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Gaspar Gentile es tentado por equipo del fútbol argentino: ¿Se va o se queda en Alianza Lima para lo que falta del 2026?

El nombre del extremo apareció vinculado al club de la Segunda División de Argentina, en pleno mercado de pases, causando la preocupación de los hinchas blanquiazules

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Gaspar Gentile – Alianza Lima – Temperley – Liga 1 – Perú – deportes – 23 julio
El delantero fue vinculado con el Club Atlético Temperley en el mercado de pases, pero el periodista José Varela descartó gestiones y aseguró que no existieron llamados ni negociaciones para su salida de Matute (Alianza Lima)

Alianza Lima continuó su planificación deportiva en la temporada 2026 con el objetivo de pelear el título de la Liga 1, mientras el mercado de pases dejó en las últimas horas un foco inesperado: el futuro del delantero Gaspar Gentile.

El atacante fue mencionado en versiones que lo ubicaron como posible refuerzo de Temperley, equipo de la Segunda División de Argentina, a mitad de año. La posibilidad cobró fuerza por su condición de alternativa en el once titular blanquiazul, un escenario que alimentó la lectura de una eventual salida para buscar más minutos.

Sin embargo, una voz periodística vinculada al seguimiento del club negó avances y afirmó que el jugador permanecería en Matute, con la intención de ganar continuidad y competir por un rol más determinante.

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Rumor de mercado: el interés atribuido a Temperley

Gaspar Gentile – Alianza Lima – Temperley – Liga 1 – Perú – deportes – 23 julio
El nombre de Gaspar Gentile apareció en el radar de Temperley durante el mercado de pases, luego de que versiones desde Argentina lo vincularan con una posible llegada al ascenso. (Alianza Lima)

En los últimos días, el nombre de Gentile quedó asociado a Temperley, institución que compite en la segunda categoría del fútbol argentino. Las informaciones señalaron que existía una opción para que el delantero se incorporara a ese equipo a mediados de 2026.

La hipótesis se apoyó en un dato de contexto: el atacante alternaba en el equipo titular de Alianza Lima, lo que abrió la puerta a especulaciones sobre un cambio de escenario en busca de mayor protagonismo. En un mercado de pases que suele activar sondeos y consultas informales, la mención de un club argentino le añadió un componente de atractivo a la posible operación.

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En paralelo, el caso despertó atención entre los hinchas por el momento deportivo del club limeño, que seguía trabajando con la meta explícita de conquistar la Liga 1. En ese marco, cualquier novedad sobre piezas del plantel generó repercusión.

La desmentida: “Cero llamada, cero contacto”

Gaspar Gentile – Alianza Lima – Temperley – Liga 1 – Perú – deportes – 23 julio
Las versiones sobre una salida de Gaspar Gentile fueron rechazadas por José Varela, quien afirmó que no hubo llamados ni gestiones con Temperley y descartó un cambio de club. (Alianza Lima)

Frente a esas versiones, el periodista José Varela se pronunció en redes sociales y sostuvo que no existía un avance hacia una transferencia al fútbol argentino. Según su publicación, Gentile no registraba conversaciones ni negociaciones con Temperley y, por lo tanto, se mantendría en Alianza Lima.

No se mueve de Matute. Gaspar Gentile no tiene nada con el Club Atlético Temperley, cuadro de la segunda categoría del fútbol argentino. Cero llamada, cero contacto, nada”, informó el mencionado periodista en sus redes sociales.

La intervención de Varela apuntó a cerrar el paso a las especulaciones sobre una salida inmediata. En su planteo, el escenario actual no mostraba gestiones concretas, ni siquiera un primer acercamiento entre las partes.

A la vez, el mensaje colocó el foco en la continuidad del delantero dentro del proyecto deportivo de Alianza Lima. En esa línea, el atacante buscaría incrementar su presencia en cancha, con el objetivo de disputar un lugar con mayor regularidad dentro de la temporada.

Contrato vigente y datos de mercado sobre el delantero

Gaspar Gentile – Alianza Lima – Temperley – Liga 1 – Perú – deportes – 23 julio
Además de la desmentida sobre Temperley, la situación contractual de Gaspar Gentile respalda su permanencia en Alianza Lima, donde tiene vínculo vigente y proyección a mediano plazo. (Alianza Lima)

De acuerdo con lo informado, Gentile mantendría su vínculo con Alianza Lima y haría valer su contrato en esta etapa del curso futbolístico. El delantero, de 31 años, tiene relación contractual con el club hasta diciembre de 2027, un elemento que refuerza la idea de permanencia y limita, en los hechos, una salida sin una negociación formal.

El reporte también lo describió como un jugador considerado relevante para la dirección deportiva en una mirada de mediano plazo, más allá de su condición de alternante en algunos tramos del año. En ese contexto, la expectativa alrededor del atacante se vinculó con la posibilidad de que gane continuidad.

En cuanto a su valoración, se consignó que, según el portal Transfermarkt, Gentile posee un valor de mercado de 350 mil euros a los 31 años. Además, se indicó que su pico de cotización se produjo en 2022, cuando jugaba en UTC de Cajamarca, con una tasación de 700 mil euros.

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