Universitario evalúa denunciar al árbitro Augusto Menéndez tras el duelo ante ADT en Tarma. ¿Qué acción molestó a los ‘cremas’?

El club analiza una denuncia tras la acción revisada en el duelo ante ADT, en la que no se cobró la falta sobre Rivera pese a una recomendación del videoarbitraje y al material difundido (CONAR)

Universitario de Deportes puso bajo análisis una posible queja formal tras la controversia arbitral registrada en una jugada revisada por el VAR en un partido ante ADT. De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el último lunes el club envió una carta para solicitar los audios del videoarbitraje vinculados a esa acción puntual.

Luego de la difusión del video por parte de la CONAR, la administración crema evalúa avanzar con un reclamo, centrado únicamente en el árbitro principal, Augusto Menéndez. La decisión se enmarca en la discusión sobre una eventual falta en el borde del área y el criterio aplicado para sostener la determinación original en el campo.

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En la interna del club crema, el eje del debate no se limita a la polémica deportiva: también apunta al procedimiento, la interpretación del contacto y la forma en que el equipo de videoarbitraje expuso su recomendación. La revisión se activó tras una jugada en la que el VAR observó un “potencial penal”, aunque el juez principal mantuvo su postura inicial.

La jugada en el minuto 50 y la intervención del VAR

La acción que marcó la polémica llegó al minuto 50, cuando el VAR detectó un posible penal sobre Rivera y llamó a Augusto Menéndez para revisar la jugada, aunque el árbitro mantuvo su decisión. (CONAR)

El episodio ocurrió al minuto 50, durante un ataque del equipo granate. La acción se originó cuando José ‘El Tunche’ Rivera controló el balón cerca del borde del área y el defensor Luis Pérez que fue a disputar la pelota resbaló y cayó, situación que derivó en un contacto con el atacante. Augusto Menéndez, ubicado cerca de la incidencia, permitió la continuidad del juego en primera instancia.

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Según la descripción del procedimiento, el VAR realizó el chequeo correspondiente con distintos ángulos y velocidades. Tras ese análisis, los encargados del videoarbitraje interpretaron que la maniobra podía constituir una conducta imprudente del defensor. Esa valoración llevó a que el VAR convocara al árbitro a una revisión en el monitor.

En la evaluación de campo, el árbitro observó las imágenes y ratificó la lectura que había tenido en vivo. Bajo su criterio, el futbolista resbaló y el contacto se produjo dentro de una dinámica normal del juego, sin que se configurara una infracción. Con ese enfoque, resolvió sostener la decisión y reanudar con balón a tierra, debido a que el partido se detuvo durante la revisión.

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“Potencial penal”: el diálogo entre Menéndez y el VAR

El audio difundido por la CONAR expuso cómo el VAR insistió en un “potencial penal”, mientras Augusto Menéndez defendió su interpretación y resolvió mantener la reanudación sin sancionar falta. (CONAR)

La transcripción del intercambio detalla el momento en que el el juez del VAR, David Huamán, se comunicó con el árbitro para plantear la posibilidad de un penal. En el inicio del contacto, Huamán le indicó al juez lo que, desde su perspectiva, debía encontrar en el video: “Augusto, te llamo en one for you, potencial penal. Lo que vas a encontrar es que, si bien es cierto el jugador se resbala, lo golpea con una entrada en la parte de atrás del jugador atacante y la jugada es en la línea de penal”.

Durante la revisión, el árbitro solicitó observar el contacto con claridad y pidió distintas tomas: “Escúchame, quiero ver el contacto primero”. Luego reclamó cambios en la reproducción: “Toma abierta, quítale el, el looping”, además de una repetición extensa: “Looping largo, looping largo. Velocidad normal”.

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A medida que avanzó el chequeo, Menéndez insistió en su interpretación principal: “Escúchame, el jugador resbala, ¿okey?”. En respuesta, el VAR sostuvo su postura sobre el riesgo asumido por el defensor: “Yo te estoy llamando porque, si bien es cierto ha resbalado, él asume el riesgo y lo golpea en la parte de atrás. El balón está adelante, no tiene contexto”.

La conversación continuó con pedidos específicos del árbitro para precisar la ubicación del contacto y su relación con el área: “Ponme, ponme la, la dieciséis cincuenta, quiero ver dentro-fuera”. Huamán le contestó: “Está encima de la línea”.

En el tramo final, el juez comunicó su determinación: “Escúchame, David, voy a ir con el saque de banda, no voy a ir con tiro penal”. Y cerró su argumento sin cambiar la lectura inicial: “Para mí es una acción totalmente de juego, el jugador resbala así y es un contacto propio de juego para mí, ¿okey?”.

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Desde el VAR, el intercambio también dejó constancia de una precisión vinculada a la reanudación, luego de que el árbitro señalara un saque de banda: “Escúchame, pero tú paraste es el juego, no hubo saque de banda. Exacto, en la zona ciega. Balón a tierra”.

La carta por los audios y la evaluación de una queja del club crema

Tras conocer la conversación arbitral, Universitario estudia elevar un reclamo dirigido al árbitro Augusto Menéndez, mientras revisa el contenido de los audios y el procedimiento aplicado en la acción. (CONAR)

Tras el episodio, Universitario inició gestiones para acceder a los audios del VAR relacionados con la acción discutida. Según el tuit de Gustavo Peralta, el último lunes el club solicitó ese material mediante una carta. La petición se enfocó en “esta jugada puntual”, en un contexto en el que la controversia se concentró en el contacto tras el resbalón y en el criterio arbitral para no sancionar penal.

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Con la publicación del video por parte de la CONAR, la administración crema abrió una evaluación interna sobre la posibilidad de presentar una queja. Ese análisis, de acuerdo con la misma versión, apunta “únicamente” al árbitro principal, Augusto Menéndez, y no al equipo de videoarbitraje.

En paralelo, la transcripción difundida describe una revisión extensa y una discusión técnica sobre el tipo de contacto, el punto exacto donde ocurrió y la relevancia del contexto para determinar si correspondía una infracción. En ese marco, el árbitro priorizó la idea de que el resbalón condicionó la jugada y que el roce posterior se inscribió dentro de una disputa propia del juego, criterio con el que finalmente mantuvo su decisión.

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