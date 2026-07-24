“Somos motivo de resiliencia, estamos de pie”: Conmovedor mensaje de la capitana de Venezuela tras el terremoto que golpeó a su país

Winderlys Medina, líder de la selección venezolana, explicó cómo afronta el equipo su participación en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (Video: Central Vóley)

Winderlys Medina, capitana de la selección venezolana, habló sobre el difícil momento que atraviesa su país tras el reciente terremoto y compartió un emotivo mensaje de fortaleza en medio de la participación de su equipo en la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026. La voleibolista de 28 años aseguró que el plantel afronta el torneo con un sentimiento especial, pero también con la responsabilidad de representar a todo un país en medio de la adversidad.

En declaraciones al medio ‘Central Vóley’, la líder del combinado ‘vinotinto’ confesó que el grupo aún intenta asimilar todo lo ocurrido en Venezuela. Pese al dolor, destacó que el equipo busca convertirse en un símbolo de esperanza y resiliencia para sus compatriotas mientras disputa el certamen continental en Lima..

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“Somos el motivo de resiliencia después de todo lo ocurrido. Y aquí estamos, estamos de pie, con el corazón arrugadito por todo lo ocurrido y más cuando nosotras perdimos a nuestro capitán de la selección masculina (Willner Rivas)”, expresó la voleibolista.

Winderlys Medina explicó que, pese a la carga emocional con la que afrontan la competencia, la selección venezolana no pierde de vista su objetivo de competir al máximo nivel en la Copa Sudamericana 2026 y demostrar el crecimiento que ha experimentado el voleibol de su país.

“Aquí estamos con el corazón arrugado, pero con muchas ganas de demostrar de qué estamos hechas. Somos un equipo joven y las muchachas están con muchas ganas de comenzar. Como siempre lo he dicho, las cosas se demuestran en el campo, ahí que gane el mejor”, añadió.

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Winderlys Medina, capitana de la selección venezolana, en la presentación de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV

Venezuela apuesta por una nueva generación

Más allá del difícil momento que atraviesa su país, Winderlys Medina destacó el trabajo que viene realizando la Federación Venezolana de Voleibol para fortalecer el crecimiento de la selección femenina. La capitana aseguró que el equipo cuenta con una base de jóvenes talentos que ilusiona con un futuro prometedor y confía en que ese proceso dará resultados en los próximos años.

“Venezuela está hecha para crecer. Tenemos nuevos talentos con muchas ganas de demostrar. Nosotros nos caracterizamos por ser esa Venezuela bonita, esa Venezuela que juega con ganas y con pasión”, expresó.

La voleibolista de 28 años explicó que el principal objetivo del proyecto es consolidar el recambio generacional y brindar las herramientas necesarias para que las nuevas jugadoras continúen desarrollándose hasta competir al más alto nivel.

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“Tenemos una cantera muy joven y con muchas ganas, con mucho futuro. Estamos en un proyecto de que las nuevas generaciones no se queden, sino que sigan avanzando para llegar a la meta y ser lo más profesional posible”, concluyó.

La selección venezolana compite en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV

Venezuela afronta el torneo con un mensaje de esperanza

Las declaraciones de Winderlys Medina reflejan el espíritu con el que la selección venezolana afronta la Copa Sudamericana de Vóley 2026. En medio del difícil momento que vive su país, la capitana dejó en claro que el equipo asume la competencia con la intención de representar de la mejor manera a todos los venezolanos y enviar un mensaje de fortaleza y esperanza.

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Más allá de los resultados que pueda conseguir en el torneo, la ‘vinotinto’ busca demostrar dentro de la cancha la resiliencia que caracteriza a su pueblo. Con una base de jugadoras jóvenes y un proyecto enfocado en el crecimiento del voleibol femenino, Venezuela aspira a que cada partido sea también una muestra de unión, esfuerzo y superación frente a la adversidad.