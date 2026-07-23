Perú

Intervienen a médico de Emergencia por atender a pacientes en presunto estado de ebriedad en el hospital de Tingo María

El director del nosocomio informó que el médico fue separado del servicio mientras se inicia un proceso administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes

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Díptico. Hombre en uniforme marrón junto a personal médico y paciente en camilla; el mismo hombre escoltado por dos policías en un pasillo
El médico Gerónimo Cano Núñez en el Hospital de Tingo María, primero en Emergencia y luego mientras es escoltado tras ser separado por presunta ingesta de alcohol. (FB/Difusión)

Un médico del Hospital de Tingo María fue separado del servicio de Emergencia luego de ser señalado de presuntamente atender a pacientes en presunto estado de ebriedad durante su turno. El caso ocurrió en horas de la madrugada y generó preocupación entre los usuarios del establecimiento de salud, mientras las autoridades evalúan las circunstancias del hecho.

El profesional fue identificado como Gerónimo Cano Núñez, especialista en Cirugía General, quien se encontraba cumpliendo funciones en el área de Emergencia del nosocomio.

Según información preliminar, el hecho ocurrió la madrugada de hoy, lunes 23 de julio, alrededor de las 4:00 a. m., cuando una unidad del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegó al hospital trasladando a un paciente que requería atención médica. En ese momento, personal asistencial habría advertido signos compatibles con una presunta ingesta de alcohol en el médico de turno.

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Tres personas en un pasillo de hospital. Un hombre es sujetado por dos personas, una de ellas con chaleco reflectante. Otra persona se ve parcialmente
Personal de seguridad acompaña al médico Gerónimo Cano Núñez, quien fue separado de su cargo en el Hospital de Tingo María por presunta ingesta de alcohol. (FB/Difusión)

Médico fue separado del área de Emergencia

Tras conocer la situación, el director del Hospital de Tingo María, Ricardo Díaz Bardales, acudió al área de Emergencia y decidió apartar al médico de sus funciones mientras se realizan las evaluaciones correspondientes.

“Me llaman a las cinco de la mañana el jefe de Emergencias sobre la situación de nuestro colega. Entonces, yo me acerco a Emergencia y lo veo con estigma de una supuesta ingesta de alcohol. En ese momento tomo la decisión de separarlo de la emergencia y llamar a otro cirujano que se haga cargo”, declaró el director del hospital en una entrevista difundida por medios locales.

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Díaz Bardales precisó que el médico no fue detenido por la Policía y explicó que los efectivos que estuvieron presentes en el lugar forman parte del personal de seguridad que permanece en el hospital ante diferentes situaciones de emergencia.

Un médico especialista fue separado de sus funciones luego de que el jefe de emergencia lo encontrara presuntamente bajo los efectos del alcohol. El director del hospital confirma la decisión y enfatiza que la conducta profesional es prioritaria. (Crédito: FB/@Tingo María Noticias)

Hospital iniciará proceso administrativo

El director del establecimiento señaló que, junto al jefe de Cirugía y la asesoría jurídica, se tomó la decisión de retirar al médico de sus turnos mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.

Asimismo, indicó que el profesional involucrado es un médico locador y que cuenta con experiencia laboral; sin embargo, remarcó que la conducta dentro del servicio de salud también es un aspecto fundamental para evaluar la permanencia de un trabajador.

“Lo que yo como director predomino no solamente es la parte de los papeles, los títulos, sino también la parte humana, las condiciones, la conducta de un profesional”, manifestó Díaz Bardales. El funcionario agregó que el caso será evaluado mediante los mecanismos administrativos establecidos para determinar las responsabilidades que correspondan.

Dos capturas de pantalla de un video muestran a un hombre con uniforme médico junto a un paciente en una camilla de hospital
Un médico del Hospital de Tingo María es captado en video junto a un paciente en la sala de Emergencia, antes de su separación por presunta ingesta de alcohol durante su turno. (FB/Difusión)

Aún no se confirma resultado de dosaje etílico

Uno de los puntos pendientes en la investigación es determinar si se realizó una prueba de alcoholemia al médico intervenido durante la madrugada. Este examen permitiría confirmar o descartar si el profesional se encontraba bajo los efectos del alcohol mientras cumplía funciones.

De acuerdo con la información expresada por el director del Hospital de Tingo María, Ricardo Díaz Bardales, no existe un resultado oficial que confirme o descarte el estado de ebriedad del médico. Asimismo, hasta el momento se desconoce si se realizó el dosaje etílico al momento de la intervención.

Mientras continúan las diligencias, el hospital mantiene la separación preventiva del profesional y espera esclarecer lo ocurrido en el servicio de Emergencia.

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