” y lo muestra a la cámara.

Según se indicó en otro tramo del reporte, pese a que ya existe el anillo, todavía no han definido una fecha exacta para la boda.

La modelo mostró el anillo de compromiso a la cámara: “Sí, ya, ya tenemos anillo”. Amor y Fuego.
La modelo mostró el anillo de compromiso a la cámara: “Sí, ya, ya tenemos anillo”. Amor y Fuego.

Un proyecto en común: “Una línea de Paolo, una colaboración”

Además de lo personal, Ana Paula habló de un negocio que comparten y del apoyo que, según afirmó, recibe del futbolista. Al ser consultada por una sesión de fotos y por cómo les va con ese proyecto, Consorte explicó que trabajan en una colaboración.

“Claro, sí, está súper. Ahora estamos con una línea de Paolo, una colaboración. Y nada, es superbueno, increíble. Y Paolo está me ayudando siempre”.

La respuesta puso el foco en que la relación no se limita a lo familiar, sino que también incluye proyectos compartidos, en los que ambos se respaldan.

Durante las preguntas, la reportera también consultó por la presencia de Paolo Guerrero en la rutina de Consorte. La modelo respondió que él la acompaña siempre que su agenda se lo permite.

“Claro, sí, cuando puede está conmigo”.

Ese detalle fue presentado como parte de la etapa actual de la pareja, en la que, según se señaló, retomaron la convivencia familiar tras superar una crisis mediática.

La posibilidad de un hijo más: “Sí, está en proyecto”

Tras confirmar los planes de boda, Ana Paula Consorte también habló —de forma breve— sobre la posibilidad de ampliar la familia. Según dijo, un hijo más con Paolo Guerrero es una idea que sigue presente.

“Sí, está en proyecto”, respondió.

No dio más detalles, pero el comentario se sumó a la lista de planes que la pareja mantiene abierta, pese a las idas y vueltas que han marcado su historia pública.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero desatan rumores de matrimonio tras viaje familiar a Disney. Infobae Perú / Captura: IG
Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero desatan rumores de matrimonio tras viaje familiar a Disney. Infobae Perú / Captura: IG

Temas Relacionados

Ana Paula ConsortePaolo Guerreroperu-entretenimiento

Más Noticias

López Aliaga señala que Alisson está “aceitado por Odebrecht” y pide revisar “qué pasa de noche” en la comuna de Bruce

Durante un acto partidario en Surco, el exalcalde lanzó acusaciones contra ambos aspirantes a la Alcaldía de Lima y volvió a rechazar el cobro de peajes

López Aliaga señala que Alisson está “aceitado por Odebrecht” y pide revisar “qué pasa de noche” en la comuna de Bruce

“Somos motivo de resiliencia, estamos de pie”: Conmovedor mensaje de la capitana de Venezuela tras el terremoto que golpeó a su país

Winderlys Medina, líder de la selección venezolana, se refirió al difícil momento que atraviesa su país y explicó cómo afronta el equipo su participación en la Copa Sudamericana de Vóley 2026

“Somos motivo de resiliencia, estamos de pie”: Conmovedor mensaje de la capitana de Venezuela tras el terremoto que golpeó a su país

Sport Boys recibirá a Alianza Lima en el estadio Nacional por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los organizadores del torneo nacional compartieron que el duelo entre chalacos y victorianos tendrá lugar sobre el césped del primer escenario deportivo del país

Sport Boys recibirá a Alianza Lima en el estadio Nacional por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Javier Rabanal se refirió a su relación con los hinchas de Universitario: “Las redes sociales son una cosa y la calle es otra”

El técnico español arribó a la capital peruana para medirse ante el conjunto ‘crema’ en el estadio Monumental por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Javier Rabanal se refirió a su relación con los hinchas de Universitario: “Las redes sociales son una cosa y la calle es otra”

Arequipa tendrá su Casita de la Literatura con 500 libros y actividades gratuitas para promover la lectura en Cotahuasi

La iniciativa forma parte de la red nacional de bibliotecas itinerantes de la Casa de la Literatura Peruana, creada para acercar libros y actividades de promoción lectora a comunidades con limitada oferta cultural

Arequipa tendrá su Casita de la Literatura con 500 libros y actividades gratuitas para promover la lectura en Cotahuasi
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Rafael López Aliaga pide a Keiko Fujimori autorizar el uso de armas de fuego para serenos municipales

Rafael López Aliaga pide a Keiko Fujimori autorizar el uso de armas de fuego para serenos municipales

Keiko Fujimori afirma que José Balcázar y gobiernos previos le entregan un “Estado catastrófico” y “desolador”

“Si te encausan indebidamente, tienes que escaparte”: Defensor del Pueblo respalda fuga de Vladimir Cerrón

Alcalde de Lima critica a José Balcázar por su inacción ante aumento del crimen: “Que se ponga los pantalones”

Ministro de Trabajo se ríe de la PNP y critica: “Vladimir Cerrón estuvo ahí para que lo capturen y no lo hicieron”

ENTRETENIMIENTO

Andrés Wiese recorre Cusco para promover el turismo de aventura en el Perú: “Viajar siempre ha sido una de mis mayores pasiones”

Andrés Wiese recorre Cusco para promover el turismo de aventura en el Perú: “Viajar siempre ha sido una de mis mayores pasiones”

Mauricio Diez Canseco revela que usa el ‘rejuvchip’ tras separarse de Aixa Sosa: “Me está gustando mucho estar soltero”

Michelle Alexander revela que a Sergio George "se le cae la baba" por Magdyel Ugaz

María Pía Copello revela que Ethel Pozo tendría programa al mediodía en ATV: “Como una competencia de ‘Mande quien mande’”

Angie Jibaja revela que hizo las paces con Jean Paul Santa María y que Romina Gachoy la respaldó tras escándalo del hotel

DEPORTES

“Somos motivo de resiliencia, estamos de pie”: Conmovedor mensaje de la capitana de Venezuela tras el terremoto que golpeó a su país

“Somos motivo de resiliencia, estamos de pie”: Conmovedor mensaje de la capitana de Venezuela tras el terremoto que golpeó a su país

Sport Boys recibirá a Alianza Lima en el estadio Nacional por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Javier Rabanal se refirió a su relación con los hinchas de Universitario: “Las redes sociales son una cosa y la calle es otra”

Gaspar Gentile es tentado por equipo del fútbol argentino: ¿Se va o se queda en Alianza Lima para lo que falta del 2026?

Universitario evalúa denunciar al árbitro Augusto Menéndez tras el duelo ante ADT en Tarma. ¿Qué acción molestó a los ‘cremas’?