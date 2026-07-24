Ana Paula Consorte confirma planes de boda con Paolo Guerrero y muestra el anillo de compromiso: “Ya lo tenemos”

Ana Paula Consorte confirma planes de boda con Paolo Guerrero y muestra el anillo: “Ya lo tenemos”. Captura: Amor y Fuego.

Ana Paula Consorte reafirmó que los planes de matrimonio con Paolo Guerrero siguen en pie y lo hizo con un gesto que no dejó espacio para dudas: mostró el anillo de compromiso ante la prensa. La modelo brasileña fue consultada por el estado de su relación y, aunque evitó dar una fecha para la boda, confirmó que ambos ya cuentan con el símbolo del compromiso.

“Sí, ya, ya tenemos anillo”, respondió cuando le preguntaron directamente.

Ante la insistencia de la reportera, Consorte lo enseñó a la cámara. “Yo tengo”, dijo mientras lo mostraba.

El momento ocurrió durante un intercambio con periodistas en el que la pareja fue abordada sobre su convivencia, su dinámica personal y los proyectos que mantienen en común, luego de un periodo de altibajos y una crisis mediática que, según se indicó, ya quedó atrás.

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Ana Paula Consorte muestra anillo que le dio Paolo Guerrero y reafirman planes de matrimonio. TikTok.

“Vamos conociendo así mejor”: cómo describe Ana Paula su relación con Paolo

En su conversación con la prensa, Ana Paula explicó que la relación con Paolo se ha construido desde la convivencia, el diálogo y la adaptación a las diferencias culturales.

“Vamos conociendo así mejor, porque cada uno tiene una cultura, una manera de vivir la vida y nada, y vamos siempre hablando”.

Consultada sobre el carácter de ambos, Consorte dejó claro que ninguno cede terreno fácilmente. A la pregunta “¿Quién tiene más carácter, tú o Paolo?”, respondió: “Los dos”.

La reportera insistió con un matiz: “¿Quién es más bravo?”. Y Ana Paula repitió: “Los dos”. Incluso lo llevó al terreno de los signos.

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“Los dos. Mi signo Leo y Paolo Capricornio, entonces... Ya sabe”.

Consorte afirmó que ambos tienen carácter: “Los dos. Mi signo Leo y Paolo Capricornio”. Amor y Fuego.

El anillo de compromiso: “Yo tengo” y lo muestra a la cámara

Uno de los puntos centrales fue la confirmación del anillo. La prensa le consultó si “ya tiene el anillo” y Ana Paula no solo lo afirmó, sino que lo mostró.

Reportera: “¿Ya tiene el anillo, ya de repente?” Ana Paula: “Sí, ya, ya tenemos anillo”. Reportera: “¿Qué fecha? ¿Dónde lo tienes? ¿Lo tienes pues?” Ana Paula: “Yo tengo” y lo muestra a la cámara.

Según se indicó en otro tramo del reporte, pese a que ya existe el anillo, todavía no han definido una fecha exacta para la boda.

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La modelo mostró el anillo de compromiso a la cámara: “Sí, ya, ya tenemos anillo”. Amor y Fuego.

Un proyecto en común: “Una línea de Paolo, una colaboración”

Además de lo personal, Ana Paula habló de un negocio que comparten y del apoyo que, según afirmó, recibe del futbolista. Al ser consultada por una sesión de fotos y por cómo les va con ese proyecto, Consorte explicó que trabajan en una colaboración.

“Claro, sí, está súper. Ahora estamos con una línea de Paolo, una colaboración. Y nada, es superbueno, increíble. Y Paolo está me ayudando siempre”.

La respuesta puso el foco en que la relación no se limita a lo familiar, sino que también incluye proyectos compartidos, en los que ambos se respaldan.

Durante las preguntas, la reportera también consultó por la presencia de Paolo Guerrero en la rutina de Consorte. La modelo respondió que él la acompaña siempre que su agenda se lo permite.

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“Claro, sí, cuando puede está conmigo”.

Ese detalle fue presentado como parte de la etapa actual de la pareja, en la que, según se señaló, retomaron la convivencia familiar tras superar una crisis mediática.

La posibilidad de un hijo más: “Sí, está en proyecto”

Tras confirmar los planes de boda, Ana Paula Consorte también habló —de forma breve— sobre la posibilidad de ampliar la familia. Según dijo, un hijo más con Paolo Guerrero es una idea que sigue presente.

“Sí, está en proyecto”, respondió.

No dio más detalles, pero el comentario se sumó a la lista de planes que la pareja mantiene abierta, pese a las idas y vueltas que han marcado su historia pública.

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Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero desatan rumores de matrimonio tras viaje familiar a Disney. Infobae Perú / Captura: IG