Andrés Wiese recorre Cusco para promover el turismo de aventura en el Perú: “Viajar siempre ha sido una de mis mayores pasiones”

Andrés Wiese impulsa el turismo interno y explora los paisajes de Cusco. (Instagram Andrés Wiese)

El actor Andrés Wiese se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales promotores del turismo interno, tanto en la pantalla como fuera de ella. Esta vez, su entusiasmo lo llevó a recorrer los paisajes de Cusco como parte de una campaña que busca inspirar a más peruanos a descubrir la diversidad y riqueza del país a través de experiencias de aventura.

Wiese, protagoniza una producción grabada en diversos escenarios naturales del Perú, con especial énfasis en rutas de aventura, senderos y paisajes emblemáticos de la región andina. La propuesta, desarrollada por una marca internacional, también incluyó grabaciones en Ica y Tarapoto, mostrando la variedad de ecosistemas, culturas y actividades que se pueden explorar en el territorio nacional.

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Andrés Wiese disfruta una de sus grandes pasiones, hacer turismo.

Durante varios días de grabación, el actor caminó por senderos, calles empedradas y zonas de altura, poniendo a prueba equipamiento técnico y enfrentándose a los desafíos que implica recorrer trayectos extensos en entornos naturales. Más allá del aspecto promocional de de Skechers, el actor resaltó la alegría que sintió ser parte de una campaña que busca incentivar el turismo.

“Viajar siempre ha sido una de mis mayores pasiones. Cada destino representa una nueva historia, nuevos paisajes y la oportunidad de desconectarme de la rutina para reconectar con la naturaleza”. dijo Andrés Wiese, resaltando que el ejercicio implicó largas jornadas de caminata y la oportunidad de disfrutar de lugares de gran belleza en el país.

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Promotor de turismo en América TV

No es la primera vez que Andrés Wiese demuestra su vínculo con el turismo peruano. Desde 2022, es la figura principal de ‘ESCápate’, serie web de América TV dedicada a la promoción de destinos nacionales. En ese espacio, el actor recorre el Perú por tierra y muestra actividades, cultura, deportes y opciones gastronómicas de cada región. El formato, que combina entretenimiento y divulgación, ha sido bien recibido, posicionando al actor como un referente en la difusión de rutas y destinos que van más allá del turismo convencional.

Andrés Wiese tiene su programa digital de turismo en América TV.

En el contexto de reactivación del sector turístico, la figura de Andrés Wiese suma visibilidad y credibilidad a las iniciativas que promueven el viaje responsable y el contacto respetuoso con la naturaleza.

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Con este proyecto, el actor y comunicador reafirma su compromiso de invitar a más personas a redescubrir el Perú y valorar la riqueza de sus paisajes, culturas y posibilidades de aventura.

ESCápate se emite a través de América TV Go.

La extraña enfermedad de Andrés Wiese

En el mes de mayo, Andrés Wiese generó alarma entre sus seguidores tras compartir en redes sociales un video donde revela sufrir desde hace años episodios de dolor y calambres en las manos, sin lograr aún un diagnóstico preciso. Conocido por su trabajo en “Al fondo hay sitio”, el artista relató la dificultad de convivir con estos síntomas y la frustración de no encontrar respuestas pese a múltiples estudios médicos y consultas con especialistas.

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“Llevo años buscando una respuesta para estos episodios en las manos. He pasado por neurólogos, clínica del sueño, electromiografía y distintos descartes, pero hasta hoy sigo sin diagnóstico. Si alguien sabe de algún caso parecido, especialista o cualquier dato que pueda ayudar, se agradece”, escribió Wiese en su publicación, abriendo la puerta a la colaboración de su comunidad digital.

El actor compartió su caso en redes sociales y detalló que, pese a años de estudios y consultas, sigue sin diagnóstico. Facebook

La reacción no se hizo esperar, cientos de seguidores compartieron posibles causas, experiencias similares y datos de profesionales médicos, mientras otros manifestaron empatía y enviaron palabras de aliento al actor. Frente a la preocupación de sus fans, Wiese agradeció el respaldo y explicó que ya ha probado con acupuntura, suplementos de magnesio y diversos tratamientos sugeridos por neurólogos, sin obtener mejoras significativas. “Hasta ahora, uno de los diagnósticos que me han dado es síndrome de calambres y fasciculaciones benignas, aunque sigo tratando de entender qué los desencadena”, aclaró.

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Pese a no tener un diagnóstico definitivo, Wiese mantiene el optimismo y continúa con sus compromisos profesionales, aunque prioriza el autocuidado. La situación motivó una ola de apoyo y visibilizó la importancia de la empatía y la información responsable en redes sociales.

Preocupación por Andrés Wiese tras revelar misteriosos calambres en las manos y buscar orientación médica