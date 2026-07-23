María Pía Copello revela que Ethel Pozo tendría programa al mediodía en ATV: “Como una competencia de ‘Mande quien mande’”

María Pía Copello deslizó que Ethel Pozo podría tener un programa en ATV y dejó a Magaly Medina en shock durante su visita a Magaly TV La Firme. Aunque aclaró que se trataba de una percepción personal —y no de una información confirmada—, su comentario encendió el rumor de un posible nuevo espacio en la señal, con “Papá Armando” como figura asociada a la producción.
Copello descartó que a ella le hayan ofrecido volver a la televisión, pero inmediatamente desplazó el foco hacia Ethel Pozo como el nombre que, según su lectura, estaría cerca de regresar a la pantalla chica con un nuevo formato.
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“Sabes que no, yo creo que a quien están coqueteando es a Ethel, mira te voy a dar lo que creo que está pasando, yo creo que ‘Papá Armando’, nadie me lo ha contado, pero hoy día no sé por qué dije Papá Armando va producir un programa acá, creo yo, se lo va a producir a Ethel y yo creería que es sábados en la noche... ustedes sí saben... nadie me lo ha contado, yo estoy así lanzando algo”, manifestó.
La reacción de Magaly fue inmediata y dejó clara su sorpresa por la versión, especialmente porque sostuvo que no tiene información sobre decisiones de programación dentro del canal.
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“A mí nadie me consulta, soy la última rueda de este coche, a mí con tal que el canal caliente, porque uno lo que quiere es que su canal caliente en diferentes horarios; por mí que caliente las mañanas, los sábados, que caliente mediodía y sobre todo a las 8 de la noche”, respondió.
De un supuesto show sabatino a una apuesta al mediodía
El rumor no se quedó solo en la entrevista televisiva. En el programa ‘Sin +Que Decir’, María Pía Copello volvió a pronunciarse sobre la posibilidad de un espacio para Ethel Pozo en ATV y dejó abierta otra opción: que no sea los sábados, sino un programa de lunes a viernes al mediodía, con competencia directa contra ‘Mande quien Mande’.
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“Ah, bueno, mira, podría ser, si es que no le he dado, no le he apuntado al sábado exactamente”. Luego, ajustó su idea y lo planteó con más precisión: “Si me falla el sábado, podría ser un show de mediodía. O sea, saliendo de acá. De lunes al viernes”.
Y remató con el detalle más comentado del intercambio: “De lunes a viernes como una competencia de ‘Mande quien mande’”.
En esa conversación también se escucharon voces que discutían el horario posible, con la idea de que “no puede ser” en la mañana y que “tiene que ser mínimo el mediodía”, mientras se mencionaba la lógica de ubicar el espacio “saliendo de acá”, en referencia al bloque posterior.
“A mí no me interesa la televisión ahorita”: el punto de partida de María Pía
La revelación surgió cuando a Copello le consultaron por un eventual retorno a la televisión. Ella negó haber recibido propuestas y señaló que, en este momento, su prioridad no está en volver a la pantalla chica.
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En esa primera intervención, según se comentó en la conversación, ella respondió de manera genuina y se descentró para hablar de lo que “sentía” que ocurría con Ethel Pozo.
En su visita a 'Magaly TV La Firme’, además, Copello destacó el buen momento que atraviesa como creadora de contenido y su satisfacción con el trabajo en redes, donde, según dijo, se siente más tranquila y respaldada por marcas.
“Estoy contentísima, me siento mucho más tranquila, las marcas están llamando, estoy súper contenta, ilusionada, muy contenta, me divierto, ha sido un trabajo en equipo”, expresó.
Magaly Medina: sorpresa por el rumor y un deseo claro para la pantalla de ATV
La respuesta de Magaly Medina se volvió uno de los momentos más comentados por el tono y por la frase “a mí nadie me consulta”, que evidenció que la conductora no manejaba esa información en ese momento.
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Aun así, enfocó su reacción en un objetivo mayor: fortalecer la programación de ATV en distintas franjas horarias, sin importar quién sea el rostro.
“A mí nadie me consulta, soy la última rueda de este coche, a mí con tal que el canal caliente…”, dijo, antes de enumerar mañanas, sábados, mediodía y el horario estelar.
El intercambio dejó instalada la idea de un reajuste en la grilla y, sobre todo, la posibilidad de que el nombre de Ethel Pozo sea considerado para un proyecto nuevo en el canal.
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