Michelle Alexander revela que a Sergio George "se le cae la baba" por Magdyel Ugaz

La productora Michelle Alexander, amiga cercana de Magdyel Ugaz, avivó los rumores de un romance con el productor musical Sergio George. En una llamada exclusiva con 'Amor y Fuego', Alexander confesó que a Sergio 'se le cae la baba' por la actriz peruana. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Mientras Magdyel Ugaz se esfuerza por bajarle el tono a los rumores, alguien de su círculo más cercano decidió hablar sin filtros. Michelle Alexander, productora ejecutiva de Del Barrio Producciones y responsable de la telenovela ‘Señora del destino’, donde Ugaz protagoniza el papel de Belén Ruiz, se sentó ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y soltó tremenda frase: a Sergio George “se le cae la baba” por la actriz.

La declaración llegó días después de que el productor musical lanzara su propio “comunicado oficial” en Radio Panamericana y de que Ugaz respondiera con cautela en al menos dos programas de espectáculos.

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El momento oportuno no fue casual. Alexander apareció en un tiktok junto a Ugaz y George grabado aparentemente en uno de los sets de la producción, y fue ese video el que llevó al equipo de ‘Amor y Fuego’ a llamarla directamente. La productora, conocida por su cercanía con el programa y con Rodrigo González, no esquivó ninguna pregunta.

La confesión de Alexander que lo dice todo

Ante las cámaras del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Alexander fue clara sobre lo que observa cada vez que George está cerca de Ugaz. “Magdyel es una mujer feliz, siempre la veo feliz, siempre la veo contenta. Y claro, lo único que yo puedo decir es que yo la veía contenta y él es un superpata, lo veo feliz”, comenzó.

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Y luego vino la frase que desató las risas entre Michelle y la reportera: “Le ves la cara y se le cae la baba por ella. Nada más te puedo decir”. La productora repitió la expresión para no dejar dudas. “A él se le cae la baba por ella. Aquí ha venido, estaba acá, está amoroso”, agregó.

Michelle Alexander afirmó en Amor y Fuego que a Sergio George “se le cae la baba” por Magdyel Ugaz.

Consultada sobre si daría su bendición en caso de que la relación prosperara, Alexander respondió sin dudar: “¿Yo? Yo os doy la bendición a mis amigas y a mis amigos que son felices. El día que yo vea algo malo en alguna de las parejas de mis amigos o mis amigas, le pondré la cruz”. Y remató con una frase que el programa tomó como una señal más: “Creo que va a pasar más tiempo acá que en Miami”.

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Alexander también precisó el contexto de la visita de George al set. Según contó, el productor llegó a verla a ella y a Ugaz, y además “hablaron de algunos proyectos”. Ese dato añadió una dimensión profesional al vínculo, aunque el tono general de sus palabras apuntó en otra dirección. “Lo poco que lo conozco me parece una buena persona. Creo que es un talentosísimo profesional, es un tipo correcto y, y para mí, si ella está feliz, yo soy feliz”, afirmó.

González y Mitre interpretaron las palabras de Alexander como una confirmación implícita de lo que Ugaz prefiere no decir. “Michelle les tiene más fe de lo que se tienen ellos incluso”, señaló González. Mitre, por su parte, subrayó que la actriz tampoco ha negado el vínculo: “Ella dice: ‘Mi vida privada, no me pregunten’. Pero si él hace ese comentario de que nos estamos conociendo, están en un restaurante, y ahora graban eso los dos juntos, ¿qué puede pensar la gente?”

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El origen de una historia que empezó hace tres años

El episodio que encendió la conversación pública fue el cumpleaños de Ugaz, donde George apareció cargando la torta frente a la homenajeada. Entre los asistentes estuvieron figuras como Gisela Valcárcel, Gianella Neyra, Mónica Sánchez y Cristian Rivero, pero la presencia del productor fue la que acaparó toda la atención.

La presencia del reconocido productor en la fiesta de la actriz llamó la atención en redes sociales, donde los seguidores no tardaron en comentar la química y los gestos compartidos durante la velada. TiKTOK

Días después, George eligió Radio Panamericana para hacer lo que él mismo llamó un “comunicado oficial”. Ante la conductora Giovanna Valcárcel, confirmó que fue él quien organizó la celebración y que entre ambos existe un acercamiento. “Comunicado oficial: nos estamos conociendo”, dijo.

Cuando Valcárcel le preguntó qué había podido conocer de Ugaz en ese proceso, George respondió: “Talentosísima, la admiro muchísimo. Se lo dije cuando le escribí hace tres años”. Esa revelación añadió un dato que pocos esperaban: el productor habría contactado a la actriz por primera vez tres años atrás, y fue a partir de ese intercambio que ambos terminaron por encontrarse en persona.

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Ugaz respondió al revuelo en dos oportunidades. Primero ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, donde se limitó a decir que George es “una persona a la que admiro, a la que le tengo mucho cariño, un caballero”. Cuando el reportero le preguntó qué significaba que “se estuvieran conociendo”, la actriz respondió entre risas: “No sé. O sea que nos estamos conociendo como personas”.

El productor musical Sergio George fue sorprendido en una entrevista al ser consultado por su relación con la actriz Magdyel Ugaz. ¡Incluso confesó que le organizó su fiesta de cumpleaños y que se están conociendo! Video: Instagram Radio Panamericana

Luego, ante ‘América Espectáculos’, amplió un poco más: “Bueno, sí, es que recién lo estoy conociendo. Yo me crucé con él hace unos meses, he conversado con él”. Y añadió un matiz que colocó el vínculo en otro lugar: “Hay canciones demasiado icónicas que él produjo y es como, no sé, ha sido parte de mi infancia. No sé si le gustará mucho eso”.

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¿Quiénes son los protagonistas de este vínculo?

Sergio George es un productor musical y pianista estadounidense de origen puertorriqueño, de 65 años, con una trayectoria que incluye trabajos con Marc Anthony, Thalía, Tito Nieves y Jennifer López, además de varios premios Grammy. En los últimos años tomó la decisión de radicarse en el Perú, donde ha desarrollado proyectos con artistas locales, entre ellos la cantante Yahaira Plasencia, y ha participado en programas de televisión peruana.

Magdyel Ugaz afirmó que recién está conociendo al reconocido productor musical y recordó que sus canciones marcaron parte de su infancia. Magaly Medina no dejó pasar ese comentario. ATV/ Magaly TV La Firme.

La diferencia de edad entre él y Ugaz es de 23 años, un dato que los conductores de ‘Amor y Fuego’ no pasaron por alto. “Son dos personas adultas”, zanjó Mitre. Ugaz, de 42 años, es una de las actrices más reconocidas del país. Su trayectoria está ligada principalmente al personaje de ‘Teresa’ en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, que dejó en mayo de 2024.

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Fuera de las cámaras, ha hecho pública su lucha contra la endometriosis y siempre ha sido reservada respecto a su vida sentimental. Hace algunos meses confirmó que estaba soltera, tras el fin de una relación que duró casi dos años.