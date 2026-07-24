Arequipa tendrá su Casita de la Literatura con 500 libros y actividades gratuitas para promover la lectura en Cotahuasi

Minedu inaugurará una nueva biblioteca itinerante en Cotahuasi, provincia de La Unión (Arequipa).

La provincia arequipeña de La Unión incorporará desde esta semana un nuevo espacio destinado al acceso a los libros y a las actividades de lectura. La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por el Ministerio de Educación (Minedu) para extender los servicios bibliotecarios hacia localidades con limitada oferta cultural.

La propuesta contempla la instalación de una biblioteca itinerante administrada por la Casa de la Literatura Peruana. El proyecto busca facilitar el encuentro de estudiantes, docentes y familias con materiales de lectura y actividades formativas vinculadas al libro.

La medida responde a las dificultades que enfrentan diversos sectores del país para acceder a bibliotecas cercanas. En varias zonas alejadas de los principales centros urbanos, las alternativas culturales vinculadas a la lectura resultan escasas, situación que limita el contacto permanente con estos recursos.

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Según informó el Minedu, la nueva infraestructura comenzará sus actividades en Cotahuasi, capital de la provincia de La Unión, con una programación orientada a la comunidad educativa local y con servicios gratuitos para los usuarios.

Nueva biblioteca itinerante iniciará actividades en Cotahuasi

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Educación, la Casa de la Literatura Peruana inaugurará el viernes 24 de julio la Casita de la Literatura de Cotahuasi. Este espacio funcionará en el Complejo Deportivo Media Luna y formará parte de una red nacional de bibliotecas itinerantes creada durante 2026.

La entidad precisó que esta será la cuarta Casita de la Literatura implementada en el país durante el presente año. El objetivo consiste en acercar libros y actividades de promoción lectora a comunidades que presentan limitaciones en el acceso a servicios culturales y bibliotecarios.

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La instalación contará con una colección inicial de 500 libros disponibles para consulta y préstamo. Además, ofrecerá atención gratuita a los usuarios de la zona.

Servicios dirigidos a estudiantes, docentes y familias

La Casita de la Literatura abrirá este 24 de julio con 500 libros y servicios gratuitos.

La programación incluirá lectura en sala, préstamo de ejemplares, mediación lectora, narración oral, clubes de lectura y talleres especializados. Estas actividades estarán dirigidas a estudiantes, profesores y familias de la provincia.

Según el Minedu, durante la primera etapa de funcionamiento se prevé una atención directa a 1000 estudiantes y 80 docentes. Asimismo, la iniciativa alcanzará a 13 instituciones educativas ubicadas en la provincia de La Unión.

La Casa de la Literatura Peruana señaló que estas acciones buscan fortalecer las prácticas lectoras y contribuir al desarrollo de los aprendizajes mediante espacios de acceso libre a materiales bibliográficos y actividades culturales.

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Brechas de acceso motivan expansión de estos espacios

La elección de Cotahuasi responde también a las condiciones de acceso existentes en esta provincia arequipeña, considerada una de las más alejadas de la región.

El Ministerio de Educación citó datos de la Encuesta Nacional de Lectura 2022 para explicar la necesidad de ampliar la presencia de bibliotecas en distintos territorios. Según ese estudio, el 43,8 % de las personas que no acude a una biblioteca en Arequipa identifica como principal motivo la ausencia de una biblioteca cercana.

La información evidencia las dificultades que enfrentan diversos sectores de la población para acceder regularmente a servicios bibliotecarios, situación que la estrategia busca atender mediante instalaciones de carácter itinerante.

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Red nacional suma una nueva sede en Arequipa

Beneficiará inicialmente a 1.000 estudiantes, 80 docentes y 13 instituciones educativas.

La Casita de la Literatura de Cotahuasi se incorporará a otras experiencias desarrolladas durante el año en diferentes regiones del país. La red ya cuenta con espacios similares en Cuyo Cuyo, en la región Puno; Santiago de Chuco, en La Libertad; y Elías Soplín Vargas, en San Martín.

De acuerdo con la Casa de la Literatura Peruana, la expansión de estas bibliotecas itinerantes forma parte de una política orientada a incrementar las oportunidades de acceso al libro y a la lectura en territorios con mayores limitaciones para acceder a servicios culturales.

Con la apertura prevista en Cotahuasi, la red nacional ampliará su presencia en el sur del país y extenderá su cobertura hacia instituciones educativas y comunidades de la provincia de La Unión.

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