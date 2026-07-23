Intervienen a médico de Emergencia por atender a pacientes en presunto estado de ebriedad en el hospital de Tingo María

Un médico del Hospital de Tingo María fue separado del servicio de Emergencia luego de ser señalado de presuntamente atender a pacientes en presunto estado de ebriedad durante su turno. El caso ocurrió en horas de la madrugada y generó preocupación entre los usuarios del establecimiento de salud, mientras las autoridades evalúan las circunstancias del hecho.
El profesional fue identificado como Gerónimo Cano Núñez, especialista en Cirugía General, quien se encontraba cumpliendo funciones en el área de Emergencia del nosocomio.
Según información preliminar, el hecho ocurrió la madrugada de hoy, lunes 23 de julio, alrededor de las 4:00 a. m., cuando una unidad del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegó al hospital trasladando a un paciente que requería atención médica. En ese momento, personal asistencial habría advertido signos compatibles con una presunta ingesta de alcohol en el médico de turno.
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Médico fue separado del área de Emergencia
Tras conocer la situación, el director del Hospital de Tingo María, Ricardo Díaz Bardales, acudió al área de Emergencia y decidió apartar al médico de sus funciones mientras se realizan las evaluaciones correspondientes.
“Me llaman a las cinco de la mañana el jefe de Emergencias sobre la situación de nuestro colega. Entonces, yo me acerco a Emergencia y lo veo con estigma de una supuesta ingesta de alcohol. En ese momento tomo la decisión de separarlo de la emergencia y llamar a otro cirujano que se haga cargo”, declaró el director del hospital en una entrevista difundida por medios locales.
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Díaz Bardales precisó que el médico no fue detenido por la Policía y explicó que los efectivos que estuvieron presentes en el lugar forman parte del personal de seguridad que permanece en el hospital ante diferentes situaciones de emergencia.
Hospital iniciará proceso administrativo
El director del establecimiento señaló que, junto al jefe de Cirugía y la asesoría jurídica, se tomó la decisión de retirar al médico de sus turnos mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.
Asimismo, indicó que el profesional involucrado es un médico locador y que cuenta con experiencia laboral; sin embargo, remarcó que la conducta dentro del servicio de salud también es un aspecto fundamental para evaluar la permanencia de un trabajador.
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“Lo que yo como director predomino no solamente es la parte de los papeles, los títulos, sino también la parte humana, las condiciones, la conducta de un profesional”, manifestó Díaz Bardales. El funcionario agregó que el caso será evaluado mediante los mecanismos administrativos establecidos para determinar las responsabilidades que correspondan.
Aún no se confirma resultado de dosaje etílico
Uno de los puntos pendientes en la investigación es determinar si se realizó una prueba de alcoholemia al médico intervenido durante la madrugada. Este examen permitiría confirmar o descartar si el profesional se encontraba bajo los efectos del alcohol mientras cumplía funciones.
De acuerdo con la información expresada por el director del Hospital de Tingo María, Ricardo Díaz Bardales, no existe un resultado oficial que confirme o descarte el estado de ebriedad del médico. Asimismo, hasta el momento se desconoce si se realizó el dosaje etílico al momento de la intervención.
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Mientras continúan las diligencias, el hospital mantiene la separación preventiva del profesional y espera esclarecer lo ocurrido en el servicio de Emergencia.
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